Los representantes de los distritos marcan las demandas de la ciudad

Córdoba capital está compuesta por 15 distritos que albergan numerosos barrios con distintas necesidades. Tras renovarse los consejos de distrito, CÓRDOBA habla con sus presidentes para conocer las demandas y necesidades que tienen sus vecinos. Seguridad y limpieza se repiten en la mayoría, como también lo hace la reclamación de que se cumpla con los proyectos históricos, esas promesas de antaño que siguen acarreando problemas y que no llegan a materializarse. La periferia merece capítulo aparte. Sus representantes tienen la sensación, y así lo trasladan, de que no pertenecen a la misma categoría que el resto de distritos de la ciudad.

1) Distrito Norte: Antonio Toledano

En materia de infraestructuras, el distrito Norte tiene pendiente una de las grandes obras de la ciudad, la ronda Norte (ya en fase de licitación su primer tramo). Entre las demandas que comenta su presidente, Antonio Toledano, se encuentra un mejor mantenimiento de los colegios y una buena plantación de árboles, así como la poda (en su tiempo) de los existentes. Para el aparcamiento de El Naranjo pide más iluminación y exige ejecutar el también prometido en Los Plateros. También quiere el distrito Norte una renovación del conocido como parque de Banesto y un buen mantenimiento para el de La Asomadilla. El gran déficit en instalaciones deportivas, asegura, lo tiene El Naranjo. Los barrios acusan, añade, la falta de papeleras y Toledano exige «tomarse más en serio» el problema de la vivienda.

2) Distrito Noroeste: Enrique Menjón

Enrique Menjón, presidente del consejo de distrito Noroeste, habla también de la ronda Norte y califica de «disparate» el proyecto licitado (los vecinos pedían que fuera soterrada casi en su totalidad). Pide al Ayuntamiento que se reúna con los vecinos para abordar el tramo que queda de Trassierra (también en proceso de iniciarse las obras) y en materia de seguridad cree que los barrios con más problemas son Huerta de la Reina y Las Moreras. Sobre Las Moreras recuerda la necesidad de intervención en las viviendas de AVRA y, en cuanto a limpieza, cree que «la culpa» se reparte entre Sadeco y los vecinos incívicos. Otra reclamación es el soterramiento de la línea de alta tensión del canal que cruza San Rafael de la Albaida y piden que el parking junto a la estación de autobuses prime el uso vecinal. También pide mejoras en accesibilidad.

3) Distrito Levante: Francisco Molina

Francisco Molina, del distrito Levante, echa en falta infraestructuras. Los vecinos de este distrito siguen pidiendo un centro de día de mayores en Lepanto y consensuar los servicios paralelos que tendrá el parque de Levante. Además, están pendientes de cómo se ejecutará la peatonalización definitiva de La Viñuela, y en materia de vía pública echa en falta muchas más acciones que mejoren la accesibilidad. Otro gran problema que señala Molina tiene que ver con la avenida de Carlos III, sin apenas imbornales, lo que supone que cuando llueve se crean grandes charcos. Además, pide más implicación para el desarrollo de la participación ciudadana porque, dice el presidente del consejo de distrito Levante, tienen la «sensación de que el reglamento de participación y todo lo que implica no se está haciendo».

4 ) Distrito Centro: Juan José Giner

Juan José Giner, presidente del consejo de distrito Centro, pide que la delegación del Casco del Ayuntamiento cuente con más medios para poder desarrollar todo lo que se pretende y que nada se quede en meras intenciones. El cambio climático y lo que supone para los barrios del distrito también ocupa un apartado importante en sus demandas. Según Giner, el centro en sí mismo es «una isla de calor», por lo que pide la plantación de más árboles y hacer caso a Axerquía Verde y a las propuestas que en este sentido lleva realizando mucho tiempo. En materia de accesibilidad y movilidad también notan ciertas carencias los vecinos, que siguen exigiendo una verdadera flota de microbuses. Según Giner, «una vez peatonalizadas Gran Capitán y Cruz Conde, Alfaros y Ronda del Marrubial han quedado como autopistas del Centro». El problema de la vivienda también es importante en este distrito. Por un lado, el presidente del consejo cree que «hay muchos solares y viviendas en desuso cerradas desde hace décadas» y, por otro, pide que se suspendan de forma cautelar las licencias para nuevas viviendas de uso turístico.

5) Distrito Poniente Norte: Conchi Sánchez

Conchi Sánchez, presidenta del consejo de distrito Poniente Norte (única mujer de los 15 presidentes), apunta que las demandas de la zona son las mismas que desde hace años, como el entoldado del puente del Open Arena o la ejecución de obras con cargo al plan Asfalto, «que en cuatro años no se han visto». Apunta que la seguridad «brilla por su ausencia» y asevera que hay «una oleada de robos» en la zona de Miralbaida. Habla de «falta de limpieza» y de mantenimiento de árboles, que está derivando, manifiesta, «en que haya ratas que se están comiendo los cables de los coches» y también en que haya habido plagas de escarabajos que se han colado en patios de viviendas, sobre todo, en Electromecánicas.

