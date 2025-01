El Santuario culmina su rehabilitación mientras el Figueroa espera iniciarla este trimestre

Los procesos de rehabilitación, mejora de la accesibilidad y adaptación medioambiental de dos barrios de Córdoba, el Santuario y el Parque Figueroa, se encuentran en momentos diferentes. Es obvio, pues el primero, junto a San José Obrero, inició los trámites mucho antes y ahora están a punto de terminar. El presidente de la asociación de vecinos del Santuario, Rafael Carmona, comenta a este periódico que, en el Santuario, ese proceso de rehabilitación está «prácticamente terminado». La instalación de ascensores, que representa la intervención principal en las comunidades, está casi terminado, existiendo ahora mismo solo un bloque de un total de 56 que no cuenta con elevador. Además, también se ha quitado la uralita en 25 edificios, otra de las medidas contempladas entre las acciones a desarrollar en la zona declarada ARRU (Área de Regeneración y Renovación Urbana).

Proceso aparte llevan aquellas comunidades del barrio que no accedieron a las ayudas iniciales y se han acogido posteriormente a los fondos Next Generation, que, en esta línea, se conceden en función del nivel de ahorro energético que se consiga con la obra que se lleve a cabo. Aquí, indica Carmona, entran entre cinco y diez comunidades que quieren ejecutar obras de cambio de ventanas, aislamiento de fachadas o instalación de placas solares.

Obras en el Santuario. / MANUEL MURILLO

En cuanto a la denuncia planteada por vecinos del Santuario a mediados del año pasado sobre los problemas para cobrar la segunda parte de la subvención de la Junta de Andalucía, Carmona informa de que todo está resuelto y que las ayudas se entregaron, eso sí, con bastante retraso (un retraso que no se había experimentado en la primera fase).

Parque Figueroa

En cuanto a la rehabilitación integral del Parque Figueroa, como explica Francisco Muñoz, presidente de la asociación El Parque, el objetivo es que las obras de la primera y segunda fase puedan empezar en este trimestre, teniendo que estar acabadas antes de junio del año que viene como marcan los requisitos de los fondos europeos. El proyecto liderado por este mismo colectivo tenía la intención de que se reformaran todos los bloques, pero, de momento, no será así. La primera y segunda fase abarca a 72 bloques, aunque solo 14 han solicitado la subvención.

La presidenta de otra asociación de la zona, Vulnerables Somos Todos, Eva Peñas, relata que la pretensión de una parte de la vecindad era que la obra de reforma fuera 100% gratuita para los vecinos, asegurando que ejecutando las obras por sí mismos les saldría más barato que haciéndolo a través de la línea de ayudas y teniendo en cuenta que muchos ya han hecho reformas particulares.

El caso es que, al no haberse pedido tantas ayudas, puede que al final sí que la reforma no le cueste nada a quienes la hayan solicitado. Como explica Muñoz, aparte de la subvención europea, que gestiona la Junta, el Ayuntamiento pone 1,2 millones por fase. Ese dinero de procedencia municipal se destina a aquellos vecinos considerados no vulnerables, pues lo que sí lo son tienen cubierto el 100% del coste a través de la subvención gestionada por la Junta. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de solicitantes que se considere vulnerable (es la Junta la que lo dictamina y el plazo se acaba hoy mismo), el dinero que procede del Ayuntamiento dará para cubrir casi la totalidad del coste de la obra de aquellos que no entren en estos parámetros.

Vista aérea del Parque Figueroa. / MANUEL MURILLO

En el caso del Figueroa, las obras de rehabilitación consistirán en una mejora general de la envolvente térmica y se materializarán, a su vez, en un ahorro considerable de las facturas de la luz, además de revalorizar el inmueble y hacer un barrio más sostenible.

El futuro del Figueroa La mejora en materia de rehabilitación energética del Figueroa está divida en tres fases y las que están en marcha son la primera y la segunda. Con la posibilidad de mejorar 36 bloques por fase, lo cierto es que para esta primera tanda solo se han solicitado 14 ayudas (nueve de la primera y cinco de la segunda). Sin embargo, el objetivo es buscar la fórmula para que, finalmente, las obras puedan llegar a todas las comunidades. Según el presidente de la asociación El Parque (que promovió el proyecto de rehabilitación), Francisco Muñoz, «estudiaremos la fórmula para alcanzar nuestro objetivo final, que es conseguir la rehabilitación de la totalidad del barrio, estudiaremos las fórmulas que lo hagan posible». Las 14 ayudas solicitadas supondrán 14 obras que deben iniciarse en el primer trimestre de este año. Al no ser un volumen demasiado alto, deberían estar listas antes de que finalice el plazo para justificar la subvención europea (junio del año que viene). Una vez ocurra esto, el objetivo es ponerse a trabajar para iniciar la tercera fase.

