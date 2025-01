Urbanismo descarta una súper ordenanza de vía pública y solo modificará la de veladores para actualizarla

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha confirmado este lunes que el Ayuntamiento de Córdoba va a modificar la ordenanza de veladores existente y no crear una súperordenanza que regulase todo el uso de la vía pública, que afectaría no ya la hostelería, sino también al comercio, como se había barajado los últimos meses. Torrico ha recordado que en su momento se llegó a hablar de unificar todas las ordenanzas que tienen que ver con esta materia, pero que una vez se ha analizado con más detenimiento esa propuesta se ha descartado por su complejidad y falta de idoneidad. "Hicimos esa reflexión de que podía ser bueno tener un instrumento único, aunque luego es verdad que también eso condiciona la modificación, la adaptación, porque al final se trataría de reformar la ordenanza en su globalidad cuando a lo mejor no afecta a una de las cuestiones que podría incluir", ha dicho.

Por ese motivo, el PP anuncia que definitivamente se hará esa modificación de la ordenanza de veladores para adaptarla a las circunstancias actuales y, a ser posible, que esté consensuada por todos los actores implicados.

Una camarera atiende a clientes en los veladores. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Un consenso posible

Precisamente sobre lo que más optimista se ha mostrado del responsable de Urbanismo es sobre ese acuerdo sobre veladores que ve "muy posible" entre los vecinos y los hosteleros de cara a la reunión de la mesa de veladores que está prevista el próximo 23 de enero. El delegado de Urbanismo entiende que "no hay tanta diferencia" en el fondo de la cuestión entre los dos colectivos y que existe la voluntad de todos de llegar a un acuerdo, algo que dice conoce de primera mano tanto por los representantes de los hosteleros como del Consejo del Movimiento Ciudadano. En este sentido, entiende además que es la Gerencia de Urbanismo la que debe velar por el interés público y encontrar "ese punto de consenso" sobre la ocupación de la vía pública y bla accesibilidad y el desarrollo de la actividad de la hostelería. "La reunión del día 23 va a ser un importante punto de inflexión para que ese acuerdo se consiga mucho más rápido", ha añadido.

Asimismo, Torrico entiende que tampoco es incompatible lo que pide el Consejo del Movimiento Ciudadano (en líneas generales hacer una regulación común para toda la ciudad) y los hosteleros (adaptarse a cada zona). "Se puede ver unas limitaciones globales en cuanto a porcentajes, pero al mismo tiempo se puede hacer compatible con una gestión concreta de zonas de mayor conflicto, algo que además no tiene ni por qué venir en la ordenanza, que no va a regular el detalle de cada calle", ha añadido.

Veladores ilegales

En todo caso, para el presidente de la Gerencia el enemigo común de unos y de otros son los veladores ilegales, es decir, los que no se ajustan a la norma, --"los que ponen por la cara, hablando mal y pronto"--, y generan una situación de competencia desleal a los propios hosteleros que cumplen la normativa y pagan sus tasas.

Número de licencias

Por último, ha anunciado que en los próximos días se va a acordar la ampliación del plazo para la solicitud de licencias de veladores hasta el 31 de enero, por lo que no ha podido ofrecer una cifra de los solicitados en la última convocatoria.