6) Distrito Sur: Juan Moreno

Para uno de los distritos más poblados, el del sur, su presidente, Juan Moreno, pide hacer todo lo que no se ha hecho hasta ahora. En cuanto a seguridad, se propone la reapertura de la comisaría del Guadalquivir, cerrada en pandemia, y en limpieza cree que el nivel va por zonas. «Parece que este distrito no les importa tanto», lamenta Juan Moreno, que también señala bastantes problemas con barreras arquitectónicas. En la lista de demandas de este distrito aparece la rehabilitación del parque de viviendas de AVRA y estos vecinos exigen la finalización de la reforma del San Eulogio y construir el nuevo pabellón de la Juventud.

7) Distrito Poniente Sur: Francisco Luis Porras

Francisco Luis Porras, presidente del consejo de distrito Poniente Sur, hace un repaso a las demandas vecinales por barrios. Pide atender a la zona del teatro de la Axerquía porque el aparcamiento se llena de suciedad cuando hay conciertos y recuerda que, en el caso del Parque Cruz Conde, es el único de la toda la ciudad que no tiene ni cajero automático. En esta zona, además, son numerosas las zonas privadas de uso público que esperan una solución. En Vistalegre pide la reforma de la plaza de la Once y del propio pabellón, que se ha quedado algo antiguo y para el barrio de reciente creación de Nuevo Poniente reclama sombras y árboles ante un diseño, critica, donde se ha primado al cemento. Recuerda que en el barrio de los Olivos Borrachos aún no ha desaparecido el famoso tacón y en la parte de Los Califas aboga por remodelar los jardines de la Escritora Elena Fortún. En el caso de Ciudad Jardín, Porras señala que lo necesario, directamente, es «una reforma integral» y una adaptación para una población cada vez más envejecida. La limpieza la califica de «defectuosa» y la falta de seguridad la localiza, sobre todo, en Ciudad Jardín.

8) Distrito Sureste: Pedro Moreno

En el distrito Sureste, su presidente, Pedro Moreno, habla de asuntos pendientes. Moreno reclama reformas importantes en materia de infraestructuras, como la adecuación de Virgen Milagrosa o construir la Sala de las Artes de Fidiana. Quiere conocer, además, la fecha de apertura del punto de urgencias extrahospitalarias que se está haciendo en Lepanto y cree que la limpieza podría ser mucho mejor. En cuanto a temas de seguridad, también cree que «se está deteriorando» y pide mejor iluminación para algunos barrios, algo que actuaría como elemento disuasorio. Están pendientes, además, de que se concrete cuándo se instalará la Universidad a Distancia (UNED) en el antiguo colegio Lucano, pues no ven con buenos ojos que esté cerrado y sin mantenimiento. También quieren saber cuándo se retirará el avión del Balcón del Guadalquivir, algo prometido por el alcalde, así como ampliar los límites del consejo en sí

9) Distrito Trassierra: Juan Manuel Luque

La periferia, dice el presidente del consejo distrito Trassierra, Juan Manuel Luque, «está totalmente olvidada». Es algo que se repite cuando se habla con los representantes de las barriadas. En Trassierra, dice Luque, «nos han quitado a los policías de barrio» y el momento en que los niños cogen el bus para el colegio es peligroso. También critica el estado de la carretera de Trassierra, pues la arreglaron hace ocho años «y no se ha hecho nada más, ni de mantenimiento ni para prevenir accidentes», teniendo en cuenta que los desperfectos los causan las raíces de los árboles de gran porte de la Sierra. Las carencias de Trassierra que Luque extiende a toda la periferia «vienen desde hace años y parece que no hay interés por parte de ningún partido de arreglarlas». Carencias que, en el caso de Trassierra, se traducen, asegura, en que «no hay ni instalaciones deportivas, ni colegio ni espacio para que los niños realicen actividades extraescolares». Tampoco, apunta, hay un hogar del pensionista «en condiciones». «Somos la barriada más olvidada de Córdoba», lamenta Duque.

10) Distrito Villarrubia: Juan Miguel Caballero

La principal reivindicación en Villarrubia es el nuevo centro de salud. Como recuerda el presidente de este consejo de distrito, Juan Miguel Caballero, existe «un verdadero problema» en este sentido en el barrio. También espera una solución al subterráneo bajo las líneas de Adif, una solución que llevan exigiendo desde principios de los años noventa del siglo pasado. También han demandado en varias ocasiones la remodelación de la zona verde de la Cañada Real Soriana y esperan ver el despegue del polígono de la antigua Azucarera. Como otros compañeros, denuncia que allí no se han hecho obras con cargo al Plan Asfalto y pide una reforma y más mantenimiento para el colegio Azahara. Espera que el proyecto para la sala deportiva prometida esté redactado este año y que se liciten luego sin falta las obras propiamente dichas. También critica la supresión de la policía de barrio, aunque apunta que se ha sustituido por la conocida como Patrulla Águila, que son policías en pareja que recorren estos barrios, pero no todos los días.

