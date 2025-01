Asociaciones de discapacidad de Córdoba reclaman una financiación «justa» para sobrevivir

Cinco asociaciones y entidades del tercer sector que trabajan a favor de las personas con discapacidad en Córdoba han denunciado este jueves, en un desayuno de trabajo impulsado por Autismo Córdoba con motivo de su 30 aniversario, las "dificultades" que están soportando en los últimos años para afrontar los gastos de ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios. Las asociaciones asistentes a este encuentro, Autismo Córdoba, FepamicAcpacysDown Córdoba y Promi, recordaron que llevan meses de concentraciones y protestas para reivindicar «una financiación justa, sostenible y estable», como recalcó concretamente la presidenta de Autismo Córdoba, Paqui Suárez, que les permita seguir prestando los servicios específicos que necesitan sus usuarios.

Entre las dificultades que se están encontrando estas entidades para sobrevivir están la subida de precios y suministros, el incremento en un 10% de los salarios de los trabajadores este 2025 o el hecho de que no se destine más financiación por parte de las administraciones para los conciertos de plazas de residencias, atención temprana, entre otros recursos, demandando estas asociaciones que se pueda revisar al alza de forma anual el dinero que reciben por todos estos conceptos.

Un momento del encuentro. / VÍCTOR CASTRO

Réplica de la Junta

Acerca de estas demandas, el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, replicó que el Gobierno andaluz se ve limitado en financiación para estos conceptos, al haber recibido el pasado año, por ejemplo, 200 millones menos por parte del Estado en concepto de dependencia, una situación que, dijo, podría volver a repetirse en 2025 si vuelve el Ejecutivo central a prorrogar los presupuestos. Calbó hizo un llamamiento a estos colectivos para trabajar a favor de un modelo de tercer sector lo más «sostenible» posible y que siga persiguiendo la «integración plena» de las personas con discapacidad.

Atención temprana

Entrando en el caso particular de Autismo Córdoba, su presidenta incidió en algunas de las dificultades que sufre esta entidad, como es la falta de recursos que le impiden, por el momento, poder empezar a construir su sede y centro de recursos, así como el hecho de estar atendiendo a más niños de los que les corresponden en su Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) específico de autismo. A este respecto, Paqui Suárez resaltó que han tenido que pedirle a la Junta que no le derive más niños porque se está superando ampliamente el importe del concierto, que, por otro lado, es para cuatro años y durante ese tiempo «no se revisa». Esto también provoca espera de tres o cuatro meses para que las familias se beneficien de esta atención, añadió.

Algunos de los asistentes al desayuno. / VÍCTOR CASTRO

Acuerdo entre administraciones

La presidenta de Acpacys, Rafaela Chounavelle, manifestó en este encuentro que son las administraciones, en relación fundamentalmente al Gobierno central y andaluz, las que tienen que ponerse de acuerdo para destinar más recursos a las asociaciones y entidades de discapacidad, ya que aseguró son colectivos que prestan unos servicios muy necesarios, que en caso de desaparecer, tendrían que ser asumidos por dichas autoridades.

En esta línea, recordó que el 80% del presupuesto de su entidad se destina a pagar a trabajadores e instó a la Junta a que revise el precio del concierto de 2020, pues ya «estamos en 2025». Recalcó igualmente que desde hace años existe un déficit en el precio de las plazas del 30%. Por su parte, el presidente de Promi, Juan Antonio Pérez, planteó medidas que podrían contribuir a mejorar la situación del tercer sector, como son determinar qué servicios son rentables y cuáles no o aumentar el copago en la ayuda a domicilio, teniendo en cuenta no solo la renta sino también el patrimonio de la persona beneficiaria. Además, abogó por cerrar las residencias públicas que no sean rentables o que sean gestionadas por entidades dedicadas a este ámbito.

La situación obliga a paralizar proyectos En el desayuno organizado ayer por Autismo Córdoba, la presidenta de Fepamic, Sara Rodríguez, apuntó que su entidad, que da trabajo a 756 personas, de las que el 85% con discapacidad, ha tenido que dejar parados proyectos por la situación de menos recursos actual que afecta a todo el tercer sector, a la vez que expuso la desigualdad de que colectivos como el suyo se vea obligado a competir con grandes empresas que gestionan centros sociosanitarios y que también concurren a las subvenciones y a concursos públicos. En el aspecto educativo, el presidente de Down Córdoba, Fabián Cámara, trasladó que las escuelas siguen sin ser inclusivas, porque no se destinan los recursos suficientes, a la vez que se refirió al problema que tienen las personas con una discapacidad de más del 66% para obtener un título, que le permita presentarse a oposiciones u otros empleos privados. En este ámbito, Down Córdoba aboga por el empleo con apoyos, con unos resultados positivos del 97%. Por su parte, el delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, destacó que el Consistorio cordobés ha impulsado unas 160 medidas de apoyo a la discapacidad, mientras que la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, hizo hincapié en seguir trabajando para dar a conocer las ofertas de empleo para personas con discapacidad, que algunas veces se quedan sin cubrir.

