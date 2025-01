«Las primeras mujeres en trabajar fuera de casa fueron las gitanas»

La historia de las mujeres gitanas está marcada por la doble discriminación: ser mujer y ser gitana, lo que se conoce como discriminación interseccional, cuando se cruza el ser gitana dentro de una comunidad discriminatoria y el ser mujer dentro de una sociedad patriarcal. Así lo define Pepi Medrano, que tiene 33 años y lleva ya nueve trabajando en la Fundación del Secretariado Gitano. Actualmente es la responsable del programa Calí de promoción de la igualdad de oportunidades e integración sociolaboral de las mujeres de su etnia. Trabaja, sobre todo, con mujeres que están en riesgo de exclusión y que tienen una serie de barreras que le impiden el acceso al mercado laboral. En este trabajo, Pepi encuentra que la falta de estudio es el principal reto actual que hay que superar.

Las mujeres gitanas viven situaciones y un rechazo específico que no sufren ni los hombres gitanos ni las mujeres no gitanas, pero «las mujeres gitanas en España fuimos las primeras feministas», afirma Medrano. Y hay un dato que no se nombra ni se conoce, agrega, que es que «cuando las mujeres no gitanas luchaban por conquistar los terrenos fuera del hogar, las gitanas ya trabajábamos, ya nos dedicábamos a trabajar dentro y fuera de casa, que era la lucha que tenían en ese entonces las mujeres españolas». Pero estas realidades siempre se han narrado desde la perspectiva de los hombres, y los logros de las mujeres gitanas se han quedado como anecdóticos, a pesar de tener grandes referentes gitanas en España.

Las desfavorecidas, que desgraciadamente todavía son muchas y que tienen muchos problemas, «no quieren estar en la situación en la que están. Porque todo el mundo quiere vivir bien y ser parte de una sociedad igual para todos, ya es hora de que a esos colectivos se les dé oportunidades reales de verdad», piden desde el Secretariado.