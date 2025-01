Dosis extra de magia en las cabalgatas de los barrios de Córdoba

La Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba ha contado esta noche con tres acompañantes de lujo que han hecho aún más especial una noche tan única como atípica. Tres cortejos han partido de los barrios de Santa Rosa, Ciudad Jardín y La Viñuela, ofreciendo una dosis extra de magia tanto a los más pequeños como a quienes ya no lo son tanto. La mayoría de los asistentes venían directamente del cortejo principal, buscando algún regalo adicional o simplemente terminar de llenar sus bolsas de caramelos.

Estas tres cabalgatas, complementarias a la organizada por el Ayuntamiento, son impulsadas por las asociaciones de comerciantes locales, con el objetivo de revitalizar los barrios no solo con la celebración, sino también económicamente. Los juguetes y otros productos lanzados fueron, en su mayoría, adquiridos en comercios de la zona.

Las tres decidieron adelantar su salida al sábado, aunque no las barriadas, que lo harán hoy. Las cabalgatas han comenzado entre las 21.30 y las 22.00 horas, poco después de que terminara el cortejo municipal. Esta decisión ha sido celebrada por muchos vecinos, «se puede discutir si el Ayuntamiento ha hecho lo correcto, pero una vez modificó la fecha, tenía poco sentido que el resto no lo hiciera», comentaba una de ellas.

De las tres, la más grande y la que ha atraído a más personas ha sido , sin duda, la de La Viñuela. Con doce carrozas —solo dos menos que la municipal—, su recorrido circular comenzó en la avenida de Rabanales, donde se repartieron más de 15.000 pelotas, 12.000 juguetes y 6.000 kilos de gusanitos. Acompañada por una banda de música, pasacalles y gigantes que cautivaron la atención de los niños, esta cabalgata comenzó cerca de la avenida Carlos III, donde curiosamente se encontraban estacionadas las carrozas del cortejo principal.

Una niña pide un caramelo a los Reyes Magos en Ciudad Jardín. / Ramón Azañón

Batallas y primeras veces

Mientras se lanzaban los primeros caramelos, Alicia esperaba junto a su hija, un poco apartada del bullicio, «tiene apenas dos años, pero quería que viera a los Reyes por primera vez. En la otra hay mucha gente, así que preferí traerla aquí», comentaba mientras la niña abría la boca al ver pasar las carrozas. Cerca de ellas, se libraba una auténtica batalla por los caramelos y los diferentes regalos que se lanzaban. Un grupo de adolescentes se peleaba por conseguir peluches, gorros y otros artículos, «aquí no hay amigos», bromeaba uno de ellos que añadía: «nos gusta venir a esta cabalgata, solemos conseguir más cosas y luego las ponemos a los pies del árbol o se las damos a los primos pequeños». Otros, como Manuel Muñoz y su hijo Pablo, iban equipados con paraguas: «no sabemos muy bien para qué queremos tantos caramelos, pero pasamos un buen rato y mantenemos viva la tradición», explicaba el padre.

Imagen de uno de los pasacalles de Ciudad Jardín. / Ramón Azañón

Escena similar se ha vivido en Ciudad Jardín, donde familias enteras han acudido a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar en una cabalgata que ha contado con cuatro carrozas desde las cuales se lanzaron balones de fútbol, peluches, golosinas y, cómo no, caramelos. Esta también ha estado acompañada por un grupo de baile, además de un pequeño tren, que captó toda la atención de Juan, un niño de 8 años que parecía ignorar el resto, «le hemos explicado que los Reyes no pueden salir a la calle si llueve, pero sí repartir los regalos porque son mágicos y van de casa en casa sin mojarse», relataban sus padres. Mientras tanto, la familia Diéguez, que venía directamente del cortejo principal, comentaba, «nos gusta venir todos juntos, porque además coincidimos con la gente del barrio, y luego cerramos el día pidiendo pizza. Este año es raro por el cambio de fechas, pero lo disfrutamos igual», explicaba Enrique, el padre.

En Santa Rosa-Valdeolleros, los Reyes también han recorrido las calles principales, acompañados de música y un grupo de patinadores, dejando una hermosa estampa a su paso por la avenida principal, completamente iluminada. Aunque algunas personas señalaron que las carrozas estaban demasiado separadas entre sí, esto no ha impedido que los vecinos hayan disfrutado del espectáculo. Ana y Bernabé aseguraban, «desde que nos casamos, hace más de 30 años, no nos perdemos una cabalgata, así que hemos venido aquí después de la principal. Nuestros hijos ya son mayores y se han desentendido un poco, pero para nosotros es importante mantener vivo el espíritu de los Reyes Magos. Nos emociona mucho». Sofía, por su parte, no dejaba de saludar a los niños de las carrozas, «soy estudiante, pero he trabajado mucho de niñera para ganar algo de dinero. Ahora me encuentro con muchos de ellos aquí», contaba entre risas.

Pasadas las 23.00 horas, las tres cabalgatas han concluido su recorrido, completando una noche mágica. Habrá que esperar un poco más de lo habitual para que Melchor, Gaspar y Baltasar realicen su magia, pero la misión está cumplida. La magia de esta noche también la han traído ellos.

