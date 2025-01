«Montero tiene lo que le hemos exigido a Espadas de manera cruel e injusta»

-¿Qué supone que María Jesús Montero haya dado el paso para liderar el PSOE andaluz?

-Un chute de energía e ilusión. Si algo la caracteriza es su fuerza y coraje, y Andalucía ha dado muestras con creces de que es una tierra de coraje. Eso revoluciona a toda la militancia. Se ha visto cómo ha tensionado a todo el partido para bien y cómo la militancia está arriba, que es lo que necesita el PSOE para que empiece la cuenta atrás de Moreno Bonilla, que indiscutiblemente empezó el día que María Jesús dio el paso y dijo aquí estoy para recuperar el gobierno de Andalucía.

-¿Por qué pasa eso? ¿Qué tiene ella que no tuviera Espadas?

-Tiene lo que a Juan Espadas le hemos ido exigiendo de manera cruel e injusta. Y lo voy a explicar. La situación que Espada se encontró cuando llegó era complicada: un partido muy bajo de ánimo, que había perdido mucho poder institucional, y un grupo parlamentario con muchas desventajas con respecto al PP en mayoría absoluta. Se le exigía un liderazgo muy fuerte que llamara la atención de los electores. Y exigirle solo a una persona todo el trabajo que había que hacer para levantar al partido pensando en San Telmo es cruel e injusto. Y María Jesús, bueno, pues tiene, nadie lo va a discutir, una plataforma inmejorable: es la vicepresidenta del Gobierno y tiene un recorrido en este partido y en la propia Junta de Andalucía de muchos años. Reúne unas condiciones que todo eso que le estábamos exigiendo de forma injusta a Espadas, hoy ya lo representa. Y Espadas ha sabido ver que ella es la garantía para ganar.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede del partido. / A.J. GONZÁLEZ

-Espadas ha sabido verlo, ¿pero le ha costado?

-Creo que no, pero que ha querido poner en valor un esfuerzo y un sacrificio. He visto a pocos renunciar a ser alcalde de una de las ciudades más importantes de este país, con posibilidades de revalidar su alcaldía, que, oye, se le llamara en ese momento, como ahora se llama a María Jesús, y dijera: vamos para adelante. No le ha costado mucho, pero ha querido poner sobre la mesa todo esto.

-¿Dónde ve a Espadas ahora?

-Tiene un abanico de posibilidades para que donde él quiera verse, tenga el respaldo de este partido.

-¿El papel de vicepresidenta de Montero, la plataforma a la que se ha referido antes, la empodera o la debilita de cara a los electores?

-La empodera, desde esa responsabilidad puede demostrar qué hace el PSOE cuando gobierna y por qué quiere gobernar la Junta. Los socialistas sabemos que solo con el BOE y el BOJA se puede cambiar la situación de la mayoría social.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede del partido. / A.J. GONZÁLEZ

-¿Y cree que va a ser compatible el hecho de estar defendiendo un modelo de financiación para el resto de España con los intereses andaluces o eso la va a penalizar?

-No va a ser incompatible, ella está defendiendo desde las convicciones socialistas un modelo de financiación justo para todos. Si alguien cuestionaba que el PSOE está defendiendo un modelo justo, ahora lo va a poder ver. Con ella, como responsable del partido en Andalucía, nadie tendrá duda de que va a defender lo mejor para Andalucía.

-¿Cómo ve al PSOE-A ahora, tras cuatro derrotas electorales?

-Las municipales salieron como salieron, se convocaron unas generales y tenemos un gobierno progresista. Afortunadamente, el secretario general del PSOE convoca estos procesos congresuales para activar al partido antes de los cuatro años. Lo importante no es como ya hayamos visto al partido y como lo veamos hoy, lo importante es ver cómo salimos de ese congreso de Armilla. Y le digo que como se está viendo el inicio de este proceso, el PSOE-A va a salir bien, muy bien.

-¿Cree que finalmente habrá primarias, que Luis Ángel Hierro logrará reunir los avales?

-Hay que esperar. Solo puedo hablar de lo que conozco: en Córdoba sí que se ve una diferencia grande entre los avales de ambos.

-¿Cuál es la gran fortaleza y la peor debilidad del PSOE andaluz?

-La mayor fortaleza, lo afianzado que está a nivel territorial, y de ahí viene el nerviosismo de Moreno Bonilla. La debilidad, ser capaces de remontar el estado de ánimo de las municipales. Eso es en lo que nos estamos empleando, en recuperar la ilusión en los grupos municipales y las secretarías generales para seguir con esa reconstrucción generacional y de liderazgo que nos permita estar en las mejores condiciones en 2027.

