«Las necesidades del alumnado no son las de cuando se estableció la ratio»

-¿Cuál es el principal foco de trabajo de la Junta de Personal Docente no universitario en Córdoba?

-Estamos bastante preocupados por el reparto de profesionales de atención a la diversidad en toda la provincia. Pensamos que hay un número insuficiente de estos recursos personales y, evidentemente, eso repercute en la calidad de la atención educativa que se le puede dar a este tipo de alumnado. Nos preocupa también mucho el tema de la escolarización, el cierre de unidades de la enseñanza pública y nos preocupan todas las decisiones que se están tomando con el tema de la unificación de centros, como sucedió el año pasado en la zona de Las Palmeras. Y las condiciones laborales con las que se va a quedar ese profesorado que se ve afectado.

-¿Cuál es el panorama general de la educación pública en Córdoba a poco más de un mes de que se inicie el proceso de escolarización?

-El panorama general es que se han procedido en los últimos años al cierre de muchas unidades en la pública. Desde la Junta de Personal consideramos que es necesario que se revierta esa situación y que se vuelva a ofrecer la posibilidad de escolarizar alumnado en aquellos centros educativos en los que se han cerrado unidades. Seguimos pensando que la dotación de personal es insuficiente para poder atender al alumnado que tenemos hoy en día en los centros escolares. Es necesario que se reduzca la ratio para poder atender mejor al alumnado. Es necesario que se incremente el número de profesionales generalistas, especialistas y de atención a la diversidad para que el alumnado pueda ser mejor atendido.

-¿De qué forma perjudica el cierre de unidades al alumnado?

-El cierre de unidades se produce porque en distintos centros educativos no se llega a un mínimo de alumnado para mantener abierta la unidad. Entonces se cierra esa unidad y se distribuye ese alumnado en otros centros educativos de la zona. Habrá factores sociales que, evidentemente, afectarán a esa reducción de unidades. El problema es que todas las unidades se reducen en la enseñanza pública, no se están reduciendo unidades en la concertada, de tal manera que muchas veces parece que se está redirigiendo a ese alumnado a centros concertados. Lo que se pretende es que a esos centros públicos se les dé la opción de seguir manteniendo las unidades que se han cerrado con anterioridad en cursos académicos sucesivos y que no por eso se cierre y ya no haya nada más que hacer al respecto. Es como si ese centro estuviera abocado a no poder volver a matricular alumnado.

-¿Lo que piden es que se mantenga esa unidad aunque no se llegue al mínimo de alumnos?

-Bueno, que se mantenga esa unidad o que se tomen otro tipo de medidas. Que si en un momento determinado se tiene que cerrar una unidad porque ese curso académico concretamente no se ha llegado a un mínimo que se considere suficiente para mantener abierta la unidad, que al año siguiente se le vuelva a dar la opción a ese centro educativo de seguir teniendo esa unidad abierta y que pueda generar un grupo de alumnado que se pueda atender en ese centro. Lo que sucede es que si un año tengo a cinco alumnos de Infantil de tres años y no me interesa mantener esa unidad abierta la cierro y lo distribuyo en otros centros, pero al año siguiente no le abro la unidad porque como el año anterior no lo tuvo, se la dejo cerrada.

La representante sindical de los docentes no universitarios de la provincia, Carmen Espejo. / Manuel Murillo

-¿Cuáles son las zonas más afectadas por el cierre de unidades?

-Generalmente, la zona de la Fuensanta o aquellas en las que hay una mayor concentración de centros concertados. Porque las unidades de los concertados no se cierran. Entonces, si hay poco alumnado en la pública, lo que se hace es que se cierra esa unidad y se distribuye en la zona.

-Hace poco volvieron a reclamar maestros de atención a la diversidad en el CEIP Mirasierra. En general, ¿faltan docentes en los centros de Córdoba?

-Sí, hace falta personal, tanto generalista como especialista y, sobre todo, profesionales de atención a la diversidad. Han disminuido muchísimo los profesionales de atención a la diversidad en los últimos años, mientras que el alumnado que requiere de ese recurso personal va en aumento. Entonces, existe un problema para poder atenderlos adecuadamente. No se pueden tener 30 alumnos asignados a un profesional de Pedagogía terapéutica, como sabemos que está ocurriendo en muchos centros de esta provincia. El CEIP Mirasierra, por ejemplo, se vio afectado por el cierre de centros de la zona de Las Palmeras. Cuando se cierran esos centros y unifican, llega alumnado que requiere de un recurso de atención a la diversidad del que el centro no disponía.

-¿De qué forma se nota en las aulas la bajada de la natalidad y el envejecimiento de la población?, ¿están de acuerdo en cómo se aborda este fenómeno?

-Bueno, evidentemente, no estamos de acuerdo en cómo se está abordando esa circunstancia porque está afectando fundamentalmente a la educación pública. Además, es necesario poder reducir la ratio en las aulas para paliar de alguna manera esta problemática social en la que nos encontramos, teniendo en cuenta que las características del alumnado de hoy en día no son las características del alumnado que había cuando se estableció esa ratio. El alumnado ahora requiere de otra serie de educación más personalizada, algo que no sucedía hace décadas.

-¿Qué otras demandas tienen respecto al proceso de escolarización?

-Como demanda inicial, que si se va a modificar el mapa de escolarización se tenga en cuenta a la Junta de Personal Docente no universitario, que somos los representantes de los trabajadores en la provincia. Ya el anterior delegado habló de que cabía la posibilidad de que se hicieran modificaciones en ese mapa de escolarización y le pusimos la necesidad de que la Junta de Personal estuviera presente en esas modificaciones y pudiéramos saber exactamente cómo se pretendía hacer ese reparto y por qué, para poder aportar mejoras. Y, evidentemente, lo que también pretendemos es que no se sigan cerrando las unidades que se cerraron años anteriores.

