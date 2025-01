«Este año en Córdoba hacemos las cosas como deberían hacerse»

Kingsley Ngozichukwu Eke, o el padre Eke, como todo el mundo lo conoce, lleva más de diez años en Córdoba con su labor evangelizadora y este año es el encargado de ponerse el traje del Rey Baltasar

¿Cómo recaló en Córdoba desde su país natal?

Llegué a España en el año 2012 desde Nigeria, donde nací y donde estudié; toda mi formación para ser sacerdote la hice allí. Me ordené sacerdote en 2010 y, en Nigeria, busqué los papeles para venir a España. En 2012 llegué a Madrid. Somos misioneros Espiritanos y nuestra casa provincial está en Madrid, donde lo primero que tenía que hacer era aprender el idioma, llegué sin saber nada de español, así que me metí en una escuela de idiomas. Allí estuve tres meses aprendiendo castellano, que no es fácil. Después de esos tres meses de aprendizaje empecé a visitar nuestras comunidades. Después de seis meses, tres meses de estudio y tres meses de visitas a las comunidades, me destinaron a Córdoba, donde llegué un 5 de enero, una casualidad [día oficial de la Cabalgata, cabe recordar]. Aquí, cuatro compañeros formamos esta comunidad, la Casa de los Espiritanos, en la calle Don Rodrigo. Y más tarde, el obispo de Córdoba me nombró para trabajar en la parroquia de San Acisclo. Allí estuve de 2013 a 2017 y el obispo me mandó a la parroquia de la Trinidad. Trabajaba en la parroquia y en las dos residencias de la Trinidad. Ya en 2020 fui a la parroquia de la Esperanza y luego capellán en Betania y en el hospital Reina Sofía.

¿Cómo es ser capellán en el hospital?

Tanto en el hospital general como en el provincial tenemos capilla y celebramos misa todos los días en ambos. Somos seis sacerdotes y hacemos guardias, a mí me toca, por ejemplo, los viernes; son guardias de 24 horas, casi como un médico, pero en este caso, un médico del alma. Pero no solo decimos misa, también tenemos unas listas de visitas a los enfermos y cuando empieza la guardia, tienes que pasar a ver a todos esos pacientes que solicitan acompañamiento espiritual. Les damos comunión, rezamos con ellos y quedamos a su lado dándole esperanza, ánimo y confianza. Además, mientras estás visitando a los enfermos siempre hay llamadas de emergencia: «Oye, pásate por esta habitación que mi madre está muy mal y quiere recibir la unción de enfermos» y ahí no tienes que pararte, claro, tienes que ir directamente y te pueden llamar a cualquier hora. Normalmente, ese tipo de llamadas vienen de la UCI.

Se conoce bien el hospital entonces, ¿no?

Sí, sí, casi como si fuera un médico o un enfermero, tenemos hasta nuestra tarjeta de trabajo.

¿Pide mucha gente ese acompañamiento espiritual?

Sí, suele ser gente mayor que tiene enfermedades crónicas o complicadas. Algunos no son tan creyentes, pero cuando llega ese momento mucha gente sí se da cuenta de que Dios es todo.

El padre Eke, en el patio de la casa de la congregación de los misioneros Espiritanos, en la calle Don Rodrigo. / MANUEL MURILLO

¿Qué aspectos caracterizan a los Espiritanos?

Somos una congregación religiosa que trabaja en más de 60 países, aunque en España no somos muchos. Cuando salieron los nombramientos en mi época tú podías elegir tres países, yo puse España como la última opción porque quería quedarme en Nigeria para trabajar en mi país. Pero eso no dependía de mí, dependía de la administración y del Espíritu Santo y aquí me mandó. En cuanto a la congregación, nuestro carisma es ir por allí donde están los abandonados, donde hay pobres, gente humilde y sencilla. Vamos a evangelizar y a llevar la buena noticia de Jesús a los pueblos más abandonados.

En todos los años que lleva en Córdoba, ¿ha notado que la gente vaya más o menos a la iglesia?

El covid nos afectó mucho a la presencia en misa, pero eso pasó en todo el mundo. Si te digo la verdad, hoy en día la gente ha vuelto a la iglesia. Yo creo que mi parroquia es especial porque se llena, y no sé si eso pasa en todas, a mí me recuerda a mis parroquias en Nigeria.

¿Quién le avisó de que iba a encarnar a Baltasar?

Fue, sin duda, inesperado. Muchos de los que me conocen pensaban que no lo iba a aceptar, pero como los niños son los protagonistas de esta gran visita de los Reyes Magos, y a mí me encantan los niños, dije «voy a transmitir alegría a los niños». Me llamó Julián Urbano y ya empezamos con la preparación.

Imagino que sabe que, hasta este año, ninguna persona negra había encarnado a Baltasar, que siempre había sido alguien con la cara pintada.

Te cuento mi experiencia. En 2014, un compañero, el padre Miguel Ángel, me avisó de que me iba a enseñar a los Reyes y cuando estábamos en la Cabalgata me dijo: «Fíjate, que va a pasar un rey negro». Ese me ilusionaba, pero resulta que estando allí, pasó un rey pintado de negro, más negro que yo, con los labios blancos. Ahí fue cuando le dije a Miguel Ángel: «Vámonos a casa». Me enfadé. Eso es un insulto a los negros y, desde entonces, nunca he ido a ver a los Reyes.

Y este año va a ser uno de los protagonistas.

Sí, este año en Córdoba vamos a hacer las cosas como deberían hacerse. A mí me dijeron que antiguamente había aquí pocos negros y que por eso pintaban a alguien, pero hoy en día no es así. Es más, cuando me dijeron que querían que fuera yo Baltasar, les dije que había muchas otras opciones.

Si le escribiera la carta a los Reyes, ¿qué le pediría?

Yo no soy muy de pedir, soy más de dar gracias porque Dios me ha dado de sobra. Pero si tuviera que pedirle algo a los Reyes, le pediría salud y la protección de Dios.