El Pleno de Córdoba da el visto bueno al proyecto de ocio y la ampliación del Club Mirabueno

El Pleno de Córdoba ha dado el visto bueno al dictamen del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo sobre el proyecto de ocio del Club Mirabueno, que incluye la modernización de las instalaciones del antiguo Club Asland. Esta innovación urbanística llega al salón de plenos de manera inicial después de un lago trámite urbanístico que comenzó en el año 2020 y que se inició con el objetivo de pasar de suelo no urbanizable de equipamientos privados a suelo urbanizable para uso dotacional privado. Con esta modificación la propiedad del club planea ejecutar un proyecto de modernización de sus instalaciones con la creación de pistas de pádel cubiertas, una nueva piscina también cubierta y un gimnasio, además de salones sociales y más plazas de aparcamiento para sus socios.

La aprobación inicial se ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular, PSOE y Vox. Hacemos Córdoba ha justificado su abstención por las dudas expresadas en el informe medioambiental sobre este cambio de calificación de los suelos a suelo urbanizable. El presidente de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha defendido la legalidad del proceso emprendido por la empresa y de la innovación que se aprueba.

Club Mirabueno, antiguo club Asland. ISABEL LEÑA / Manuel Murillo

Historia de unas instalaciones de los 70

El club Mirabueno vio la luz en la década de los 70 a instancias de la fábrica de cementos Asland (hoy Cosmos) de la que heredó su nombre. En los inicios, las instalaciones se pensaron para el disfrute de los empleados de la cementera, aunque más tarde se abrieron a todos los sectores. Los terrenos, calificados como suelo no urbanizable en el PGOU de 1986, tienen desde el año 2001 la calificación de no urbanizables de equipamientos privados, por lo que solo se permiten hacer obras de mantenimiento y reforma, no de ampliación. Para ampliar el club, de hecho, ha habido que tramitar un plan especial, que fue aprobado en el año 2013 y que definía las condiciones para los usos deportivos existentes y sus ampliaciones, así como los usos complementarios.

Un proyecto de un millón de euros

Los actuales propietarios del Club Mirabueno (la Corporación Empresarial Unex, del Grupo Puma, que lo adquirió en 2016) pretenden adecuar la clasificación y calificación de los suelos a las condiciones urbanísticas actuales con el fin de posibilitar el desarrollo de su actividad y futuras ampliaciones. En concreto, la propiedad quiere adecuar a las instalaciones a la realidad actual, conectar el club con el anillo verde y abrir un enlace directo con la ronda Norte. El proyecto eleva el coste de la nueva urbanización al millón de euros.