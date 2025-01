Un 9% más de cordobeses pide ayuda para dejar de fumar: las claves para lograrlo

Uno de los propósitos que se plantean muchas personas fumadoras cada inicio de año es intentar dejar este negativo hábito. Acerca de esta intención, el jefe de Neumología del hospital QuirónSalud Córdoba, Luis Manuel Entrenas, señala que "lo importante no es la fecha que se elija para marcarse este objetivo, da igual que sea a principios de año o en otro momento, lo que hace falta es que la persona se sienta preparada para intentarlo en un momento dado".

Según un reciente estudio del London College University, un solo cigarrillo al día resta 20 minutos de vida al que se lo fuma y un paquete de 20 cigarrillos, unas 7 horas. Como recalca Entrenas, no es solo que el tabaquismo acorte el tiempo de existencia, sino que también causa importantes daños a la salud y a la calidad de vida de quienes fuman, al margen de que se estima que unas mil personas mueren al año por el tabaco solo en Córdoba, una media de tres al día.

El consumo de tabaco ha crecido más en mujeres. / EP

Consecuencias para salud de fumar

Así, este especialista en Neumología detalla que, desde el punto de vista del aparato respiratorio, fumar incrementa la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), de forma que un 50% de fumadores desarrollará esta dolencia alguna vez en su vida, y está también detrás del 30% de todos los tipos de cánceres y del 80% de los casos de cáncer de pulmón y de laringe o de la mayor incidencia de asma.

Por otro lado, Entrenas añade que el tabaquismo guarda relación con la aparición de otras patologías de zonas próximas al aparato respiratorio, como son tumores en la cavidad oral, de esófago o estómago, o problemas rinosinusales, por citar solo algunos ejemplos, y puede causar a su vez daños coronarios derivados de la inflamación crónica que conlleva la inhalación de las sustancias tóxicas que contiene el tabaco.

Preocupa el dato, remarca este especialista, de que se hayan incrementado mucho en los últimos años los casos de cáncer de pulmón y de EPOC en mujeres. «Por la presión social de que hay que tener cuerpos perfectos se da el caso de personas fumadoras, sobre todo mujeres, que no dejan el hábito para evitar engordar, cuando eso no es del todo así. Cada día es más habitual el diagnóstico del cáncer de pulmón en mujeres, cuando hace unos 30 años esto era una rareza. Se están igualando los diagnósticos, y en algunas edades, puede que las mujeres estén superando en consumo a los hombres», sostiene Luis Manuel Entrenas.

Este neumólogo recuerda los beneficios de dejar de fumar. Detalla que si se abandona el hábito sobre los 30 años se ganan casi 10 años de esperanza de vida y, en el caso de las personas que dejan de fumar después de haber sufrido un ataque cardiaco, tienen una probabilidad un 50% inferior de sufrir otro ataque.

Ayuda para abandonar el hábito

En los centros de salud (atención primaria) y también en la sanidad privada se contribuye a que los fumadores intenten dejar el negativo hábito del tabaco, comenzando con un consejo médico como intervención inicial, que se ha demostrado que ofrece resultados. En atención primaria, tras la consulta inicial, después se pasa a una intervención avanzada, para la que se requiere que la persona fumadora tenga alta motivación por dejar el tabaco y que presente un elevado consumo.

Diagnóstico de un cáncer de pulmón. / EPE

Se hacen sesiones de terapia cognitivo conductual con esa persona y se plantean metas de reducción progresiva del consumo con la pertinente medicación. Entre enero y noviembre de 2024 en la provincia de Córdoba, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) registró un total de 13.203 consultas relacionadas con el propósito de dejar de fumar, un 9,1% más que las que se contabilizaron justo en 2023, que fueron 12.093. Un 54% de estas consultas para dejar de fumar que hubo en 2024 en Córdoba las solicitaron hombres y un 46%, mujeres.

Además, durante el pasado año, la sanidad pública cordobesa, destaca el SAS, ofreció 10.176 sesiones de terapia de intervención avanzada para dejar de fumar, así como 590 actuaciones grupales.

