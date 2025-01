Sadeco publica las normas del examen para las 176 plazas de peón y la distribución por aulas de los aspirantes

Sadeco ha publicado las normas que regirán el examen para las 176 plazas de peón, que se celebrará el domingo 19 de enero en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), en la carretera Madrid, km 396. Asimismo, ha dado a conocer la distribución por aulas de los aspirantes en el Aulario Averroes para estas pruebas presenciales a las que solo podrán acceder las personas que figuren en la relación definitiva de personas candidatas admitidas publicada por la empresa de limpieza. Se trata de la prueba teórica del sistema de concurso-oposición en promoción externa para 176 plazas, que también servirá para la conformación de la bolsa de trabajo temporal.

Apertura de puertas

La apertura de puertas para la realización de la prueba teórica será a las 9.30 horas, y el comienzo estimado del ejercicio, a las 10.00 horas. La duración total del ejercicio será de 2 horas aproximadamente. Sadeco advierte de que las normas son de obligado cumplimiento y que su no observancia puede suponer la eliminación del proceso selectivo.

Antes de entrar, los aspirantes deben seguir en todo momento las indicaciones del personal responsable de la organización de las pruebas selectivas. Es recomendable ir al aseo previamente al acceso al aula, ya que después no se podrá salir. Además, se pide esperar en el espacio habilitado antes de entrar al aula correspondiente.

Imagen de archivo de los exámenes de peón de Sadeco en las instalaciones municipales del IMD del Naranjo, Ciudad Jardín y Guadalquivir / CHENCHO MARTINEZ

El acceso al aula se realizará de uno en uno. Para acceder al aula la persona candidata se identificará con el DNI, pasaporte, carnet de conducir o documento acreditativo del NIE con foto y seguirá las instrucciones que indique la Organización. En caso de acudir sin dicha documentación no podrá acceder a la realización de la prueba. No se permitirá la entrada al aula una vez finalice el control de acceso y dé comienzo la lectura de las instrucciones de la prueba. Una vez que se acceda al aula se prohíbe también la salida hasta la finalización del proceso completo, se haya recogido todo el material y los responsables del aula así lo indiquen.

Sin dispositivos electrónicos

Los candidatos deberán ir provistas de un bolígrafo de color azul o negro tipo BIC (no tipo Pilot) para realizar la prueba. El día del proceso no se proporcionará dicho material. Desde el acceso a cada una de las aulas, hasta la salida de éstas queda prohibida la utilización de cualquier tipo de dispositivo electrónico y/o teléfono móvil. Los dispositivos electrónicos deberán apagarse (incluidas las alarmas), el incumplimiento de lo indicado puede dar lugar a la expulsión del proceso, así como a posibles sanciones por parte del tribunal. Se recomienda el uso de reloj de tipo analógico, los relojes digitales deberán estar apagados durante la realización de la prueba.

Durante la prueba deberán seguir las indicaciones del personal responsable del aula en todo momento. No se podrá entrar ni salir del aula durante el tiempo efectivo de realización de la prueba y, por tanto, si se sale no se podrá volver a entrar. No se podrá realizar actuaciones que vulneren los principios de igualdad, mérito y capacidad (hablar, copiar, usar dispositivos electrónicos, hacer señas, etc.) o distorsión en el normal desarrollo de las pruebas.

Pabellones auditivos despejados

Además, durante la prueba dice Sadeco que los pabellones auditivos deberán estar visibles en todo momento para comprobar que no se está haciendo uso de ningún dispositivo electrónico. Solo podrán tener encima de la mesa el documento identificativo, la hoja de respuestas, el cuadernillo y el bolígrafo. Adicionalmente, podrá disponer de otro bolígrafo de repuesto.

Solo se podrá contestar en el cuerpo de la hoja de respuesta correspondiente y en el tiempo habilitado al efecto, no siendo válidas las respuestas anotadas en el cuadernillo de preguntas. No se proporcionará nueva hoja de respuestas por error en el marcaje de la respuesta elegida, una vez anulada una pregunta no podrá ser recuperada.

Salida del examen

Podrán abandonar el aula cuando se lo indique la persona responsable del aula, una vez se haya comprobado que el número de las hojas de respuesta entregadas es coincidente con el número de personas candidatas que realizan las pruebas selectivas. Si terminan antes de tiempo deben esperar en su sitio. No se podrá permanecer en los pasillos ni en zonas comunes debiendo abandonar el edificio a la mayor brevedad posible.

En caso de que alguna persona candidata quiera realizar alguna reclamación, podrá realizarla al finalizar la prueba, en el aula de incidencias.