El 900 aniversario de Averroes sitúa a Córdoba como capital de la ciencia y la cultura

Córdoba es la ciudad con el porcentaje más alto en Andalucía de personas que viven de la cultura y a su vez un espacio privilegiado para el conocimiento del cielo por sus zonas rurales y con menos densidad de población. Así lo han expuesto el ex ministro y fundador de la editorial Almuzara, Manuel Pimentel, y la astrofísica, investigadora y divulgadora Casiana Muñoz en un nuevo encuentro de la gira Sintiendo Andalucía.

Entre las paredes de la Fundación Cajasol de Córdoba, el legado del médico y filósofo cordobés Averroes, que el año que viene se cumple 900 años de su nacimiento, ha estado presente en un debate que ha unido la ciencia y la cultura ante los retos de la sociedad actual como la regulación e implementación de la Inteligencia Artificial así como la aplicación del conocimiento al empleo.

La quinta entrega del evento organizado por El Correo de Andalucía y Diario de Córdoba ha recibido una sala abarrotada de público. Ha sido Rafael Romero, director de Diario de Córdoba, el encargado de inaugurar el acto y dar paso al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, quien ha destacado el "orgullo" de la sociedad cordobesa por tener perfiles como el de Muñoz y Pimentel.

El acto ha contado con la presencia del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ha sido el responsable de clausurar el encuentro moderado por la directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo.

“A Andalucía le va a ir bien en los próximos años”

“Con relación a España, a Andalucía le va a ir bien en los próximos años, entre otras cosas porque Cataluña y el País Vasco se han equivocado y cuando las cosas se hacen mal hay que pagarlas”. Son palabras de Manuel Pimentel, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales entre 1999 y 2000. El abogado e ingeniero agrónomo ha iniciado su intervención resaltando el papel de Andalucía -y Córdoba-, como potencia cultural e intelectual. “Después de Madrid, somos la comunidad donde se generan más derechos en SGAE”, ha insistido el ex político, que también ha remarcado la fuerza del sector agroindustrial andaluz, así como el del turismo y el avance en el ámbito tecnológico.

Casiana Muñoz no ha dudado a la hora de afirmar que Andalucía “está muy bien” en astronomía y tiene una situación particular en astrofísica. “Tenemos centros muy importantes en Granada o Almería y nuestros investigadores tienen muy buen nivel”. No obstante, la científica no ha tardado en incidir en la importancia de que cultura y ciencia deben ir de la mano en la actualidad. “Si no conseguimos que la gente entienda cómo funciona la galaxia, aunque sea en una conversación informal, entonces nosotros no lo estamos haciendo bien”, ha sentenciado.

Además de la saludable situación de Córdoba con relación al talento científico, la divulgadora y autora de más de 155 artículos en revistas científicas, ha insistido en el cielo de Córdoba como uno de los más oscuros de España y, por lo tanto, un recurso “fundamental”. “Como en esta ciudad tenemos zonas despobladas es un don para observar con detalle el cielo, por eso tenemos el Patrimonio Starlight y zonas declaradas bien de interés cultural como la antigua minería”, ha subrayado Muñoz.

El "capital simbólico" de Córdoba, una alternativa a los problemas del futuro

Para Pimentel uno de los principales problemas que España afrontará en los próximos años es la “brutal” caída de la natalidad. Ante esta situación, para el director de Arqueomanía las instituciones “lucharán por las personas, por mantener la población”. En este sentido, Pimentel ha hablado del "capital simbólico" como la alternativa ante un escenario en el que prima la distancia social y las pantallas. Se trata del "poderoso símbolo" de la ciudad por su patrimonio y las muchas tradiciones basadas en el halo espiritual que generan experiencias reales.

Por su parte, Casiana ha insistido en que este "capital simbólico" tiene una realidad e impacto económico. “Nadie jamás viviría una semana santa online y lo bueno de las miles de experiencias físicas que se pueden vivir aquí es que luchan contra el aislamiento social que tanto daño hace”.

"En Córdoba nos hemos autoexcluido del debate de la IA por precaución"

"¿Quiénes están transformando el mundo hoy en día?", se ha preguntado Pimentel. La respuesta, según el ex ministro, está en las grandes tecnológicas. Córdoba, a la que Pimentel ha descrito como una "ciudad serena" donde hay mucho menos estrés social que en Sevilla y Muñoz como un lugar "iconoclasta" con "mucho sentido del orgullo de lo propio", tiene materias pendientes en cuanto a la implementación de la Inteligencia Artificial ¡en las vidas de las personas. "Nos hemos autoexcluido del debate de la IA por precaución y cautela a la hora de regularla, por lo que no vamos a estar en el debate europeo sobre su uso y evolución", ha defendido Pimentel.

Sin embargo, la científica ha insistido en que quizás todavía "es pronto" para salirse de la ecuación. "Yo no creo que nos hayamos autoexcluido, creo que hemos planteado mal el problema porque la IA sirve para muchas cosas, pero todavía se tiene que domesticar para lo que a nosotros nos interese", ha concluido la astrofísica, apelando al poder de esta herramienta para fines como la agricultura, la geología o la astrología, donde Córdoba ostenta un papel protagonista.