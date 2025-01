El Sindicato Médico de Córdoba denuncia que sigue habiendo gran demora para lograr cita en atención primaria

El Sindicato Médico de Córdoba ha emitido este lunes un comunicado, en el que denuncia que "hace tiempo que se perdió la accesibilidad en atención primaria, eso de poder tener cita en un tiempo razonable con tu médico de familia o pediatra de atención primaria quedó muy lejos".

"Con la nueva medida adoptada por el presidente de la Junta de Andalucía, en la cual hay una promesa de tener una cita "con cualquier médico (no el tuyo) de cualquier provincia en menos de 72 horas, es solo eso, una promesa convertida en falsa accesibilidad, puesto que un porcentaje importante de problemas de salud no pueden ser resueltos por otro médico que no sea tu propio médico de familia. Ese con el que se establece una buena relación médico -paciente, relación basada en la confianza, que hace que los pacientes sean más propensos a adherirse a tratamientos, acudir a consultas de seguimiento, realizar cambios positivos en su estilo de vida, así como visitar menos los servicios de urgencias", indica este sindicato.

"Tras pilotar en el Distrito Córdoba la capital las medidas anunciadas por la Junta, los centros de salud persisten tensionados con una demora de unos 15 días, facultativos atendiendo en jornada diaria una media de 50-60 pacientes, duplicidades asistenciales puesto que, la capacidad resolutiva del médico se ve mermada cuando desconoce la historia biopsicosocial del paciente. El presidente de la Junta prioriza inmediatez a seguridad y calidad asistencial. Sí, seguridad, determinadas decisiones políticas podrían poner en peligro tanto la salud del paciente como la del propio profesional", expresa este colectivo.

Tipo de contratos

"La Administración sigue con decisiones improvisadas que carecen de calado para poder cambiar el panorama desolador en el que se encuentra sumida la atención primaria. No entendemos que si la propia administración reconoce que uno de los principales problemas que tiene la atención primaria es la falta de médicos, la Junta siga mandando instrucciones a los distritos sanitarios de realizar contratos de un mes, cuando estamos hablando de plazas estructurales no ocupadas que podrían ofertarse como contratos decentes (de larga duración)", destaca el Sindicato Médico.

"No creemos que esta sea la mejor forma de mantener o atraer facultativos al sistema sanitario público, más bien junto con la sobrecarga laboral, se convierte en la fórmula perfecta para promover una huida de facultativos a la sanidad privada, otras comunidades autónomas o incluso al extranjero", añade este sindicato.

Jubilaciones

"Es precisamente esta sobrecarga laboral la que está llevando a aquellos médicos que tenían planificado prolongar su vida laboral a abandonar dicha idea, e incluso adelantar su jubilación y a otros con menos antigüedad en el sistema sanitario a buscar otros derroteros laborales. La única fórmula para no perder más facultativos es hacer atractivo el trabajo en los centros de salud, mejorando las condiciones laborales (dimensionando adecuadamente las plantillas según indican las sociedades científicas, sustituyendo las jubilaciones, bajas permisos, vacaciones) con el fin de poder contar prácticamente con el 100% de la plantilla estructural de los centros, no como ocurre en la actualidad con centros de salud trabajando a medio gas con tan solo el 60-70% de la plantilla incluso en épocas de alta frecuentación, así como una mejora retributiva ajustada a la responsabilidad y penosidad de nuestra categoría profesional", resalta.

"Sirva de ejemplo Distrito Córdoba, donde se prevén más de 13 jubilaciones de facultativos a lo largo del 2025. No podemos permitirnos el lujo de perder ni un profesional más. En julio finaliza una nueva promoción de residentes de médicos de familia y pediatras. Exigimos a la Administración que ofrezca unos contratos dignos y estables, que sean capaces de fidelizar a más del 90% de los residentes. Que la Junta de Andalucía no nos vuelva a sorprender con un simple agradecimiento a los profesionales", concluye el comunicado.

Medida de la Junta

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha informado en los últimos días que continúa extendiendo la gestión de citas no resueltas en Atención Primaria en menos de 72 horas con la puesta en marcha del 'backoffice', una herramienta de gestión única de la demanda, en las áreas de gestión sanitaria Norte de Málaga, Serranía de Málaga y Este de Málaga-Axarquía.

Como ha informado la Consejería de Salud y Consumo en una nota de prensa, este lunes 20 de enero está prevista la apertura del Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba, Sur de Córdoba y Distrito Guadalquivir, con lo que quedaría toda la provincia de Córdoba abierta; y el lunes 27, se extendería al Distrito de Atención Primaria Huelva Costa-Condado Campiña, Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva (completando también esta provincia), Nordeste de Granada y Norte de Almería. En este contexto, la Administración andaluza ha aclarado que el objetivo de este plan es "garantizar la accesibilidad a una cita en Atención Primaria en menos de 72 horas". Para ello, se ha diseñado un formulario de motivos de consulta que permite asignar la cita más adecuada a las necesidades del paciente y que estará implementado en toda Andalucía en los próximos meses.