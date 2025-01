El PSOE pide a Bellido construir vivienda pública en Córdoba y aprobar una moratoria de dos años para pisos turísticos

El PSOE quiere llevar al Pleno de Córdoba un asunto de plena actualidad como es la vivienda y ha pedido al equipo de gobierno que aumente el parque público de pisos en alquiler y en alquiler con opción a compra de la ciudad y se comprometa, junto al resto de administraciones, a construir viviendas públicas en Córdoba. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha asegurado que en España estamos viviendo "una auténtica situación de crisis que puede ir a más" y que Córdoba no es ajena a este problema. En cifras, hay señalado que el parque de vivienda pública en la ciudad es de unas 5.000 viviendas (971 viviendas de Vimcorsa y 3.660 de AVRA) y que apenas suponen el 2,8% del parque total, frente a la media europea que está en torno al 20%. "Es decir que entre todas las administraciones deberíamos incorporar 26.000 viviendas públicas al parque de Córdoba", ha sostenido el portavoz.

El portavoz del PSOE ha aprovechado la ocasión para aplaudir algunas de las medidas anunciadas el lunes por Pedro Sánchez como la desgravación del alquiler de hasta el 100% del IRPF por parte de los arrendadores. Además, ha animado a implantar en Córdoba un sistema derecho de usufructo por parte de Vimcorsa, que ya se aplica en otras ciudades, que garantice una renta de alquile, pero sea la empresa municipal la que se encarga de colocar en el mercado viviendas vacías (de las 151.000 viviendas que hay 17.000 están vacías, ha señalado).

Dos indicativos de la crisis

Hurtado entiende que hay dos indicativos que apuntalan la afirmación de que la vivienda está en una situación de crisis en Córdoba: el registro de demandantes de Vimcorsa y el incremento de los precios. El primero de ellos entiende que es un buen indicativo al haber aumentado un 23% los demandantes de alquiler de viviendas sociales y VPO y un 22% los de compra de vivienda en el último año. En total, en este registro hay 4.000 familias. Asimismo, considera también como indicativo de la crisis la subida de los precios de alquiler y de compra experimentada en la ciudad en los últimos meses. El alquiler ha subido un 9% según el portal del Idealista y un 13,45 según pisos.com , es decir, cuatro veces más de lo que han subido los salarios en la provincia, apunta Hurtado. Respecto al precio de la vivienda en compra se ha incrementado un 5,5%.

Dos herramientas "inútiles"

El portavoz del PSOE ha defendido que el Ayuntamiento tiene dos herramientas para atajar la crisis de la vivienda en Córdoba, pero considera que ambas están "inútiles" en estos momentos. Por un lado, el Plan municipal de suelo y vivienda, aprobado en mayo del 2024, que a su juicio es "inútil e insuficiente" y necesita reformulación; y por otro lado, la propia Vimcorsa "una empresa casi fantasma porque no tiene ninguna promoción de viviendas en marcha y no la tendrá ni en 2025 ni en 2026". En este sentido, Hurtado ha animado a visitar la web de Vimcorsa para comprobar que en estos momentos no hay ni una sola vivienda en venta de promoción municipal.

Más propuestas

Entre las propuestas del PSOE para mejorar la situación está la aprobación de una moratoria de dos años para la concesión de licencias para pisos turísticos de dos años; un plan de vivienda para el casco histórico; una programación de construcción de apartamentos tutelados para mayores de 65 años y jóvenes menores de 35; incorporación al mercado de viviendas vacías; recuperar la oficina municipal de la vivienda; aumentar a 2,5 millones las ayudas al alquiler; triple línea de ayudas a personas con discapacidad; incorporar entre las áreas de rehabilitación integral a Ciudad Jardín, Distrito Sur, Fátima, Huerta de la Reina, Levante, Naranjo y Fuensanta.

Por último, Hurtado ha criticado que el PP vaya a llevar al Pleno cuatro mociones dedicadas a Pedro Sánchez, porque "parece que Córdoba no tiene problemas", algunas de ellas tan "absurdas" como la de la financiación municipal donde piden más dinero para los ayuntamientos habiendo cerrado 2024 con un remanente de 43 millones, ha dicho el edil.