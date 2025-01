La taberna de Córdoba investigada por la intoxicación de los montaditos de pringá mantiene su actividad

La taberna La Sacristía de Córdoba continúa abierta y mantiene su actividad normal tras conocerse este jueves que está siendo investigada por una intoxicación alimentaria que podría estar relacionada con el consumo de montaditos de pringá.

El propietario de este negocio, situado en el barrio de Santa Marina, no ha querido hacer declaraciones al respecto "hasta que no haya avances en la investigación". No obstante, los abogados de los hosteleros han adelantado a los medios de comunicación presentes en la zona que en las próximas horas darán las explicaciones pertinentes.

Expectación en el barrio

En el barrio de Santa Marina, ubicado en el casco histórico de la ciudad, ha habido durante este jueves un gran revuelo a causa de este suceso. Medios de comunicación de toda España han acudido a la puerta de la taberna para intentar hablar con el dueño y también para conocer la opinión de los vecinos.

Todo el que pasaba conocía la noticia de la que se han hecho eco todos los informativos, programas y cabeceras del territorio nacional. "¿Habrá sido ahí?", comentaban al ver tal cantidad de personas congregadas. No obstante, nadie quería señalar al histórico establecimiento hasta que Facua hizo público el nombre.

En un momento de la jornada, sobre las 12.30, una patrulla de la Policía Nacional se ha acercado al negocio para hablar con sus responsables, sin que haya trascendido más información sobre ello.

El propietario no ha querido atender a ninguno de los numerosos periodistas que se han acercado y que aún se encuentran frente al bar. Ha aclarado que mientras no avance la investigación no tiene nada que decir.