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en la sede del partido. / A.J. GONZÁLEZ

-Hablando de la reconstrucción generacional del partido, la opción Montero truncó la apuesta de algunos sectores de promover un candidato más joven a la secretaría del PSOE-A.

-La reconstrucción generacional no tiene que ver con la persona que esté liderando en un momento dado el partido. Es saber que donde tenemos los mayores porcentajes de abstención y de desapego es entre los jóvenes, y que esos jóvenes tienen claro qué es lo que quieren, pero no tienen una interlocución válida con algunos partidos.

-Ojo, que los jóvenes de los que habla son los que están tirando en las encuestas de la ultraderecha.

-Tendremos que empezar por cambiar nosotros y muchas de las decisiones que hemos tomado. Tendremos que pasar ya esa travesía de no saber hacer oposición y tomar conciencia de que no se puede gestionar el partido lo mismo cuando se está en el gobierno que cuando hay que alcanzar el gobierno. Hay que hacer cosas diferentes y a eso es a lo que nos hemos dedicado en el PSOE de Córdoba.

-¿Qué le falta a ese PSOE de la oposición?

-Eso que decimos muchas veces, que cuando pisamos la alfombra, ahí ya nos distanciamos, porque creemos, erróneamente, que cuando estamos en los gobiernos, el resto de tareas no es tan importante.Como hemos tenido el gobierno, afortunadamente, muchos años, perdimos un poco la cercanía desde el partido, que es el instrumento al final que consigue ganar elecciones. Hay que recuperar todo eso.

-¿Cómo valora la oposición que está haciendo Antonio Hurtado?

-Muy bueno. Cuando hay una mayoría como la del PP hay que levantar mucho la voz. Yo sé que Antonio es incómodo, pero hay que incomodar al gobierno, ¿no? Y ahora Antonio y el grupo municipal necesitan es un partido bien engrasado, con un plan, una metodología y que esté dispuesto a que la marca PSOE sea una buena marca y cuando llegue el 2027 confíe en ella.

-A nivel orgánico, Montero ha dicho que está dispuesta a «integrar», pero puede que esa integración no guste a todos, ¿quiénes no están ahora y deben incluirse?

-Integrar no es que nos guste a todos; es qué queremos hacer y quiénes y cómo se puede hacer para llegar al objetivo. La unidad no es una opción, es una exigencia, pero esa exigencia no es qué pasa conmigo. En otros momentos, yo he sido siempre crítica, pero lo he hecho desde lo que entiendo que es mejor para el partido y la gente.

-Como secretaria del PSOE de Córdoba, ¿ha hecho ese esfuerzo por la unidad? ¿Lo ha conseguido?

-He hecho y sigo haciendo ese esfuerzo. El equipo sabe que nadie que no defienda la integración de verdad, independientemente de las fobias, amores e historias que se tengan entre personas, no puede formar parte de este proyecto.

-Aquí ha habido una plataforma de voces críticas, primero con Espadas, que también empiezan a levantar la voz contra su gestión.

-Hasta ahora, me va a permitir, he visto mucho silencio y solo alguna persona que ha hablado claramente, a la que le agradezco de verdad, que pueda opinar libremente y además sin tapujos.

-¿Se refiere a Juan Pablo Durán, exsecretario provincial?

-Me refiero a las personas que han hablado claramente, a Durán o Antonio Ruiz. Pero, cómo lo digo porque no quiero dañar a compañeros, nunca lo he hecho, nunca. Pero no se lo achaco a ellos, se lo achaco a lo que representamos. Y si algo ha perdido la política es mucho de credibilidad y ejemplaridad. No podemos estar llamando a la unidad y, por otro lado, haciendo manifestaciones donde no se colabora con esa unidad. La culpa no puede ser de todo lo demás, menos mía. Uno tiene que empezar reconociendo en qué se está equivocando y cómo puede ayudar a que eso cambie para poder ofrecer nada mejor para cambiar la situación actual.

-Al margen de los nombres, ¿cree que en esta etapa ha habido socialistas que no se han sentido integrados, -los susanitas por ejemplo,- que han estado en huelga de brazos caídos?

