El PP retoma la aprobación de un nuevo reglamento tras un Pleno con 100 ruegos y preguntas de la oposición

El Partido Popular retoma la modificación del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Córdoba, una tarea que comenzó este verano para tratar de agilizar y hacer más dinámicos los plenos. Lo hace, además, después de que ayer se celebrase la sesión ordinaria del mes de enero, que incluyó dos horas largas de ruegos y preguntas de la oposición al gobierno con la formulación de un total de 100 peticiones (en números redondos) de temas de la más diversa índole: desde la contratación del espectáculo del Alcázar, hasta la situación de los colegios públicos, pasando por el programa que Chicote grabó en Córdoba para elegir el mejor rabo de toro. Este trabajo de fiscalización, al menos con esa duración y prolijidad, puede ser historia en pocos meses, ya que uno de los objetivos de este nuevo reglamento es recortar el tiempo de las sesiones.

La reforma del reglamento orgánico del Ayuntamiento de Córdoba cuenta con un informe de la asesoría jurídica municipal que entiende que el cambio está justificado a la luz de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nombramiento de miembros no electos en la junta de gobierno local,supuesto que queda eliminado. El informe puntualiza también que el reglamento propuesto por el PP no puede recibir el apelativo de "general del Ayuntamiento" al no incluir la regulación de órganos como el Consejo Social, aunque recuerda que nada impide que se opte por aprobar varios reglamentos. Otra de las novedades que recoge la futura normativa del Pleno, y que avala el letrado jefe, es la posibilidad excepcional de asistencia telemática a las sesiones, algo inédito antes de la pandemia, aunque recomienda que se incorpore al texto el método de votación que se permitirá al edil que no esté presente en el salón de plenos.

Por qué se quiere reformar

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha defendido en varias ocasiones la necesidad de ser más pragmáticos y de que los plenos se desarrollen en menor tiempo en un mandato en el que, de manera especial, se ha ido dilatando el espacio de ruegos y preguntas. Este apartado de los plenos se celebra una vez que se han debatido las mociones que no se acuerdan (las que se aprueban por unanimidad solo se leen, no se debaten) y, en ocasiones, ha sido más amplio que el de la parte resolutiva (gestión) y la de expedientes para toma de conocimiento, control y fiscalización juntas.

La oposición, por contra, defiende la necesidad de este tiempo de fiscalización de la labor del gobierno y excusa la inusual prolongación que este apartado está teniendo desde las elecciones de 2023 en que el PP no ofrece información en las comisiones previas al pleno y actúa "como un rodillo" con su mayoría absoluta. Paradójicamente, PSOE, Hacemos y Vox también acusan al gobierno municipal de no responder ni de manera oral ni por escrito (las dos modalidades posibles) a los ruegos y preguntas que hacen in voce en el salón de plenos.

Ruegos y preguntas tasados

En concreto, la propuesta del equipo de gobierno para el nuevo reglamento de pleno es que los ruegos (la formulación de una propuesta de actuación al gobierno local) y las preguntas orales (cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno) queden limitados a uno por concejal y que haya un máximo de tres ruegos y preguntas escritos por edil. El reglamento que está en vigor actualmente no incluye ninguna limitación en el número de cuestiones orales que los grupos de la oposición pueden plantear al gobierno. De este modo, se pasaría de un número ilimitado de ruegos y preguntas que pueden hacerse en la actualidad, a un máximo de 14 ruegos y 14 preguntas (tantos como concejales hay en este mandato en la oposición) por sesión lo que reduciría considerablemente el tiempo medio de las sesiones plenarias.

En otras provincias andaluzas como Cádiz los ruegos escritos son ilimitados y se establecen tres orales por grupo municipal en los plenos; mientras que en Huelva todos los concejales pueden presentarlos y son ilimitados, al igual que en Málaga, Granada, Jaén y Almería, donde la oposición puede plantear de forma ilimitada las cuestiones que estime precisas, ha defendido Antonio Hurtado, el edil que con diferencia más cuestiones plantea en Capitulares.

Reglamento actual

El actual reglamento orgánico de pleno, un compendio de normas que regulan el funcionamiento de las sesiones plenarias, se remonta a 2009 y entonces se aprobó con los 15 votos a favor de IU y PSOE, y los votos en contra del PP. Aunque la intención de partida del equipo de gobierno es contar con el máximo número de apoyos, no se descarta que el reglamento salga adelante sin los votos de parte de la oposición.

El reglamento actual fue modificado la última vez con motivo del estallido de la pandemia, cuando tuvo que aprobarse para supuestos graves y excepcionales la celebración de sesiones plenarias telemáticas.

Plazos y trámites

El equipo de gobierno ha remitido esta semana el texto del nuevo reglamento al Consejo del Movimiento Ciudadano y al Consejo Social para que eleven sus respectivos informes. A continuación, el expediente pasará por el Pleno para su aprobación inicial, después habrá un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones y, si se cumplen los tiempos previstos, el nuevo reglamento podría entrar en vigor en el pleno ordinario de mayo, según las estimaciones municipales.

