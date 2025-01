El obispo de Córdoba, tras "la burla" en las Campanadas de TVE, aconseja "sanar las heridas de donde salen esos insultos"

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha lamentado y reprobado "la burla" a los cristianos en la transmisión del programa de las Campanadas de Fin de Año de TVE, a la vez que ha transmitido que ante estos hechos "solo le cabe a un cristiano amar más, amar de otra manera, reparar la ofensa, sanar las heridas de donde salen esos insultos con un amor que no brota de la carne ni de la sangre, sino de Dios", de manera que "la Navidad es una ocasión propicia para ello".

Así lo ha subrayado el prelado cordobés en su carta semanal, titulada Amad a vuestros enemigos, y en la que ha expuesto que "los cristianos hemos sido objeto una vez más de burla y escarnio con ocasión de la despedida del año viejo y estreno del año nuevo 2025, en TVE".

"Burla blasfema"

"Los sentimientos religiosos cristianos han sido atacados con la burla blasfema al Sagrado Corazón de Jesús", ha manifestado el obispo, quien ha mostrado su reprobación "más absoluta a actos como este, que traspasan todas las barreras del respeto mutuo, de la convivencia democrática y de la vergüenza humana". Además, ha indicado que "son actos que se repiten con cierta frecuencia en este mundo occidental de hondas raíces cristianas por parte de los que quieren arrancar tales raíces".

Al respecto, ha dicho que lo siente por ellos, "porque cuando una persona actúa así, ha perdido en mucho su dignidad humana", a lo que ha agregado que "la burla agresiva esconde heridas inconfesables, que hacen sufrir --y mucho-- al que las padece". "Si a esto se añade que detrás hay un apoyo institucional, sea del gobierno de turno, sea de los poderes reinantes, sea de quien sea, más grave todavía", ha apuntado.

No obstante, Demetrio Fernández ha remarcado que "no podemos quedarnos ahí". "Entiendo a los que protestan, al verse ofendidos y atacados en sus sentimientos más hondos", ha expresado, para señalar que "la reacción natural es la de devolver ataque con ataque, insulto con insulto, y de esta manera no arreglamos nada, o no llegamos al fondo de la cuestión". Así, ha aseverado que comprende y disculpa "la protesta, pero la ocasión es propicia para una reflexión más profunda".

Actitud de perdón

Ante ello, el obispo ha declarado que "en el núcleo del mensaje evangélico se encuentra la enseñanza de Jesús: 'Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo' (Lc 6, 27-35)".

"Así ha actuado Jesús, no solo de palabra, sino con sus actitudes vitales", ha enfatizado Demetrio Fernández, quien ha recordado que "así ha muerto Jesús, perdonando desde la Cruz a los que estaban matándole con todo tipo de torturas: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen' (Lc 23,35)". "Así han afrontado el martirio todos los cristianos que han sido llevados al patíbulo, perdonando a sus verdugos", ha rememorado.

Al hilo, ha trasladado que "aparentemente, esa actitud de Jesús y de los mártires parece una actitud pasiva, de tolerancia, de conformismo". "Y muchos piensan que así no arreglamos nada", si bien "nada más lejos de esto", porque "quienes adoptan esta actitud, comenzando por Jesús y siguiendo por los mártires y por todos los que soportan cualquier tipo de ofensa, ponen en acto uno de los resortes más potentes del corazón humano", ha manifestado, para añadir que "no se dejan llevar por la inercia reactiva de devolver mal por mal, sino que reaccionan dejándose mover por una novedad que viene de lo alto", de modo que "una actitud de perdón a los enemigos solo puede venir de Dios", ha resaltado.

No son capaces de insultar a otros colectivos o religiones

A su juicio, "esa es la gran novedad que cambiará el mundo". "Esta reacción cristiana, la de Cristo y la de los mártires, es la novedad que redimirá al mundo de sus culpas y pecados", ha abundado el prelado cordobés, quien ha subrayado que "es la única actitud que sanará las heridas más profundas de las que supuran los insultos y las vejaciones".

"A veces se oye que no serían capaces de lanzar estos insultos a otros colectivos o religiones", ha indicado Demetrio Fernández, para afirmar que "claro que no", dado que "la reacción sería de tal calibre y la venganza sería de tal tamaño que nadie se atreve ni siquiera a intentarlo". "Solo son capaces de hacerlo con los cristianos, porque saben que solo ellos son capaces --no todos-- de reaccionar como reacciona Cristo y reaccionan los mártires", ha transmitido el obispo.