El problema de la vivienda llega a las aulas: "Se está normalizando no poder acceder a ella"

El problema de la vivienda en España es preocupante y, por ello, está en la agenda pública y en la toma de decisiones en los últimos meses -incluido el día de hoy-. Pero también está en la vida diaria y eso incluye el crear conciencia desde la educación. La Cooperativa Escolar de Marea Integradora, compuesta por alumnado del Ciclo Superior de Integración Social del colegio Ferroviario, ha puesto en marcha una biblioteca humana sobre el derecho a la vivienda. Seis personas sin hogar han pasado por seis clases para contar el problema desde su propia realidad al alumnado de la ESO del mismo centro educativo.

Ha sido una jornada reflexiva y de crecimiento para ambas partes en una actividad innovadora que busca sensibilizar y fomentar la empatía entre los estudiantes y la comunidad escolar sobre las realidades que enfrenta gran parte de la población en cuanto a acceso a una vivienda digna, el mantenimiento de la misma y el drama del desahucio. Así, los libros humanos han sido seis personas con historias reales, experiencias de desalojo o historias de vida vinculadas al sinhogarismo.

Vivir en la calle y normalizar la falta de vivienda

Francisco Aranda ha vivido en la calle durante varios periodos de su vida y "sigo luchando, pero no existe la posibilidad de que haya un parque de viviendas para tantas personas" en Andalucía, critica. Para él, que tiene 59 años, tener un techo es un derecho fundamental que debe estar cubierto para todos los ciudadanos porque la vida en la calle "no se le puede desear a nadie, la sociedad te rechaza, nadie habla contigo, hay más separación entre la sociedad, son circunstancias que están normalizadas", lamenta, porque se está normalizando que la gente no puede comprar o incluso alquilar una vivienda.

"No hay nada fijo en la vida y las cosas cambian de un momento a otro", afirma sobre el acceso al trabajo, pero poner por encima al hogar, donde "reflexionas sabiendo que no te va a caer el agua o el frío". Para él, las administraciones públicas deben hacer todo lo posible por solucionar este problema. Él es un testimonio vivo sobre cómo puede cambiar una situación de un momento a otro, por eso ha pedido a los alumnos "confiar en sus sueños, que no se derrumben y cuenten con quienes tienen a su alrededor, porque con personas que te quieren ayudar el camino es más fácil".

La migración y la falta de vivienda

Es habitual que los migrantes tengan mayor dificultad para acceder a la vivienda, aunque esté en trámites de regularización o trabajando. Olivia Pérez llegó a Córdoba desde Venezuela el pasado mes de noviembre para ir a trabajar en Valencia, pero la dana se lo impidió. Tiene 64 años y en su país cobraba, tras jubilarse como docente, una pensión de apenas 15 euros, que no da para llenar la nevera, pues la canasta básica alimentaria cerró 2024 en 565 euros en ese país. Olivia vive ahora en una casa de acogida, en la que si bien tiene lo necesario para vivir, admite que "no es igual a estar en tu espacio de confort, no es la situación ideal para vivir" y cree que "esos tipos de centros deben ser para personas de paso, que no estén por largo tiempo para darle la oportunidad a otros y reubicar a los que no tienen hogar".

A Olivia los estudiantes le preguntaron, sobre todo, el porqué salió de su país, el origen de los problemas, y ella ha calificado la experiencia como enriquecedora.