Sadeco inicia la recogida de naranjas en Córdoba y advierte de que la grúa retirará los vehículos mal estacionados

La empresa municipal de saneamientos de Córdoba Sadeco del Ayuntamiento de Córdoba iniciará el próximo 21 de enero en el distrito Sur la recogida de las naranjas de los 28.764 árboles de titularidad municipal que hay distribuidos por más de 700 calles de Córdoba. La presidenta de Sadeco, Isabel Albás, ha informado de esta campaña para la que se tirará de la bolsa de trabajo de Sadeco. El año pasado se incorporaron para estas labores 40 personas y este año habrá 47 trabajadores divididos en cuatro equipos de trabajo en turnos de mañana y tarde.

En 2024 ya se puso en marcha un nuevo sistema para la recogida del fruto con la incorporación de unas vibradoras de tronco que tiran las naranjas al suelo para que los operarios las recojan similares a las que se emplean en la recogida de la aceituna. Este año, Sadeco contador con tres vibradores, ya que el empleo de la maquinaria resultó muy efectiva y no supone "ningún daño para los árboles", según ha sostenido Albás.

Policía Local y grúa

Sadeco asumirá el 100% de esta recogida y no contará con la Delegación de Infraestructuras como sí ocurrió el año pasado. En esta ocasión, lo que sí se hará para acelerar la recogida es compaginar las labores de recogida con Policía Local y la Delegación de Movilidad, que con una antelación de 10 días comunicarán mediante carteles el corte de las calles para que los vecinos no estacionen en esas ubicaciones. "Entendemos las molestias que podamos ocasionar, pero también entendemos la necesidad de hacer la recogida en tiempo y forma", ha defendido la edil para recordar que habrá multas y retirada de vehículo con las grúas para quienes no respeten las limitaciones.

Recogida de naranjas en una imagen de archivo. / redacción

Antes de Semana Santa

La campaña de recogida de la naranja comenzará el próximo 21 de enero en el Sector Sur, Guadalquivir y Campo de la Verdad, donde Sadeco estará hasta el 1 de febrero. La campaña de recogida concluirá el 21 de abril, porque la intención del Ayuntamiento es terminar con la recogida de todos los naranjos antes de Semana Santa.

La empresa de limpieza irá informando de los sitios de la recogida puntualmente por las redes sociales y la web de Sadeco, además de a través de los carteles expuestos en las calles afectadas.

Más de un millón de kilos

El año pasado, el Ayuntamiento de Córdoba recogió más de un millón de kilos de naranjas de los árboles de la ciudad en una campaña que comenzó el 15 de enero y en la que se puso en marcha por primera vez un nuevo sistema para la recogida del fruto con la incorporación de unas vibradoras que tiran las naranjas al suelo para que los operarios las recojan.

Este sistema, valoró entonces Sadeco, "ha multiplicado por cuatro la eficiencia y la eficacia" del método manual que se venía usando habitualmente".