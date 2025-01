CCOO denuncia el estado "crítico" de la sanidad cordobesa a inicios de 2025

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha denunciado este lunes "que el mal estado de la sanidad pública cordobesa augura un nuevo agravamiento durante 2025 por los recortes en plantillas y la escasa contratación de profesionales y las políticas privatizadoras del Gobierno de la Junta de Andalucía, con ineficaces planes de gestión que no dan soluciones a los problemas de salud de la ciudadanía, lo que será motivo del engrosamiento de las listas de espera sanitarias".

El secretario general del mencionado sindicato de Sanidad, José Damas, afirma que “el plan vacacional del periodo navideño se ha visto menguado una vez más. El número de jornadas contratadas para sustituir a la plantilla de profesionales de los centros sanitarios en la provincial de Córdoba se ha reducido en los 3 últimos años en 1.329 efectivos y, solo se ha sustituido en una media de 1,8 días por profesional. Teniendo en cuenta que la plantilla en la provincia ronda las 10.286 personas, incluidos los y las profesionales de los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo, el plan de contratación de Navidad ha sido ridículo”.

“Esta falta de sustituciones ha provocado que servicios de consultas, pruebas diagnósticas y plantas de hospitalización hayan quedado bajo mínimos o simplemente se ha paralizado la actividad sanitaria”, añade el responsable de CCOO quien apunta que, “a la perdida de profesionales, se ha sumado la no renovación de unos 4.700 contratos de refuerzo en diciembre”. En este sentido, recuerda que en periodo de pandemia, se contrataron hasta 20.000 profesionales de refuerzo, posteriormente se redujeron a 12.000, y luego a 7.000 y, en la actualidad, solo se han renovado unos 2.300 contratos, “argumentando la Consejería de Salud que ya no son necesarios, mientras vemos que las listas de espera continúan incrementándose, llegando en la provincia de Córdoba a 63.753 personas, (43.812 de especialidades médicas y 19.941 quirúrgicas) y la previsiones es que sigan creciendo a pesar de haber derivado al menos 579 millones de euros de dinero público a la sanidad privada, aunque probablemente, cuando se conozcan las cifras finales, es que lo presupuestado se haya duplicado”.

Valoración de la delegada de Salud

Ante estas críticas, la delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, ha replicado que no comparte la visión "catastrofista" que este sindicato tiene de la sanidad pública cordobesa y ha lamentado que CCOO no "reconozca y valore precisamente el esfuerzo de los trabajadores durante todo el periodo de la Navidad que ha garantizado la asistencia sanitaria en la provincia de Córdoba". Botella ha manifestado que "sabemos que tenemos problemas y que hay que poner el foco en esos problemas y que en ello estamos para resolverlos cuanto antes, pero esa visión catastrofista de CCOO no obedece en absoluto a un afán constructivo y de aportaciones de cara a beneficiar al sistema sanitario público".

Hospitales de la provincia

Por otro lado, el secretario de Sanidad de CCOO de Córdoba ha indicado, acerca de los hospitales de Montilla, Peñarroya-Pueblonuevo y Puente Genil, que "se están desmantelando, asemejándolos cada vez más a centros de especialidades. Cada año vemos mermadas sus cateras de servicios, menos profesionales, menos especialidades médicas, quirófanos cerrados, consultas que se derivan al Reina Sofía y, en el caso del Hospital de Palma del Río, manteniéndolo infrautilizado desde su apertura con casi todos los servicios cerrados”. "El Hospital de Pozoblanco nos lo encontramos en esta Navidad con media planta de medicina interna (ala derecha) cerrada; el hospital semanal cerrado y las urgencias colapsadas por el incremento de casos de gripe y enfermedades estacionales propias de estas fechas”, añade José Damas.

“Los recortes de sustituciones en el Hospital Reina Sofía ha dejado plantas y servicios sin apenas personal, incluso denegándose permisos sin sueldo a personal de enfermería. Esta situación ha generado que consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas se hayan reducido, lo que ha tenido su efecto en el engrosamiento de las abultadas listas de espera. Las urgencias comienzan con saturaciones por los incrementos de gripe llegando a tener hasta 135 pacientes, y superar los 500 diarios”, comenta el responsable sindical.

Situación de los centros de salud

Por lo que respecta a los centros de salud de Córdoba capital, se ha cerrado la atención en consultas médicas por las tardes desde el 23 de diciembre hasta el 9 de enero, “con lo que volvemos a tener centros que no facilitan citas médicas en menos de 15 días, o se asignan citas telefónicas con profesionales médicos de cualquier otro centro de salud de la comunidad de Andalucía”, lamenta José Damas quien recalca que “la situación se va agravando con las jubilaciones que no se están cubriendo, motivando el cierre de consultas”.

Según CCOO, "ejemplo del caos asistencial en el Distrito Sanitario Córdoba son los casos de jubilaciones médicas y puestos sin cubrir recientes o previsibles. Así, en el centro de salud Centro de Avenida de América hay una jubilación sin cubrir, 3 bajas por incapacidad temporal (IT) y están previstas 5 nuevas jubilaciones; en el de Santa Rosa hay 1 jubilación, 1 permiso de maternidad, profesionales con reducción de jornada y, próximamente, 2 jubilaciones; en el consultorio de Encinarejo se ha rechazado un contrato médico por contrato corto; el de Lucano tiene una baja por IT sin cubrir, 1 reducción de jornada y se prevén 3 jubilaciones; en el Fuensanta existe 1 baja por IT y 1 reducción de jornada sin cubrir (se llegan a ver hasta 150 pacientes diariamente sin cita); el del Guadalquivir registra 1 baja por IT y 1 reducción de jornada sin cubrir, y está prevista también una nueva jubilación mientras que el Aeropuerto tiene 3 jubilaciones sin cubrir y hay prevista otra jubilación".