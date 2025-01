Una noche a la intemperie en Córdoba: «El frío seco se te mete en los huesos»

«Una vez se va el sol, el frío seco se te mete en los huesos», dice Rafael mientras se frota las manos antes de recibir un vaso de caldo caliente en la zona de la avenida del Aeropuerto de Córdoba. Es una de las casi diez personas sin hogar que, solo en ese punto de la ciudad, esperan cada día que llegue una unidad móvil a darles comida, abrigo y compañía.

Cáritas sale los lunes, miércoles y viernes y Cruz Roja lo hace los martes, jueves y sábados y, con ello, las más de 50 personas que viven sin hogar en la ciudad están cubiertas todos los días. Algunos comparten piso con hasta ocho personas, otros prefieren dormir en la calle o en bajos abandonados. Todos son vulnerables, sobre todo en las olas de frío. «Venir aquí es una bofetada de realidad, porque sí son los invisibles y nuestra labor es hacerlos sentir bien», expresa Antonia Martín que, junto a Javier Alférez y Antonio Martínez, salió en la unidad móvil este martes como parte de una labor voluntaria que llevan haciendo años. «Si no venimos algunos no comen, no tengo estómago para estar calentito en mi casa mientras estas personas están aquí», agrega Martínez.

Una mujer con una de las mantas de la asociación Laia. / A. J. González

El recorrido que hacen varía, pero suelen primero ir a la avenida del Aeropuerto, Sector Sur, donde atienden a otra decena, la zona del centro e incluso por la estación de autobuses, por si llega alguien de fuera que necesite ayuda. Para ello, también cuentan con un móvil conectado al 112 para atender posibles emergencias.

«Gracias a ellos nos podemos echar algo calentito al cuerpo», expresa José Miguel, que vive en un local con su mujer en el Sector Sur, aunque cree que «pronto me van a sacar» y no tendrá adónde ir. Ha trabajado antes, cuenta, «de lo que sea», y admite que no tolera las injusticias. «Verguenza me daría robar, no venir aquí a pedir algo que necesito», dice sin tapujos. Eso sí, con el frío, «lo que viene ahora va a ser peor», lamenta. Se refiere también a los resfriados, de los que todos se están cuidando. De hecho, su compañero Rafael asegura que si no tuviera un techo para al menos pasar la noche buscaría un albergue, porque el frío es insoportable.

Cruz Roja atiende a las personas sin hogar en Sector Sur. / A. J. González

Leche y caldo caliente, pan, embutidos y magdalenas es lo que les suelen entregar en invierno. «El caldo está bueno y te calienta la sangre», admite otra de las usuarias. Pero además de la comida, el voluntariado también entregó este martes mantas, cuellos y gorros facilitados por la asociación Laia, un grupo de mujeres que tejen con fines solidarios y que ahora abrigan con su calor a quienes más lo necesitan.

