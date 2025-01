El posible fin de Muface ya cancela citas y operaciones de los funcionarios

Los días se agotan y el Gobierno y las aseguradoras siguen sin llegar a un acuerdo respecto a la continuidad de Muface. Apenas quedan dos semanas para el 1 de febrero, fecha límite del actual convenio, mientras los funcionarios cordobeses ya sufren las consecuencias de esta situación de incertidumbre: se cancelan operaciones y no se fijan nuevas consultas.

Asisa, la única aseguradora que no se ha retirado, ya ha asegurado que no puede prestar el servicio en solitario, mientras se espera una última oferta del Gobierno el día 27. Mientras, CSIF Córdoba afirma que ha «constatado que hospitales y clínicas están negando consultas e incluso intervenciones diagnósticas y quirúrgicas al colectivo», según apunta Antonio Rafael López, presidente del sindicato. Para el CSIF, esto supone una vulneración de la orden de continuidad asistencial decretada por el Gobierno, «que debería garantizar la misma atención en las mismas condiciones y por las mismas entidades, al menos hasta el 1 de abril». El Colegio de Médicos coincide con la afirmación de CSIF y explica que «la mayoría de clínicas no están dando citas; algunas incluso las están anulando, incluidas las operaciones», aunque matiza que «es difícil establecer un porcentaje, y es una decisión que depende de cada empresa».

En cambio, el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Médicos de Córdoba (Asempur), Ginés Delgado, asevera que «no estamos anulando ninguna cita y estamos funcionando con normalidad porque tenemos claro que primero va la salud de la persona y después quién paga la factura». Los tres actores coinciden en señalar que el posible fin de Muface afectaría «gravemente» al sistema público de sanidad.

Efectos en Córdoba

Y es que las estimaciones indican que el cierre de Muface supondría la incorporación de 32.000 personas al sistema público de salud. Julián Garrido, presidente del Colegio de Médicos, apunta que sería «añadir más carga a un sistema muy saturado y que, desde luego, no está preparado para recibir esa cantidad de personas de un día para otro». Ginés Delgado añade otro problema: «La sociedad no es consciente del caos social que supondría que policías, bomberos o maestros, en resumen, todo el funcionariado, dejara de ir al médico por libre elección y lo hicieran de 8 a 15 horas». El CSIF, por su parte, defiende un modelo que califica como «un puntal fundamental para evitar el tensionamiento del sistema nacional de salud y el aumento de unas ya engordadas listas de espera».

Además, el Colegio de Médicos avisa de que el fin de este contrato supondría la pérdida de trabajo, no solo en pequeñas clínicas, que deberían reducir su personal, sino también en otras empresas vinculadas a Muface, como las de ambulancias o transporte de oxígeno. «A nivel nacional, se estima que 13.000 personas perderían su trabajo», comenta Garrido.

Por su parte, Asempur ha solicitado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública una reunión urgente en la que «queremos proponer un modelo como el francés, en el que Muface gestionaría directamente sus baremos y su elenco de médicos. De esta forma, se evitaría la intermediación y este chantaje de las compañías».

Dudas sobre un pacto

Respecto a si el Ejecutivo y las aseguradoras llegarán a un acuerdo, Julián Garrido cree que es «complicado». «Se ha ofrecido una subida del precio por paciente que, pese a ser del 40%, sigue siendo insuficiente. El coste medio de un paciente de la privada se sitúa en 1.500 euros anuales, mientras que en la pública está en los 1.900», resume. Por otro lado, Delgado espera que se alcance un acuerdo, ya que, según afirma, las aseguradoras «le han lanzado un órdago al Gobierno. Si los datos de coste por paciente que se publican son ciertos, entonces, ¿llevan décadas trabajando a pérdidas?», se pregunta.

El CSIF pide una «verdadera voluntad política» para resolver la situación y publicar el informe de viabilidad del sistema. Mientras, los funcionarios cordobeses sufren las consecuencias de una crisis que tiene un desenlace próximo.

