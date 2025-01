Locura en las jugueterías ante unos Reyes Magos prematuros

Compras anticipadas y una combinación equilibrada entre juguetes tradicionales y otros más innovadores. Ese es el principal balance que hacen las jugueterías de Córdoba en pleno frenesí de compras. Y es que las tiendas experimentan su pico de ventas, con pasillos abarrotados, falta de estoc de ciertos productos y, sobre todo, un gran nivel de estrés entre los compradores. Las ventas han crecido significativamente a partir de la segunda mitad del mes de diciembre, pero el adelanto de la Cabalgata de Reyes al día 4 de enero ha generado una auténtica avalancha de clientes, que llegan a las jugueterías con ideas claras en algunos casos, pero también con numerosas dudas. Mientras tanto, los trabajadores, que comienzan a vislumbrar el final de esta intensa campaña, asesoran, atienden y envuelven regalos a gran velocidad.

Animación en las calles de Córdoba para comprar los últimos regalos. / Ramón Azañón

La campaña de venta de juguetes estas navidades ha recuperado su ritmo habitual, como se refleja en unos estantes cada vez más vacíos a falta de poco más de un día para el 6 de enero. Así lo anticipaba la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) a mediados del pasado mes de diciembre, cuando comunicó que se esperaba un incremento de alrededor del 3,5% en las ventas respecto al año pasado, marcado por la inflación. En esta ocasión, según la patronal, el precio medio del juguete ha subido un 0,5 %. Esta tendencia la corroboran tiendas como Juguettos, situado en Santa Rosa. Aitana Martínez, una de sus empleadas, señala que este año «todo se está agotando un poco antes; la gente está comprando más, y eso se termina notando». Mientras asesora a dos personas mayores, destaca el impacto del adelanto de la Cabalgata: «Poco después de conocer la noticia, la afluencia a la tienda se disparó. Parece que los Reyes llegan el 5 de enero», dice entre risas. Este fenómeno también lo confirman en otro punto clave para la compra de juguetes en Córdoba: El Corte Inglés. Silvia García, empleada del establecimiento, resalta el «frenesí» vivido durante la tarde del día 4 y la mañana siguiente. «A todo el mundo le han entrado las prisas. Contábamos con una mayor afluencia de gente, pero las previsiones se han superado, sin duda», asegura. Esto, sumado al aumento de las ventas, ha generado, dice, «mayor escasez de algunos juguetes».

Comprando los últimos regalos. / Ramón Azañón

El papel de las redes sociales

En cuanto al tipo de productos que se buscan, Aitana señala el impacto de TikTok, «como los niños empiezan a usar las redes sociales cada vez más jóvenes, de repente un juguete se hace viral y, claro, lo incluyen en su carta y lo piden muchísimos más». Esto provoca una demanda menos diversificada. «En otros casos, hay juguetes cuya demanda es relativamente constante y, al llegar estas fechas, se dispara». Un fenómeno que también confirman en Juguetton: «Desde hace un par de años hemos notado que hay juguetes que arrasan en redes, y los padres llegan enseñando el vídeo porque su hijo lo ha visto o preguntando específicamente por ellos, aunque no sepan muy bien qué es».

La compra de ropa es una de las preferencias principales en estas fechas. / Ramón Azañón

Sin embargo, los grandes favoritos de la Navidad siguen siendo los juegos de mesa, los Lego, los bebés y los coches radiocontrol. «Todo depende mucho de la edad. Los que tienen hijos más pequeños buscan más figuras de acción o bebés con carrito, mientras que para niños mayores las opciones se diversifican», comenta Aitana. No obstante, tanto ella como Silvia destacan los juegos de mesa como uno de los productos más demandados. «Misión Imposible y El boli loco son, sobre todo, los más solicitados. Al final, es una opción divertida para que las familias pasen tiempo juntas, y los hay de tantos tipos que se adaptan perfectamente a cualquier público», señala. Un caso similar ocurre con los Lego, disponibles en toda clase de formatos, precios y temáticas. Silvia también señala que los animales no pierden popularidad: «Todos los años siguen siendo muy buscados».

Diversas imágenes de personas con regalos durante la mañana de ayer en Córdoba. / Ramón Azañón

Entre dudas y certezas

En los pasillos de las jugueterías, las expresiones de las personas hablan por sí solas. Hay clientes de todas las edades, desde quienes buscan regalos para sus nietos hasta jóvenes que eligen obsequios para sus padres. Algunos llevan listas anotadas en el móvil o en papel, mientras que otros recorren las baldas con rapidez, buscando una opción que les convenza. Es el caso de Javier Benítez, que busca un regalo para su sobrino, «tiene quince años, y su padre, mi hermano, me ha dicho que quiere algo de Playmobil. Pero las opciones son infinitas y ya me pierdo», comenta. Incapaz de decidir entre el barco pirata, el aeropuerto, la comisaría o el resto de opciones, opta por mandarle un par de fotos a su hermano con los que más le han gustado, «que él decida». Unos metros más adelante, Luisa y Alfonso, dos personas mayores, buscan «algo educativo para nuestro nieto de doce años». Mientras Luisa consulta con la dependienta, Alfonso confiesa, «me gusta quedarme viendo las cosas y, sobre todo, pensando en qué le podría gustar al chico. Es mejor eso que te digan directamente lo que quieren».

Locura en las jugueterías ante unos Reyes Magos prematuros / Ramón Azañón

En otra tienda, Nicolás busca un regalo para su madre. «Es mi primer año trabajando, así que quiero tener un detalle con ella», explica. Ha venido acompañado de su tía: «Yo le asesoro sobre lo que le puede gustar a su madre, y él me ayuda con mi hijo. Es una simbiosis perfecta», comenta entre risas. Juan Delgado lo tiene mucho más claro, «tengo tres hijos, uno de ellos mayor de edad. Estoy curtido en estas navidades», dice con una sonrisa. Él y su pareja suelen hacer las compras con anticipación: «Antes de la segunda quincena de diciembre nos gusta tener casi todo comprado», aunque añade: «Siempre me acerco unos días antes de Reyes a las tiendas por si se me ocurre algún detallito más».

Locura en las jugueterías ante unos Reyes Magos prematuros / Ramón Azañón

Por supuesto, la ropa también es uno de los productos más demandados, y en una de las tiendas del centro aseguran «no dar abasto desde el Puente de la Constitución». Entre los compradores, destacan los chicos de entre 20 y 40 años, que buscan un detalle para sus parejas o familiares sabiendo que «a unas malas, el ticket regalo siempre está para salvarnos», comenta uno de ellos con sorna.

Sin embargo, padres, abuelos, tíos e hijos coinciden en algo: pese al adelanto de la Cabalgata, los regalos se entregarán entre la noche del 5 de enero y la mañana del 6. Y, aunque haya dudas en algunos casos, el objetivo está claro: hacer que el final de la Navidad sea lo más mágico posible para los más pequeños... y también para los más mayores.

