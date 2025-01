Facua hace público que la Taberna la Sacristía es el bar investigado por la intoxicación de los montaditos de pringá

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en Sevilla para hablar sobre la toxiinfección alimentaria que investiga la Junta en Córdoba, donde la principal hipótesis sobre su origen apunta a unos montaditos de pringá. Una comparecencia ante los periodistas en la que Sánchez ha hecho público el nombre del bar investigado: Taberna la Sacristía, en el barrio de Santa Marina.

El responsable de Facua ha criticado a la Junta por no haber sido la propia Administración quien haya facilitado públicamente la información acerca del establecimiento afectado. Según Sánchez, los protocolos ante este tipo de inestigaciones sobre intoxicaciones alimentarias obligan a la Junta a informar de marcas o establecimientos afectados. "Con esta falta de transparencia -ha señalado Sánchez- la Consejería de Salud y Consumo está dificultando que otros consumidores que hayan acudido al establecimiento y tenido síntomas compatibles con la toxiinfección bacteriana puedan ser conocedores de la investigación y poner los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias".

Ante la negativa de la Junta a hacer público el nombre el local, "estamos en la obligación de ser nosotros -ha dicho Sánchez- quienes asumamos la responsabilidad". Y entonces ha señalado a la Taberna la Sacristía como el local investigado, "el único", ha añadido.

El propietario, muy afectado

Este periódico ya contactó este miércoles con el responsable del local que está siendo investigado por Salud, el cual declinó hacer declaraciones sobre estos hechos, aunque se mostró muy afectado por todos los comentarios que desde hace días circulan por redes sociales y por la capital acerca de la intoxicación alimentaria y las consecuencias que ha tenido la misma en las personas afectadas.

Tras hacer público el nombre de la Taberna, el responsable de Facua ha señalado que, no obstante, "hay que ser absolutamente prudentes" pues la investigación está en curso y aún no hay nada absolutamente confirmado. "Hay que aclarar que no está confirmado que la comida suministrada en el local sea el origen de las intoxicaciones ni del fallecimiento de la clienta", ha advertido Sánchez. Aunque revelar el nombre del establecimiento puede ser muy perjudicial para el negocio, ha admitido, "prima el interés del consumidor y la prevención del riesgo".

Rueda de prensa transmitida en redes

Facua ha transmitido la rueda de prensa de su secretario general en streaming por redes sociales, donde Rubén Sánchez ha acusado a la Junta de Andalucía de poner bajo sospecha a toda la hostelería de Córdoba al negarse a hacer público el nombre del local investigado.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo confirmó el miércoles la existencia en Córdoba capital de una toxiinfección alimentaria con 44 personas afectadas, así como una persona fallecida, sin que la Junta haya podido confirmar que la causa de la defunción en concreto de esta persona sea por el consumo de los alimentos relacionados con este brote. Todos los afectados tenían en común que habían consumido montaditos de pringá y los mismos síntomas, dolor abdominal y diarreas.

Facua añade más datos

Facua recuerda que según la delegada provincial de Salud, María Jesús Botella Serrano, "hasta el día 13, es decir, hasta el lunes pasado, a la Delegación de Salud no llegó ninguna denuncia sobre este hecho y tampoco llegó ninguna comunicación por parte de ningún facultativo que hubiera atendido a ninguno de los afectados". Sin embargo, explica Facua, uno de los afectados ha facilitado a la organización de consumidores el documento con la notificación de intoxicación alimentaria que presentó ante Salud y está fechado el viernes 10 de enero a las 16.29 horas. Se trata de un correo electrónico que envió a la dirección que facilita la Consejería en su página web para asuntos relacionados con información general de salud pública y que, según la versión de la Junta, no habría sido abierto hasta el lunes.

Pero además, Facua ha explicado que tiene en su poder los informes de alta de urgencias de dos intoxicadas que acudieron al hospital privado San Juan de Dios y están fechados los días 5 y 8 de enero. Ambos recogen que habían comido en un restaurante el día 4, pero no incluyen el nombre. En el primer informe se indica que la afectada relató que "10-12 de los comensales están con clínica similar" y en el segundo que había "familiares en estado similar".