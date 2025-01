«En defensa de los consumidores lo tenemos todo por hacer»

-Realizamos la entrevista en la sala donde usted recibe a las familias.

-Sí, pienso que el premio Justicia Andalucía está vinculado a esto. Es otra manera, ese eslogan mío, otra manera de ser fiscal, es la cercanía. Desde el año 90 en que se creó la sección, entonces le llamamos de Protección de personas con discapacidad, para que se produjese este circuito fui yo el que tuve que ir a los sitios. Los familiares cómo iban a pensar que iban a venir a la Fiscalía y ser recibidos. Normalmente, a la una recibo gente, si no tengo juicios, y esto genera una atmósfera que tiene efectos multiplicadores. En general, en la Fiscalía también se recibe a la gente, sobre todo, los compañeros de Menores, Violencia de género, Familia y Extranjería.

-Llegó a la Fiscalía de Córdoba hace 37 años. ¿Cuáles han sido algunos de los hitos en discapacidad y consumo?

-Imbuido de estas ideas de la Constitución, del fiscal como promotor de Justicia, siempre me gusta decir que la partícula mot, que es motor, mover, es la misma de emoción. Es muy difícil promover sin emocionarte. Ese primer conocimiento, el ver cómo estaba el mundo de la discapacidad, los padres hicieron asociaciones y se sentían muy confortados, el apoyo de la Fiscalía les venía muy bien. Se generó un movimiento plural donde los principales han sido el movimiento asociativo y después involucraron a la Administración y a más gente, pero ese barco ha ido bien. Una vocación ya más tardía es la defensa de los consumidores. Todos recibimos y cada vez más estamos sometidos a riesgos, generalmente no riesgos grandes, pero sí pequeñas mordidas, pequeñas estafas, pequeños abusos. Pensaron que el Ministerio Fiscal podría reclamar por todos y eso es lo que llamamos las acciones colectivas. En el año 2003, se inicia aquí esa otra aventura. Teníamos legitimación desde unos meses antes y la utilicé. Eso ha dado lugar al proceso Gas Natural Andalucía, de 17 años, donde al final ha acabado bien. Realmente, hoy el reto jurídico que me estimula es la defensa de los consumidores. Considero que en la discapacidad, una vez que se produjo la convención de la ONU y la Ley de Apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ya hemos llegado a un sitio, esto se ha cambiado completamente. Donde todavía no tenemos instrumentos jurídicos eficaces es en la defensa de consumidores.

-¿La separación de poderes está ahora más difusa que en otros tiempos?

-Sin duda. La formación clásica nuestra es casi de la ilustración, donde el principio de separación de poderes estaba más afianzado. Hay tanto ruido en torno a la Justicia, que es verdad que estamos aturdidos. Esto se hace en función de un porcentaje muy pequeño de casos, que son los que tienen relevancia política. La mayor parte de los profesionales lo único que queremos es trabajar tranquilos.

-Parece que en torno a un 12% de los reclusos de la prisión de Córdoba tienen discapacidades psíquicas o problemas mentales. ¿Cuáles son los retos?

-La cifra es baja, vamos a hablar del 16% y ya no poniendo lo asociado a toxicomanías, porque hay determinados trastornos mentales muy vinculados a toxicomanías, entonces nos iríamos a un 25%, es una cifra tremenda. Lo mismo que he dicho que tenemos la legislación civil perfectamente al día, la Ley de Enjuiciamiento criminal es de 1882. Todo el tema de la discapacidad en Derecho Penal es que no tenemos casi instrumentos para hacerlo adecuadamente, con lo cual, se están produciendo muchas disfunciones, pero lo principal es los juicios rápidos. Estamos llevando a personas con discapacidad, que nadie ha advertido que son discapaces, directamente a la cárcel, a veces no a la primera, a la segunda, sin que hayan visto ni al juez ni al fiscal, esto es una barbaridad. Tenemos un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal donde ya recoge todo lo que dice Europa y las cosas que se deben hacer, pero eso no está en la ley, con lo cual, no se hace. Las cifras de las personas con discapacidad y trastorno mental en prisión crecen y crecen.

-También preocupa la cantidad de menores que tienen problemas mentales y tampoco reciben los apoyos adecuados.

-Ellos están padeciendo exactamente lo mismo. Aunque la jurisdicción de menores es mucho más flexible para dar medidas, lo que no tenemos son recursos. Es verdad que la salud mental de nuestros menores ha empeorado. Es que estamos que no se coman un yogurt caducado y les estamos teniendo un móvil donde entra el veneno tremendo. Hay que limitarlo, porque verdaderamente eso tiene unas derivadas en salud mental muy grandes y claro, es que no tenemos copia de seguridad para el cerebro.

-Cuando habla de mayores, alude principalmente a los problemas que suponen las demencias.

-Todos recibimos con alegría que nuestra perspectiva de vida haya aumentado 10, 12, 15 años. La cara B es que, en un porcentaje alto, los últimos siete años vas a ser una persona dependiente. Y, probablemente, no en la dependencia física, sino que vas a tener una demencia que no te va a permitir tomar decisiones por ti mismo. Esto tiene problemas asistenciales, familiares, de todo tipo. Es un auténtico reto para las sociedades occidentales. Jurídicamente, lo que hemos podido aportar son instrumentos de autonomía, que son los poderes preventivos o los pactos de asistencia. En los poderes preventivos, en previsión de que eso ocurra, tú haces una especie de carta, lo que llamamos el mandato, donde puedes empezar diciendo estos son mis valores, esto es lo que yo quiero que pase conmigo y lo encomiendo a quien confío. Está evitando que muchísima gente venga al juzgado, porque ya no hay que incapacitar a nadie.

-Como consumidores, estamos sometidos a llamadas a cualquier hora, correos con engaños... ¿Esto quién lo para?

-Sobre todo, a raíz del estímulo que supuso la movilización de Carlos San Juan, el de Soy mayor, pero no idiota, se provocó una ley que lleva por título ley de servicio a la clientela, que la teníamos, fue de las que se quedó sin aprobar cuando se disolvieron las cortes, que dio lugar a las elecciones de 2023, y que habría que recuperar, porque muchas de esas cosas ya vienen ahí corregidas. Hay una cosa que se llama daños punitivos, que funciona en Estados Unidos, que significa que como usted declare que ha sido abusiva, va a indemnizar cinco veces. ¿Por qué en España no existen? Esa es la pregunta que hay que hacerse, porque esa es la diferencia entre la indefensión o la defensa. El caso del Dieselgate en Estados Unidos, a los tres meses, estaba zanjado y arreglado.

-¿Falta movilización social en el consumo?

-Nadie sale a la calle a decir ‘Acábese con esto’, con lo cual, los otros te llaman a las cuatro de la tarde. Lo peor no somos los que no cogemos el teléfono o no pinchamos. El tema es las franjas esas grises de las personas con discapacidad y, sobre todo, los mayores. Eso una verdadera escabechina. Además, cuando descubren uno de esos le venden 13 veces El Quijote en arameo. Por eso lo que me tiene motivado es la defensa de los consumidores, porque ahí lo tenemos todo por hacer.

