La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha presentado este lunes una campaña anual de concienciación que invita a cuidar la ciudad como cada uno cuida su casa y con la que se quiere concienciar a los cordobeses sobre 12 problemas habituales que la empresa de limpieza ha detectado en Córdoba. Bajo el lema Lo que no quieras pa' ti, no lo quieras pa' Córdoba, Albás ha explicado que se ha optado por este símil de la ciudad y los hogares cordobeses para implicar a la ciudadanía en esa reflexión de no hacer en la calle lo que no haría en su propia casa. "Con esta campaña lo que pretendemos es promover la corresponsabilidad de cordobeses y cordobesas, poniendo el foco en que, si bien Sadeco somos una parte clave que trabajamos día a día para que Córdoba sea una ciudad más limpia y sostenible, el ciudadano, los cordobeses y las cordobesas también son protagonistas", ha explicado Albás.

12 meses, 12 temas

¿Y cuáles serán los temas que Sadeco va a trabajar durante todo este año? En enero se abordará el buen uso de los contenedores, recordando la importancia de utilizarlos correctamente los contenedores: depositando las bolsas de basura dentro de los contenedores y cada resto en su color, además de respetar el horario que es de 19 a 22 horas, excepto el papel, el cartón y el vidrio que puede depositarse en cualquier momento.

En febrero se trabajará la correcta separación de residuos en el domicilio. "Este mes nos centraremos en la educación desde los hogares, fomentando el uso de las diferentes fracciones para optimizar los procesos de reciclaje y reducir el impacto medioambiental", ha explicado.

photo Sadeco lanza una campaña de '12 meses 12 causas' para que los cordobeses cuiden Córdoba como su propia casa.y / CÓRDOBA

El mes de marzo se enfocará en los actos vandálicos que deterioran el mobiliario urbano; mientras que en abril, con motivo de la Semana Santa y una mayor presencia de gente en la calle, se recordará que siempre hay una papelera cerca, que tirar los residuos al suelo no debe ser una opción, y que "por ejemplo las pipas, las latas, las botellas y los demás residuos que se generan en Semana Santa deben depositarse en las papeleras que encontramos en nuestro paseo".

En mayo, con motivo de las cruces, los patios y la feria, se hará un llamamiento a los cordobeses para contribuir a mantener limpia la ciudad, incluido el Balcón del Guadalquivir. En junio, Sadeco quiere transmitir también el mensaje de que aunque nos vayamos de vacaciones, debemos seguir siendo responsables con nuestras mascotas para conseguir el abandono cero. Durante el mes de julio se abordará el abandono de residuos en las calles y espacios públicos, y en agosto se hará especial énfasis en el correcto uso de las papeleras, para recordar, por ejemplo, que las bolsas de basura no se dejan en las papeleras.

En el mes de septiembre, Sadeco se centrará en los excrementos caninos, y en octubre, se hará un llamamiento a la responsabilidad también de bares y restaurantes para la correcta gestión de los residuos generados en estos establecimientos y también especialmente en terrazas y espacios al aire libre. "En noviembre recordaremos la correcta gestión de los enseres fomentando el depósito en ecoparques y el servicio municipal de recogida para evitar el abandono de muebles y otros objetos en vía pública", ha explicado Albás. Y se cerrará el año apelando también a la colaboración del tejido empresarial en la gestión de residuos adoptando prácticas más sostenibles.

Información a pie de calle

Esta campaña de cada mes estará compuesta por información a pie de calle para la ciudadanía y también comunicación a través de las redes sociales de Sadeco que ahonde en el mensaje de que "nadie en nuestra casa, ni en nuestro salón, ni en nuestros dormitorios, ni en nuestro baño, tiene bolsas de basura o desperdicios por el suelo o encima de los sofás o de las sillas o de las mesas. Vamos a cuidar nuestra ciudad como si fuera nuestra casa porque en definitiva es nuestra casa".