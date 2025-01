La comunidad venezolana en Córdoba, entre la incertidumbre y la esperanza

La incertidumbre, pero también la esperanza, reina entre la comunidad venezolana que hace vida en Córdoba. Según la Constitución de Venezuela, este 10 de enero debería juramentarse ante la Asamblea Nacional el candidato ganador de las últimas elecciones presidenciales, las del 28 de julio. El candidato opositor, Edmundo González Urrutia, resultó vencedor con un 70% de los votos, según las actas que las propias máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitieron el día de las elecciones y que quedaron resguardadas por los testigos de los partidos políticos. La oposición de María Corina Machado, detenida este jueves en Caracas, las digitalizó y las presentó en una página web como prueba del fraude que Nicolás Maduro y su CNE, que lo dio por vencedor sin presentar nunca las pruebas, quieren materializar hoy con las ciudades militarizadas y una brutal represión, denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Más de 1.500 venezolanos residen en Córdoba y para ellos la vida no es la misma desde aquel mes de julio. Si les preguntas qué sienten o qué creen que va a pasar en los próximos días la respuesta más común es la incertidumbre. No lo saben ellos y parece que no lo sabe nadie. Pero más allá de la incertidumbre, mantienen una esperanza inquebrantable digna de admirar tras 25 años desde que el chavismo está en el poder.

Huir tras las elecciones

María Fernanda Nauel llegó a Córdoba hace apenas unos meses. Fue miembro de mesa en las elecciones y por eso tuvo que huir. Fue una de las miles de personas que vio y tuvo en sus manos una de las actas que emiten las máquinas con los resultados de las elecciones. Su madre tuvo que resguardarse en diferentes lugares para no ser apresada y ella tuvo que huir por la persecución tras ser testigo y participar en las actividades de partidos políticos de oposición. A pesar de eso, dice que ve y siente «mucha esperanza» esta vez y se le ilumina la mirada cuando cuenta que en todas las mesas de su centro de votación vio cómo el ganador fue Edmundo González. Su compañera Nacarid Ruiz, comparte este sentimiento de ilusión porque «tenemos ganas del cambio y que los delincuentes dejen el poder» y asegura que «esta vez es diferente, así se siente».

Nacarid Ruiz, José Rivas y María Fernanda Nauel posan con pancartas. / A. J. González

"Parece que esta vez sí va a ocurrir algo"

Para José Rivas, que lleva tres años en España, «parece que esta vez sí va a ocurrir algo» y aunque la diferencia de husos horarios no ayuda, está «en vilo» para ver qué pasará en las próximas horas. Cree que puede haber una estrategia para que «algo pase». Su familia, que está en Venezuela, salió a las concentraciones de ayer, pero admite que «hay mucho temor, hay amedrentamiento, hay personas con armas, civiles infiltrados en las manifestaciones y también militares, hay mucha gente presa, menores de edad y niños con discapacidad, es muy fácil que puedan apresar a cualquier persona», lamenta.

Este jueves un grupo de venezolanos se concentraron en Las Tendillas y contaron con el apoyo de la comunidad cubana y de dirigentes del PP, como el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el delegado de la Junta, Adolfo Molina o el consejero de Justicia, José Antonio Nieto.