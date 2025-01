La Cofradía del Rabo de Toro, indignada por la imagen de Córdoba en el programa de Chicote

La Cofradía del Rabo de Toro ha criticado con dureza la imagen de Córdoba ofrecida por el programa Batalla de restaurantes del televisivo chef Alberto Chicote, emitido la noche del martes en La Sexta. El programa con el que se ha iniciado la nueva temporada de este espacio se ha realizado en Córdoba, con cuatro restaurantes en liza, para elegir el mejor rabo de toro de la capital.

El presidente de la Cofradía del Rabo de Toro, Ricardo Rojas, considera, para empezar, que "la batalla no existe en la restauración cordobesa", por lo que añade en sus redes que "no necesitamos ningún programa mediocre para decirnos quién elabora el mejor guiso". Pero su disgusto tiene que ver con la imagen, que a su juicio, se ofreció de la restauración cordobesa.

La Cofradía del Rabo de Toro es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para promocionar la gastronomía cordobesa a través de uno de sus platos más emblemáticos. En conversación telefónica con este periódico, el presidente de la cofradía ha insistido en su "rechazo" a un programa donde cree que no solo no se ajusta a la realidad de la restauración cordobesa, sino que se denigra. Para Rojas, ha sido "una tomadura de pelo" y "cualquiera que haya visitado Córdoba y estado en alguno de sus muchos restaurantes habrá podido ver que el programa no refleja la realidad".

"Valores profesionales y humanos"

Para Ricardo Rojas, el espacio ofrece "una imagen muy negativa de nuestros profesionales" y la Cofradía del Rabo de Toro está obligada a salir al paso en defensa del sector de la cocina tradicional, "que en Córdoba destaca por sus grandes valores profesionales y humanos".

Pide declarar a Chicote persona 'non grata'

El presidente de la cofradía va más allá en sus críticas al programa y ha asegurado que va a pedir a Hostecor que declare a Chicote persona no grata. Preguntado sobre si eso no es exagerado, Rojas dice que "hay que responder a esa provocación de alguna manera. Para eso no vengas".

Pero esa petición de declarar al conocido chef persona non grata no parece que vaya a tener mucho recorrido. El presidente de Hostecor; Jesús Guerrero, ha señalado a Diario CÓRDOBA que si bien "el programa no me hizo mucha gracia" no deja de ser eso, un espacio televisivo. Sí ha señalado Guerrero, que al menos una decena de restaurantes asociados comunicaron en su día a Hostecor que les habían ofrecido participar en el programa y lo habían rechazado.