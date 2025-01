López Magdaleno adquiere el edificio de la Fundación Cajasur de Reyes Católicos para hacer oficinas o viviendas

El edificio que fuera centro cultural de la Fundación Cajasur, ubicado en la calle Reyes Católicos 6, tendrá una segunda vida. En marzo del año pasado Kutxabank vendió el céntrico inmueble al empresario cordobés Antonio Manuel López Magdaleno, que ahora pretende demoler parte del edificio. Para ello, ha tenido que pedir autorización a la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en Córdoba, aunque de momento no ha decidido cuál será el objetivo último del inmueble, que podría convertirse en sede de un complejo de oficinas o un edificio destinado a viviendas.

El espacio que fue reformado en 2009 alberga un salón de actos con una capacidad para 175 personas, en el que la Fundación Cajasur ha desarrollado numerosos actos, conciertos, conferencias, cursos, jornadas, congresos e incluso ha servido para la exhibición de ciclos de cine y actividades musicales y teatrales. Asimismo, el espacio dispone de un amplio espacio expositivo y se completa con dos salas de menores dimensiones con capacidad para 40 y 15 personas respectivamente, utilizadas para la celebración de reuniones y sesiones formativas. En la planta superior hay una sala de lectura.

Una muestra exhibida en la Sala de Exposiciones de Cajasur. / CÓRDOBA

Informe favorable

En cualquier caso, la Junta de Andalucía ya ha informado de manera favorable y por unanimidad de sus miembros el proyecto de demolición presentado por la empresa Filius Gestiona SL, de López Magdaleno. En concreto, la comisión ha dado el visto bueno con "la recomendación de conservar la fachada integrada en la nueva edificación". Se trata solo de una recomendación, al estar próximo este inmueble al Colegio de Arquitectos de Córdoba, en la esquina de Gran Capitán y Reyes Católicos, que como edificio protegido con nivel de protección monumental II (B) por el Plan General de Ordenación Urbana irradia un entorno de protección constituido por las parcelas y espacios que lo circunden (en el caso de los BIC de hasta 50 metros en suelo urbano).

Fachada del edificio de Reyes Católicos 6, que ha adquirido López Magdaleno. / A.J. GONZÁLEZ

El caso de Gran Capitán 23

Cabe recordar por su cercanía el caso del edificio Gran Capitán 23 que, cuando fue remodelado en el año 2015, tuvo que respetar su fachada histórica. En aquella ocasión, lo que hizo el arquitecto encargado del proyecto Rafael Castelló fue retranquear las últimas plantas optando por la construcción de una cumbrera acristalada en la zona superior. Aquella solución fue denunciada por un grupo de arquitectos al entender que se estaban vulnerando una serie de artículos del Plan General de Ordenación Urbana, aunque finalmente el edificio fue inaugurado como lo había diseñado el arquitecto cordobés.

Respetarán la fachada

En el caso del inmueble de Reyes Católicos, aunque la fachada no está protegida y no es prescriptivo como decimos preservarla, Antonio Manuel López Magdaleno ha explicado a CÓRDOBA que la van a respetar para no romper con el entorno y preservar la estética del edificio que tiene planta baja y cuatro plantas más. Sobre sus planes de futuro para el inmueble, el empresario dice que aún no ha decidido a qué se destinará, pero subraya que hay tiempo para hacerlo mientras se completan los laboriosos trámites administrativos.

