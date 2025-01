Lidia, sobre la FP en la cárcel: "Fue la primera oportunidad de mi vida"

«En prisión, me adentré en la formación y se despertaron en mí valores y sentimientos que tenía anulados. Fue la primera oportunidad de mi vida». Lidia, una interna de la cárcel de Córdoba, ha confirmado este lunes con su relato una de las ideas planteadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, antes de entregar sus diplomas a 72 reclusos y reclusas que han superado cursos de formación profesional. «Muchas de estas personas pertenecen a los ámbitos más vulnerables de la sociedad y en muchas ocasiones no tuvieron esa oportunidad», ha recordado.

Lidia es un ejemplo de ello. Según ha explicado al público asistente al acto, perdió a sus padres siendo niña, creció con su abuela, fue madre a los 14 años de edad y abandonó los estudios para trabajar. «Mi vida llegó a ser un infierno donde yo no era dueña de nada», ha admitido. Una vez en la cárcel, «destruida y aplastada por el miedo», accedió a la formación profesional en panadería y trabaja en el obrador del centro. «Me siento respetada por mis compañeros», afirma. «Hoy por hoy soy dueña de mi vida y de mi futuro. Era necesario estar aquí para encontrarme conmigo misma y saber lo que quiero en mi vida», ha finalizado.

Del mismo modo, Rafael, otro interno formado en panadería y bollería, ha dirigido unas palabras a los asistentes. «Son muchos los logros personales que he obtenido», ha reconocido. «He descubierto una vocación que me ha ayudado a estudiar y a sentirme cómodo conmigo mismo, la fuerza de voluntad y mis ganas de aprender».

Se emplea, asimismo, en el obrador del centro penitenciario, y comenta que lleva 20 meses en prisión, 14 de ellos, con trabajo. «He aprendido a valorarme a mí mismo y las cosas que me rodean. Me ha permitido obtener cualidades y he aprendido que en prisión hay cosas positivas. La importancia de valores como la paciencia, la responsabilidad, la serenidad y el saber estar», ha descrito sobre su experiencia personal con la formación.

Fernando Grande-Marlaska se dirige a los asistentes ayer en la entrega de diplomas de la prisión. / MANUEL MURILLO

La reinserción

El ministro Grande-Marlaska y la ministra de Trabajo y Economía social, Yolanda Díaz, han entregado 78 diplomas en el centro penitenciario de Córdoba a 72 alumnos y alumnas de los dos últimos años que han finalizado con éxito sus especialidades formativas y que todavía se encuentran en estas instalaciones. Seis de estos estudiantes han realizado dos cualificaciones.

Grande-Marlaska ha afirmado ante los internos que «la titulación avala que tenéis la oportunidad de retomar la vida en libertad con nuevas herramientas. La vicepresidenta segunda y yo queremos entregaros estos diplomas junto con nuestros mejores deseos para la vida que os aguarda». También les ha recordado que los títulos impartidos en el interior de los centros penitenciarios son equivalentes a los que reciben los ciudadanos en libertad.

Cinco años de ministra

Los ministros han hecho hincapié en el objetivo constitucional de la reinserción social y en el valor de los servicios públicos. Yolanda Díaz ha recordado que este lunes cumple «cinco años como ministra de Trabajo» y ha reivindicado que «hoy es un día importante por lo que transmitimos a nuestro país».

En esta línea, ha dicho a los reclusos que «se trata de recuperar vuestros derechos y libertades, pero también vuestras vidas. Es fundamental un salario, pero todavía más valernos por nosotros mismos». Para finalizar, ha afirmado que el trabajo es «un elemento cardinal para sentiros integrados en sociedad» y que «con estos certificados, lo que hacemos es dar un paso adelante, es la fuerza de voluntad para rescatar vuestras vidas».

La ministra ha recordado que Andalucía, con la tasa de paro más alta de España, «exige de las instituciones el mayor esfuerzo para seguir reduciendo el desempleo». En último lugar, ha aludido a Córdoba, «una de las ciudades más hermosas de nuestro país», y a Séneca, quien «decía que vivir es un acto de coraje y que aquello que se aprende de raíz nunca se olvida del todo». Así, les ha deseado «que seáis buenos y buenas trabajadoras».

24.000 reclusos formados

En cuanto al impacto de la formación profesional en centros penitenciarios, Grande-Marlaska ha detallado que España tiene alrededor de 47.000 reclusos y reclusas, y en torno a 24.000 han participado en estos cursos, «lo que quiere decir que es el camino adecuado este que hemos empezado».

La entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, y el Servicio Público de Empleo Estatal suscriben un convenio anual para impulsar acciones de FP en las prisiones. En 2024, se programaron 206 cursos para 3.286 alumnos y alumnas en cárceles y centros de inserción social. El total de personas que han superado la formación asciende a 2.611, un 6% más interanual. Las especialidades más programadas están vinculadas a la albañilería, gestión ambiental, panadería, pastelería, restauración, jardinería y confección. Por otra parte, hay que destacar que casi un tercio de los 206 cursos se han impartido en establecimientos penitenciarios de Andalucía, donde 719 personas han obtenido la acreditación.

En el caso de Córdoba, 63 alumnos y alumnas superaron la formación en 2024. Los cursos se han centrado en operaciones auxiliares de confección industrial y de pintura, operaciones básicas de recogida y tratamiento de residuos municipales e industriales, actividades auxiliares de cocina y operaciones básicas de panadería y bollería.

