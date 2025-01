La Red Cohabita atiende a más 50 personas sin hogar ante la ola de frío

Entre 50 y 60 personas viven sin hogar en Córdoba capital intentando sortear las inclemencias que supone no tener techo y cobijo para dormir, sobre todo cuando las temperaturas son extremas. La unidad de calle del Ayuntamiento cordobés está todos los días vigilante y la Red Cohabita, integrada por asociaciones como Cáritas y Cruz Roja o los propios Servicios Sociales del Consistorio, salen a atender a las personas sin hogar todos los días en esta ola de frío que está dejando temperaturas bajo cero en muchos municipios de la provincia. Los principales programas para su atención, como las casas de acogida o las unidades móviles que recorren las calles de la ciudad mantienen su trabajo con especial vigilancia a situaciones de emergencia que se pudieran presentar por la bajada de las temperaturas.

Es el caso de Cáritas, cuya unidad móvil sale los lunes, miércoles y viernes y atiende las necesidades de las personas que están en calle con información, asesoramiento y con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo o necesidades de urgencia y tramitar sus soluciones directamente con los servicios públicos disponibles.

Su casa de acogida tiene 40 plazas habituales, de mediana y larga estancia, y desde noviembre se abrieron 20 plazas extra dentro del dispositivo de frío, 15 para hombres y cinco para mujeres, en el que han atendido a unas 40 personas diferentes hasta ahora. Además, este año como novedad abren sus puertas desde las 18.30 horas, dos horas antes de lo habitual para cobijar a las personas ante el frío. También entregan ropa de invierno, sacos de dormir y comida caliente en sus recorridos por la ciudad.

Refuerzo de los recursos

El Ayuntamiento reforzó el programa Ola de Frío hace ya un mes con 25 plazas más, llegando a un total de 65 camas. Este dispositivo específico permite a las personas sin hogar ducharse, tomar una comida caliente y dormir en una cama de la Casa de Acogida municipal, ubicada en la avenida Campo Madre de Dios, o bien en algunas de las que disponen las entidades sociales con las que trabaja el Consistorio como la casa de Proyecto Hombre en Huerta de la Reina o la Casa Madre del Redentor de Cáritas.

Así, la responsable de Servicios Sociales, Eva Contador, asegura a este periódico que hay una plaza para cada persona que no tiene un hogar donde dormir, por lo que todas las necesidades, al menos en ese sentido, están cubiertas hasta el mes de marzo. No todas las plazas, sin embargo, están siendo utilizadas. En todos los recursos cada día queda alguna disponible y «todavía hay margen» para cubrir a los que decidan hacer uso de este programa. «Tenemos todos los recurso que podemos y más a su disposición para que no haya nadie durmiendo en la calle por estas fechas» afirma la delegada que, sin embargo, recuerda que hay personas sin hogar que prefieren no hacer uso de ellos y se les atiende a pie de calle.

