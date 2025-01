La venta de coches aumenta un 5% en 2024 por el empuje de los híbridos

El año 2024 ha vuelto a dejar un resultado positivo para el mercado de la automoción en Córdoba, al registrar un aumento anual del 5% en la matriculación de turismos y todoterrenos, con 6.824 unidades comercializadas. En este sentido, la provincia ha encadenado un segundo año de crecimiento, aunque en 2023 fue más elevado y se situó en el 8% anual. Este balance ha sido posible gracias al empuje de los vehículos híbridos en el mercado.

Las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores y reparadores) difundieron ayer los datos de venta de vehículos relativos al año pasado, atribuyendo el incremento experimentado a diferentes circunstancias como el impacto de la DANA y los incentivos a la movilidad eléctrica.

De acuerdo con esta estadística, las matriculaciones se elevaron un 24% anual el pasado diciembre en Córdoba, alcanzando las 692 unidades. Respecto al perfil de quienes han adquirido un coche en el último año en la provincia, el 71% son particulares; un 28% han ido a las empresas y apenas el 1% se ha destinado al alquiler.

Las alternativas a la gasolina y el diésel suman más de la mitad de las operaciones

Por otra parte, la información de las patronales confirma la caída de la demanda de turismos y todoterrenos diésel. En 2024 se han vendido 588 vehículos con este combustible, un 27% menos que el ejercicio anterior. Apenas han representado el 9% del mercado en Córdoba, cuando hace algunos años superaban el 50%, según recuerda la Asociación provincial de Talleres y Automoción (Atradeco). También se ha reducido, un 3% anual, la matriculación de coches de gasolina, aunque estos concentran el 41% de la actividad, con 2.792 unidades.

Por último, algo más de la mitad de los turismos y todoterrenos vendidos el año pasado en la provincia, 3.444 en cifras absolutas, utilizan combustibles alternativos, lo que supone un aumento anual del 23% en las matriculaciones.

Entre estos coches, sobresalen los híbridos, con 2.637 operaciones (+27% anual). Los híbridos enchufables han anotado 304 (-4%); la venta de eléctricos ha subido un 21% anual hasta las 309 unidades y la de vehículos con gas se ha elevado un 25% hasta las 194.

Toyota, a la cabeza

El crecimiento de las matriculaciones registrado en Córdoba ha sido prácticamente idéntico al de Andalucía, donde se han vendido 94.244 turismos nuevos, un 4,7% más anual. Sin embargo, en ambos casos no se ha alcanzado la subida media nacional del 7%, con 1.016.885 unidades vendidas. Las patronales subrayan que, por primera vez en cuatro años, España ha superado la barrera del millón de coches, que no se alcanzaba desde antes del inicio del covid.

Por marcas, las más buscadas en Córdoba durante el último año han sido Toyota (647 coches matriculados); Renault (500); Hyundai (508); Dacia (541); Seat (456) y Kia (435).

El gerente de Atradeco, José Manuel Rodríguez-Carretero, ha valorado el crecimiento de las matriculaciones, precisando que, pese a encadenar dos años de subida, no han regresado todavía a los niveles prepandemia. En esta línea, subraya que «seguimos luchando para que el (programa de incentivos) Moves abarque más tipos de vehículos, a los seminuevos hasta cuatro años y a los híbridos no enchufables, los tradicionales, que son los que realmente están tirando del mercado. Córdoba no está preparada para un vehículo 100% eléctrico». Al ser consultado por las expectativas para 2025, este profesional admite que «no sabemos lo que pasará» y alude a cambios como «la entrada de muchas marcas chinas» y la fusión de Nissan y Honda.

Más facturación y estancamiento de la rentabilidad en los talleres Los talleres de reparación de vehículos han incrementado su facturación entre el 3% y el 5% anual durante 2024 en Córdoba, pero esta mejora de la actividad no se ha traducido, de manera directa, en una subida de la rentabilidad. Este es el balance facilitado por el gerente de la Asociación provincial de Talleres y Automoción (Atradeco), José Manuel Rodríguez-Carretero, quien explica que «el margen bruto se ha mantenido o ha caído en muchos casos» y esto se debe, fundamentalmente, a un aumento de las reparaciones de vehículos nuevos, que tienen piezas cautivas de la marca. «Al ser cada vez más tecnológicos, el mercado paralelo de la pieza de recambio no oficial no existe. Por ello, en las piezas que son cautivas hay mucha menos variabilidad de los precios, el margen del taller se reduce a la mano de obra y no pueden jugar con los descuentos profesionales». A esta situación se suman factores como las subidas de los costes energéticos y otros. En cuanto a la posibilidad de que lleguen a Córdoba nuevas distribuidoras (concesionarios), Rodríguez-Carretero señala que la tendencia es a la concentración de marcas en un menor número de distribuidoras. «El movimiento se está produciendo incluso hacia la unificación de zonas de reparación, se están haciendo talleres multimarca oficiales. También los fabricantes están acaparando cada vez más la actividad del recambio. El mercado se está comprimiendo por la crisis del margen, la rentabilidad en el sector de la automoción se va reduciendo», afirma. En otro orden de cosas, el gerente de Atradeco, que también es secretario general de Faetam (Federación de Talleres, Automoción y Movilidad de Andalucía) estima que alrededor del 10% de los talleres mecánicos son irregulares y detalla que esta actividad se localiza, sobre todo, en los pueblos. Rodríguez-Carretero señala que, como patronal, «estamos ahí para ayudar» a quienes desean regularizarse y, si no es así, «ponerles ante la Administración y que los sancionen».