Una empleada de una farmacia de Córdoba muestra una caja de un medicamento para dejar de fumar. / CHENCHO MARTÍNEZ

Un 5% más de tratamientos financiados

El incremento en las consultas registradas para dejar de fumar también se traslada a un aumento en el número de tratamientos financiados por la sanidad pública cordobesa para ayudar a abandonar el hábito y que suponen un complemento importante para lograr el objetivo, aunque como recalca Luis Manuel Entrenas, hay que estar muy concienciado en el propósito de dejar de fumar, porque la medicación por sí sola no va a ser la que lo logre, así como no rendirse si no se consigue a la primera.

Además, este experto alerta de la falsa creencia de que pasarse al cigarrillo electrónico o vapear puede ayudar a dejar de fumar porque contribuye a reducir la abstinencia, ya que estos productos contienen las mismas sustancias nocivas que el cigarrillo tradicional y, aunque en concentración menor, son capaces de causar los mismos problemas de salud. Tampoco es cierto, añade Luis Manuel Entrenas, que el tabaco de liar sea menos perjudicial.

Fuentes del SAS exponen que en 2023 la sanidad pública andaluza financió en Córdoba un total de 4.941 tratamientos para dejar de fumar del medicamento todacitán, frente a 5.225 en 2024, lo que supuso una subida del 5,5%, a la vez que en 2024 también indicó 160 tratamientos de vareniclina. Córdoba, apunta el SAS, fue el pasado año la segunda provincia de Andalucía en la que menos tratamientos se financiaron, solo detrás de Huelva, siendo la que más, Sevilla, con 17.608. En lo que respecta a Andalucía, 70.032 tratamientos costeó la sanidad pública regional en 2024, frente a los 65.843 de 2023, una subida del 6,3%.

Cifra de fumadores

En Andalucía, la Consejería de Salud y Consumo detalla que fuma habitualmente un 20,9% de la población mayor de 16 años. En concreto, el 18,9% son fumadores diarios y el 2% no diario. Estos datos reflejan un descenso significativo (del 10%) en el consumo respecto a 2016, cuando el 30,3% de los andaluces fumaba habitualmente, según recoge el informe del Balance del año 2023 del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía (PITA) y en consonancia con lo que refleja la encuesta Edades (Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España), realizada por el Plan Nacional de Drogas y publicada por el Ministerio de Sanidad a principios de diciembre, que sitúa a Andalucía por debajo de la media nacional.

Unas personas fuman en la puerta de un bar. / A. J. GONZÁLEZ

Así, mientras un 28,9% de hombres de entre 15 y 64 años y un 22,6% de mujeres fuma diariamente de media en España, en Andalucía estos valores descienden al 24,1% y 17,8%, respectivamente. Sin embargo, destaca el informe del PITA, la brecha de género se ha reducido debido a una mayor disminución en el consumo entre hombres (40% menos en 2023 respecto a 2007) en comparación con las mujeres (27,4% menos).

Se fuma más tabaco no convencional

Frente a este avance, la Consejería destaca que el consumo de tabaco no convencional va en aumento. El 10% de la población andaluza consume o ha consumido tabaco no convencional, incluyendo pipas de agua, cachimbas, vapeadores y cigarrillos electrónicos. El 6% lo consume actualmente y un 4,5% lo ha hecho en el pasado. Este porcentaje aumenta ligeramente entre los jóvenes y adolescentes, donde el 44,3% reconoce haber probado los cigarrillos electrónicos y dispositivos relacionados alguna vez. Las cachimbas o pipas de agua se han convertido en una puerta de entrada al consumo de tabaco y otras sustancias, subraya la Junta, con un 77,1% de los jóvenes admitiendo haberlas usado alguna vez.

Más medidas antitabaco

Para seguir reduciendo el consumo de tabaco, el jefe de Neumología del hospital QuirónSalud en Córdoba aboga por seguir instaurando medidas, como continuar subiendo el precio de estos productos. Luis Manuel Entrenas valora los logros que se han conseguido hasta el momento con la Ley Antitabaco en España, que sacó el humo de los trabajos, así como de bares o restaurantes, por citar solo algunas de sus medidas. Estima que, sin llegar al extremo de Milán, donde se ha prohibido fumar al aire libre en los espacios públicos, incluidas calles y carreteras, desde este año, en España se debería regular mejor el consumo de tabaco, vapeadores y otros dispositivos en terrazas, porque indica que existe mucha exposición al humo en estos espacios y el tabaquismo pasivo acaba provocando las mismas enfermedades que el tradicional.

