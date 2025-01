Hacemos Córdoba denuncia el abandono de los jardines de Moreras

Hacemos Córdoba ha denunciado este lunes el estado de abandono en el que se encuentran los jardines de Federica Montseny, ubicados en el barrio de Las Moreras, y ha pedido al gobierno municipal del Partido Popular que “actúe de forma inmediata para solucionar las numerosas deficiencias que existen en este espacio público”. La coalición de izquierdas también ha señalado que esta zona ajardinada sufrió, hace varios años, la retirada de un parque infantil que “nunca fue reemplazado”, privando así a las familias del barrio de “un espacio esencial para su disfrute”.

Asimismo, han destacado que este entorno se encuentra totalmente desatendido, ya que no dispone de papeleras en su interior, las fuentes permanecen fuera de servicio – incluso algunas de ellas “nunca llegaron a funcionar” –, y que la iluminación es claramente insuficiente, ya que las farolas “o no aportan luz suficiente o directamente no funcionan”.

De la misma manera, Hacemos Córdoba han denunciado la situación en la que se encuentran los caminos de tierra que atraviesan el parque, afirmando que estos se encuentran en un estado “deplorable”, en el que el drenaje se encuentra levantado “provocando agujeros considerables”. A la vez que también han recalcado que algunos de estos caminos “conducen a bordillos”, interrumpiendo el camino y “dificultando el tránsito a personas mayores y con discapacidad”.

Por todo ello, la coalición de izquierdas ha exigido al Ayuntamiento de Córdoba que “actúe de forma inmediata” para poner en funcionamiento las fuentes, para que instale una luminaria suficiente y para que retiren todas las barreras arquitectónicas.