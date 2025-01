El PSOE acusa a Bellido de hacerse "trampas al solitario" y abandonar la Agenda 2030

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha acusado al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), de "hacerse trampas al solitario" por incumplir de manera sistemática los planes que el gobierno local o el Pleno aprueban, y en concreto, con respecto a la Agenda Córdoba 2030. El edil del PSOE entiende que este plan estratégico que se presentó en febrero de 2023 está “abandonado, sin ejecutar ni evaluar desde que fue presentado hace dos años como el gran plan estratégico de la ciudad con cuatro ejes de trabajo y 14 líneas de actuación”. Por todo ello, los socialistas recuerdan al alcalde que “apostar por la sostenibilidad no es solo pintarse de verde”.

En rueda de prensa, Dobladez ha comentado que ese extenso documento identificaba cinco principales retos de futuro, entre ellos la necesidad de que se apostara por un modelo de ciudad sostenible donde el término “cambio climático” aparecía hasta 52 veces. En concreto, el plan estratégico precisaba la necesidad de implantar y ampliar la zona de bajas emisiones (ZBE), y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible.

Sin nuevo sistema de alquiler de bicis

En este sentido, el edil del PSOE ha lamentado que el gobierno local no haya ampliado en una segunda fase las ZBE; que haya hecho "un avance nulo" en materia de transporte público urbano; o que no haya impulsado la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y de un Plan de Movilidad Turística. Asimismo, el edil ha criticado que a pesar de haberse aprobado también en el Pleno no se haya mejorado la red de carril bici o se haya cambiado el sistema de alquiler de bicis.

Además, Dobladez lamenta que tampoco se haya impulsado ninguna estrategia para promover la intermodalidad de modos de transporte a nivel intermunicipal, y no se haya actualizado ni regularizado la normativa local en materia de vehículos de bajas emisiones. Por último, el concejal socialista denuncia que el pasado mes de diciembre se aprobase la incorporación de Córdoba a la Red de Ciudades Agenda 2030.