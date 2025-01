Finito de Córdoba, segundo expulsado en ‘Bake Off: famosos al horno’: “Ha sido más difícil que enfrentarse al toro”

Hasta aquí llego la aventura repostera de Finito de Córdoba. El diestro se convirtió en la noche del lunes en el segundo expulsado de la nueva edición de ‘Bake Off: famosos al horno’ que emite La 1.

Tras salvarse in extremis en el primer episodio del reality culinario, emitido el domingo y en el que fue eliminada Cósima Ramírez –hija de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y el periodista Pedro J. Ramírez-, Finito de Córdoba no pudo con los desafíos planteados por el jurado y fue escogido como candidato para abandonar el programa junto a la periodista y presentadora Cristina Tárrega y el cantante Mario Jefferson.

Finito de Córdoba, en una imagen promocional del reality 'Bake off: famosos al horno' / RTVE

“Era impensable para mí”

El torero deja el concurso de prime time tras dos presentar dos preparaciones muy cuestionadas por el jurado: un muñeco de nieve hecho a partir de magdalenas y merengue italiano, y unos ‘rolls’ que, según el chef Paco Roncero, “estaban duros como piedras”.

Finito de Córdoba se tomó la expulsión con mucha deportividad y se deshizo en palabras de agradecimiento al equipo del programa, su presentadora Paula Vázquez y al jurado. “Me toca irme. Siempre tiene que ser uno y bueno… qué bonita experiencia. Era impensable para mí el ponerme un delantal y enfrentarme a un horno. Hacer galletitas, magdalenas, los ‘rolls’… otra cosa es que no se puedan comer, pero hacerlos, los he hecho. Ha sido más difícil que hacerlo con el toro”, añadió el diestro en su despedida.

La amistad con Mark Vanderloo

En su marcha del reality, Finito de Córdoba ha querido tener unas palabras especiales para uno de los compañeros del concurso: el modelo Mark Vanderloo. ““Y si me permitís, si con un compañero he tenido un feeling especial, porque coincidimos en muchas cosas, es un tipo con una personalidad tremenda... Espero que 'Bake Off' solo haya sido el principio para fomentar esta amistad, es ese hombre que hay ahí. Mark”, comentó sobre el otro concursante.

Los concursantes de 'Bake off: famosos al horno' / RTVE

El modelo y actor neerlandés se mantiene en el programa junto con la cantante Yurena (anteriormente conocida como Tamara), la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, la actriz Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, la presentadora Nagore Robles, el piloto de motociclismo Pol Espargaró, el actor Mario Marzo, el vidente Maestro Joao Benita, el torero Finito de Córdoba, el presentador Víctor Sandoval y el cantante Mario Jefferson.