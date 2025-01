Dos jóvenes, condenados a prisión por abusar de dos niñas de 14 años en Fernán Núñez

Dos jóvenes han sido condenados a dos y cuatro años de prisión, respectivamente, por abusar sexualmente de dos niñas en febrero de 2019, cuando estas contaban con 14 años de edad y ellos, con 29 y 24 años, en la localidad de Fernán Núñez (Córdoba).

En su sentencia, que ha sido facilitada a este periódico por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba manifiesta "dudas razonables" sobre si uno de los encartados violó a una de las víctimas, como esta afirmó en el juicio, pero considera probado que las dos perjudicadas fueron abusadas sexualmente.

De esta forma, el relato de hechos probados recoge que los acusados se citaron con las perjudicadas en un parque y, tras comprar bebidas alcohólicas, acudieron a casa de uno de ellos, vecino de una de las menores. Este individuo, "una vez se hubo asegurado del estado de embriaguez de la menor, la besó. A continuación, la llevó a su habitación donde, movido por un ánimo libidinoso, y a sabiendas de que la menor contaba con 14 años de edad y que se encontraba afectada en sus capacidades, comenzó a estimularla" con tocamientos.

Un paseo en el coche

El otro acusado, tras convencer a la segunda víctima, quien también se encontraba afectada por el consumo de alcohol, salió con ella a dar una vuelta por la localidad con su coche. "Detuvo su vehículo en los alrededores de la piscina municipal y, una vez allí, con ánimo de satisfacer su deseo sexual, se aproximó hacia la menor y, pese a que ella le retiró la mano en reiteradas ocasiones, finalmente accedió y él le metió los dedos en la vagina".

Una vez hubo terminado, llevó a la menor de vuelta al domicilio del otro acusado. Allí encontraron a la otra víctima "envuelta en una manta medio inconsciente y desnuda de cintura para abajo", por lo que la vistieron y su amiga la acompañó al portal de su casa. Sus padres la encontraron a medianoche "con la ropa a medio poner, desorientada e incapaz de mantenerse en pie y articular palabra".

La sentencia indica que, a consecuencia de estos hechos, ambas víctimas han sufrido perjuicios como la ansiedad, el miedo generalizado y los problemas de sueño y de alimentación. Una de ellas, además, padece un trastorno de estrés postraumático complejo.

Dudas sobre la penetración

Pese al testimonio de una de las perjudicadas en el juicio, quien afirmó que había sido violada, y al hallazgo de restos biológicos del procesado durante las pruebas que se le realizaron, el tribunal alberga "serias y razonables dudas sobre si llegó a haber penetración vaginal con el pene".

Entre otras cuestiones, explica que "no sabemos exactamente si la proteína PSA fue recogida en el interior de la vagina (introito) o en su zona exterior". Es por ello que, "al no saber dónde fue recogida la proteína procedente de la próstata, cabe la posibilidad de que hubiese penetración y también de que no haya existido". A esto añade que "no hay ninguna lesión objetiva que corrobore ese dolor como pudieran ser enrojecimientos o algún arañazo".

Condena por abusos

En el fallo, la Audiencia provincial ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para uno de los procesados, que abonó 10.000 euros para indemnizar a la víctima antes del juicio. Junto a otras medidas, le condena a dos años de prisión por el abuso sexual a la menor.

En el caso del segundo encartado, le impone indemnizaciones que suman 20.000 euros por los daños morales sufridos y por las secuelas. Además de otras penas, le priva de libertad durante cuatro años. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior e Justicia de Andalucía.