«El premio no me lo dan a mí, sino a la medicina interna cordobesa»

José López Miranda, jefe del Servicio de Medicina Interna del hospital Reina Sofía, catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Córdoba y responsable del grupo de investigación en Nutrigenómica del Imibic, por citar solo algunas de sus responsabilidades, recibirá el viernes 17 el premio Averroes a las Ciencias Médicas, un galardón que se le concede, según se destacó en el anuncio de los galardones, por «su labor en la investigación, divulgación y compromiso diario para mejorar la calidad de vida de los cordobeses y aportar soluciones en el área de la salud cardiovascular».

¿Cómo valora la concesión de este premio?

Es un honor y solo tengo palabras de agradecimiento a los miembros del jurado y a quienes hacen posible estos premios, así como también agradecimiento para quienes son los verdaderos premiados. Pues este premio no me lo dan a mí, sino que lo recibe la medicina interna cordobesa del hospital universitario Reina Sofía, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y del Imibic. Tanto los profesionales que están en la actualidad, como los que han pasado por el servicio desde que se fundó. Este premio me llena de orgullo porque es de reconocido prestigio en mi tierra y que en tu tierra te reconozcan a ti y a la labor que un servicio ha desempeñado durante tantos años es muy bonito.

Partiendo de su extenso curriculum, ¿qué detallaría de su trayectoria?

Llevo vinculado al hospital Reina Sofía desde 1987. Estudié Medicina en Córdoba e hice el MIR en 1986. Obtuve plaza para especializarme en Medicina Interna en Córdoba, pero con la nota que tenía podía haberme formado en alguno de los grandes hospitales de Madrid. Sin embargo, tuve claro que me quedaba en el Reina Sofía, animado por mi maestro, mi antecesor en la jefatura de Medicina Interna del hospital, Francisco Pérez Jiménez, y aconsejado por el también internista Fernando López Segura y por el actual jefe de Urgencias del hospital, Luis Jiménez Murillo, que entonces estaba en quinto año de residencia. Durante mi residencia me formé en centros de prestigio de España y también de Estados Unidos sobre medicina interna, pero también genómica y biología molecular, que estaba despuntando en aquellos momentos. Mis primeros pasos en la investigación clínica y científica fueron sobre los efectos de la ciclosporina en la función pancreática exocrina y en el metabolismo lipídico. También participé en la descripción de cómo una mutación genética común presente en el 10% de la población al interaccionar con el consumo de grasa puede determinar el desarrollo de hipercolesterolemia.

Bastantes de sus investigaciones guardan mucha relación con el aceite de oliva y la dieta mediterránea y han tenido impacto mundial.

Desde mis inicios a ahora he publicado 542 artículos científicos, resaltando 3 de ellos en The Lancet, 2 de ellos como autor principal, entre los que destaca el estudio Cordioprev, que ha demostrado que un modelo de alimentación mediterránea, rico en aceite de oliva, previene uno de cada cuatro eventos cardiovasculares mayores en los pacientes con un Infarto agudo de miocardio en comparación con la dieta baja en grasa y rica en hidratos de carbono complejos.

