«Hay personas gitanas con trabajo de todos los oficios, muchísimos, y son los invisibles»

Hay una parte del pueblo gitano que es desconocida, que no está en el imaginario colectivo de la gente cuando se piensa en ellos. Son los invisibles. De hecho, cuando un gitano consigue salir de esa imagen predeterminada entonces se duda de su origen gitano. Lo explica así Cristóbal Flores, quien fuera toda su vida guía turístico en Córdoba, ciudad de la que salió también de joven para estudiar y formarse. Admite que nunca ha vivido la discriminación que sí reconoce que viven miles de su comunidad y, aunque no lo ha sentido él, la ha visto y lo sabe. También sabe que a los gitanos que consiguen abandonar la pobreza y superar la desigualdad los dejan de vincular con su propia etnia, una percepción que consideran negativa para la comunidad, porque aún hoy parece que no se puede ser profesional o de clase media y gitano. También pasa cuando no «lucen» como la mayoría de las personas creen que luce un gitano. Son estereotipos que aún hoy generan barreras que no se consiguen romper.

Cristóbal tiene 70 años y no teme en afirmar que la mejor herencia que recibió de su padre fue la oportunidad de poder estudiar, algo que sus ancestros no pudieron hacer y que él ha permitido a sus hijos. Tras formarse, se incorporó a la Asociación de Informadores Turísticos en el año 78 y trabajó como guía en cuatro idiomas. Para él, «hay personas con trabajo de todos los oficios, desde fontaneros, albañiles, universitarios, médicos, abogados, pero no uno, muchísimos, y son los invisibles, porque esa no es la imagen de la que se habla».

Esta parte de la comunidad gitana que goza de una vida que se puede definir como privilegiada en comparación al resto de la población de la etnia muchas veces no es reconocida como tal incluso por la propia comunidad gitana, porque más del 90% de los gitanos, según el Secretariado, sí vive en situaciones desfavorecidas.