-Pues sí, porque si digo cualquier otra cosa no me creería nadie, ¿no? En este caso, las cosas hay que hablarlas por su nombre. Pero una socialista de verdad nunca está de brazos caídos. Y si me lo permite, a las duras menos. Ser socialista es una manera de pasar por la vida. Se muere socialista. Por tanto, eso es un examen de conciencia que tendrían que hacer todos los socialistas que en un momento dado bajan los brazos, porque un socialista nunca baja los brazos.

-Volviendo a Armilla, ¿crees que el PSOE de Córdoba va a salir reforzado en la nueva dirección que diseñe Montero?

-Esto no va de creer, esto va de pelearlo. Yo voy a pelear la posición del PSOE de Córdoba porque creo que podemos ayudar desde aquí al PSOE de España y al PSOE de Andalucía. Voy con el ánimo sano no solo de salir de allí y decir eso de Córdoba manda mucho, Crespín manda mucho, no, a mí eso no me vale. Yo estoy aquí para reforzar la marca PSOE de Córdoba porque aquí hay mucha gente buena.

-¿Qué balance hace de su mandato como secretaria general?

-Estoy satisfecha en base a lo que fue el compromiso que tuve en el congreso del 2021. Si usted recuerda, ese congreso lo lideró un lema, La fuerza de la unidad. Y esa fuerza está sirviendo porque, a pesar de que los resultados de las municipales fueran los que fueron, nos sirvieron para aguantar. Mi trabajo ha sido rearmar de ilusión, de nuevo liderazgo al PSOE de Córdoba y también tomar decisiones que fueron muy duras como poner otro candidato en Peñarroya o en Guadalcázar -los dos vinieron a darnos la razón-; o en Palma del Río o Puente Genil, donde hay dos nuevos secretarios generales.

-¿Cuándo serán los congresos provinciales?

-No lo tenemos todavía delimitado, pero siguiendo la secuencia, entiendo que nos iremos a Semana Santa, antes o después, abril o mayo y luego los locales que serán en el verano.

-¿Sabe ya si se presentarán a la reelección como secretaria?

-Sin duda, sí, me voy a volver a presentar a la secretaría general.

-¿Cree que tendrá contrincante?

-Pues no lo sé. Le soy muy sincera: hasta ahora no he escuchado que haya nadie que quiera presentar una alternativa. Oye, que tampoco pasa nada, Solo hay que tirar de hemeroteca para saber lo que yo he representado en la historia del PSOE de Córdoba, digo, a nivel congresual, reivindicación, crítica... El problema no son las primarias, el problema es cómo gestionamos las primarias. En aquel momento veníamos de unas muy duras entre Pedro y Susana, unas primarias luego muy duras entre Susana y Espada, y eso seguía coleando a nivel provincial, no nos vamos a engañar. Yo me presenté a un congreso convencida de la unidad y nunca he tenido ningún problema en que un compañero haya sido muy crítico. De hecho, hay compañeros que estuvieron muy a full defendiendo otras candidaturas y sin problema. Para mí son las mejores, porque son compañeros del PSOE de Córdoba.

-Cómo quiere que la recuerden cuando ya no esté al frente del PSOE cordobés.

-Quiero pasar, porque todo pasará, y cuando pase que la gente diga: ay, mira, la Crespín, y le salga una sonrisa y un convencimiento de, oye, hizo las cosas con honestidad, transparencia, mucho trabajo, las hizo de buena fe y las hizo para defender al PSOE. A eso es a lo que yo aspiro, no tengo otras aspiraciones ni otras ambiciones.

-No le he preguntado cómo está la cosa en el Congreso...

-Creo que se ve, ¿no? Se ve todos los días. Creo que es más espectáculo y más teatro en ese ánimo que tiene la derecha y la ultraderecha, de que la gente de izquierda siga desapegándose de la política. Es una estrategia que ellos tienen, muy bien diseñada. Por tanto, lo que hay es que contrastar estrategias y ponernos manos a la obra. Y hacer lo que estamos haciendo: legislar para que la calidad democrática esté garantizada. No basta decir que las noticias falsas le están haciendo mucho daño a la democracia, hay que hacer cosas para que no le hagan daño a la democracia. Y contrastar y poner sobre la mesa otra estrategia.

-¿Hasta qué punto le preocupa la situación judicial de algunos casos que le afectan al presidente del Gobierno en estos momentos?

-No me preocupan los casos. Me preocupa cómo seamos capaces de que, bueno, pues que la justicia sea justa. Y la justicia está para ser justa.Tendremos que legislar también para que la justicia sea justa.

Suscríbete para seguir leyendo