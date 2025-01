Epremasa iniciará la obra de su planta de biometano en Montalbán en junio

La Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) prevé iniciar la construcción de su planta de biometano, localizada en unos terrenos junto a su complejo ambiental en el municipio de Montalbán, el próximo mes de junio. Se trata de uno de los seis proyectos relacionados con el biogás que se tramitan en estos momentos en la Delegación territorial de Medio Ambiente en Córdoba para la obtención de la autorización ambiental integrada.

La iniciativa, denominada proyecto para el tratamiento de la fracción orgánica selectiva, se encuentra en fase de información pública. Como se recordará, cuenta con una subvención cercana a los 18 millones de euros, procedente de los fondos Next Generation. El presupuesto global de la obra rondará los 48 millones de euros.

Desde la Diputación provincial avanzan que la construcción de las instalaciones durará, previsiblemente, un año, finalizando el 31 de mayo de 2026. Inicialmente, se estima que el funcionamiento de esta planta generará diez empleos directos. En cuanto a la energía que producirá, cuando el sistema se encuentre en pleno funcionamiento podría generar alrededor de 50.000 Mwh anuales.

El modelo de Covap

Otra actuación destacada en la provincia es la planta de biogás de Covap, que inició su actividad el año pasado. La actuación se enmarca en un proyecto ambicioso por el que la cooperativa confía en sustituir en un 80% el uso de combustibles fósiles por energías renovables. Para ello, contempla la construcción de una instalación fotovoltaica con una producción de 11.000 Mw al año; una planta de biogás que suministrará 40.000 Mw anuales y otra de biomasa que generará 80.000 Mw.

Por ahora, la empresa no ha facilitado información sobre el desarrollo de este proyecto en Pozoblanco, que tenía un presupuesto de 25 millones de euros y una ayuda pública de 4,5 millones. No obstante, el delegado territorial de Medio Ambiente, Rafael Martínez, afirma que la planta de biogás «va muy bien y tiene éxito, no hay olores ni quejas».

De su parte, el delegado territorial de Agricultura, Francisco Acosta, califica este proyecto como «clave» y explica que «lo que antes era un residuo (restos de poda, restos de estiércoles o purines) lo convertimos en un subproducto, antes era un problema». Respecto a los resultados, apunta que «estaban gastando en torno a 64 camiones de gas al mes y desde que está la planta funcionando son cuatro. Es un ahorro significativo en la huella de carbono, y el servicio que se presta a la ganadería de la zona, evitando vertidos de metano. Está mejorando eficiencia y sostenibilidad», valora.

En los últimos meses han trascendido otras iniciativas como la colaboración de El Tejar, Vorn Energy y Greenar en el impulso de ocho plantas de biometano en los centros de la primera para valorizar el alperujo, con una inversión de 240 millones. También Biomargas ha avanzado un desembolso de 60 millones para la construcción de dos plantas de biometano en Cabra y Castro del Río.

Ubicación y buena gestión de los residuos, las claves La correcta ubicación de las plantas de biogás, que no pueden localizarse a menos de 500 metros de zonas residenciales, y una buena gestión de los residuos que se valorizan para evitar los olores, son dos de las claves para el éxito de estas instalaciones, según explica el delegado territorial de Medio Ambiente en Córdoba, Rafael Martínez. De su parte, Agustín López, su homólogo en Energía, añade la necesidad de acceder a la red de gas para introducir el producto final o transportarlo en camiones. En cuanto a los trámites necesarios, las instalaciones de biogás necesitan una autorización ambiental integrada, para lo que sus promotores deben presentar un proyecto básico de las actividades, maquinaria e instalaciones; un estudio de impacto ambiental; informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico y, dependiendo del caso, otros informes. Con la AAI se autoriza a construir en un plazo determinado. Rafael Martínez avanza que el plazo para realizar el trámite ambiental se reducirá de ocho a seis meses. Además, son necesarios permisos municipales. Por otra parte, el delegado territorial de Energía precisa que cuando la planta se destina al autoconsumo, los trámites y gestiones quedan como se ha indicado, pero en el caso de que el promotor pretenda inyectar la energía renovable a la red, tendrá que realizar también un procedimiento administrativo con la Consejería de Industria y Energía. Este conlleva la obtención de la autorización administrativa previa, una autorización administrativa de construcción y otra para la explotación, «como si fuese una planta fotovoltaica», ejemplifica.