11) Distrito El Higuerón: Juan Carlos Montero

Juan Carlos Montero, presidente del consejo de distrito El Higuerón, recuerda que una demanda histórica y lo que consideran primordial para la barriada es hacer un instituto, tema que llevan reclamando 15 años. La clave, recuerda, es que «tenemos dos colegios y ahí ya habría base para abrir el instituto». Otras infraestructuras que considera necesarias son un pabellón polideportivo cubierto, un centro de día de mayores y suelo para el recinto ferial. También pide el desarrollo urbanístico de los núcleos históricos (asentamientos previos a la barriada, como Aguilajero o Los Pinos), así como el asfaltado del acceso antiguo para dinamizar la circulación por el barrio. Exige, además, un ecoparque porque usan el de Villarrubia, cuando tienen más población, así como más dotación de seguridad para toda la zona.

12) Distrito Alcolea: Francisco José Soldado

En Alcolea, el presidente de su consejo de distrito, Francisco José Soldado, recuerda que hay dos puentes pendientes, el de acceso al cementerio y el de Los Piconeros, que da acceso a varias urbanizaciones. También asegura que en Alcolea acusan la falta de seguridad, como trasladan los representantes vecinales de otras barriadas periféricas. Para Los Ángeles pide ejecutar la sala de usos múltiples pendiente y quiere plantear a la Junta recuperar no ya el centro de salud, que cerró, pero sí al menos la presencia médica algunos días de la semana para que la población más mayor no tenga que desplazarse. De todos los distritos, es el que está más cercano a la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Por eso, Soldado cree que se les debería informar más de las posibilidades de desarrollo dada dicha cercanía y así aprovechar el tirón del proyecto con medidas como, por ejemplo, una parada de tren teniendo en cuenta que se quiere llegar vía ferroviaria hasta la futura Base Logística.

13) Distrito Santa Cruz. Manuel Couñago

Manuel Couñago lamenta la falta de servicios públicos de la barriada de Santa Cruz, asegurando que «nos están quitando los poquitos que teníamos», como la Policía de barrio. Apunta que el centro cívico está abierto porque allí está el consultorio, pero que no tiene trabajadores y recuerda que «no tenemos ni autobús propio», dependiendo del de Baena o Doña Mencía. Apunta que el colegio está deteriorado y que el centro de mayores tiene goteras. Además, asevera que ya no tienen las llaves de la sala de usos múltiples, que era un espacio que solían usar los vecinos para diversas actividades y, sobre todo, cuando llovía. También señala la antigüedad del parque infantil, ironizando con que «hay madres que jugaron en los mismos columpios que ahora juegan sus hijos» y no ve una buena ejecución del plan de Asfalto. En general, para Couñago, existe «un desconocimiento total de la periferia», lo que suma a una falta de inversión en las barriadas.

14) Distrito Cerro Muriano: Raúl Hidalgo

Raúl Hidalgo, presidente del consejo de distrito de Cerro Muriano pasa lista a los asuntos pendientes en la barriada. Están esperando el arreglo de la calle Carretera, «aunque parece que este año hay presupuesto para hacerla». También pide más personal para el centro cívico, así como la asignación de un pediatra, lucha que llevan en conjunto con la parte que pertenece a Obejo. Recuerda que tienen un centro médico prácticamente nuevo, de hace seis años, donde hay capacidad para más profesionales. Entre esas demandas y esas promesas se encuentra también el sendero de la Vía Verde a Cerro Muriano y la adecuación de su recinto ferial. La limpieza es escasa, dice Hidalgo, sobre todo, en verano, cuando la periferia multiplica por mucho su población y se genera bastante más suciedad que el resto del año. Espera también que se mejore la seguridad con patrullas para todos los distritos de la periferia.

15) Distrito Levante Este: Francisco Roldán

El de Levante Este es el último distrito creado y a él pertenecen, entre otras zonas, Paraíso Arenal, la Campiñuela o Torreblanca. Francisco Roldán explica que la principal reclamación es convertirse en distrito administrativo, pues todavía no lo es. Las carencias, dice, «son totales» porque «no tenemos prácticamente nada». No tienen centro cívico, ni centro deportivo, ni centro de mayores. Por supuesto, no hay colegio ni instituto, ni tampoco centro de salud (el más cercano es el de Carlos III). En materia de transporte el autobús que llega es el de la línea de Cerro Muriano y piden uno propio. En general, asegura, el distrito Levante Este es el que tiene mayores carencias de todos los de la ciudad, aunque también es el que está en mayores vías de desarrollo. Lo que ocurre con este distrito, aunque también con otros de la periferia, es que abarca a muchas parcelaciones que se encuentran en situación irregular. Sobre este asunto, Roldán entiende que lo primero debería ser el poner servicios básicos en todas las viviendas.

