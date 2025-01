¿Quién es quién en la Cabalgata de los Reyes Magos de Córdoba?

Córdoba sellará el final de las fiestas navideñas con el momento más esperadopor los niños y niñas: la Cabalgata de los Reyes Magos. Este año, sin embargo, la cabalgata se adelanta un día, a este sábado 4 de enero, ante la previsión de lluvias para la jornada del domingo. La buena noticia es que la cabalgata tiene previsto desarrollarse en todo su esplendor, con el mismo horario y recorridos previstos, aunque, insistimos, un día antes.

Sus Majestades de Oriente recorrerán las principales vías de la capital para saludar a los niños y niñas cordobesas, a los que obsequiarán con caramelos y algún que otro presente lanzados desde sus carrozas.

La comitiva realizará el recorrido tradicional de otras ediciones, con un trayecto de casi 6 kilómetros que partirá (este sábado, 4 de enero) a las 17.00 horas de la plaza de Santa Teresa, para terminar en torno a las 21.30 horas en la plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate), donde tendrá lugar la adoración de los Reyes. Este es el recorrido oficial:

Plaza de Santa Teresa

Avenida de Cádiz

Puente de San Rafael

Avenida del Corregidor

Avenida de Vallellano

Paseo de la Victoria

Ronda de los Tejares

Plaza de Colón

Avenida de los Molinos

Avenida de las Ollerías

Plaza del Cristo de Gracia (jardines del Alpargate)

Para facilitar su presencia en todas las cabalgatas del país mientras se afanan en preparar los regalos para la Noche de Reyes, sus Majestades de Oriente han escogido en cada ciudad a unos representantes muy especiales, que ataviados con las mejores galas trasladarán a los pequeños su mensaje de paz, amor e ilusión. En Córdoba, han escogido a una trabajadora de Fepamic, un peñista y un sacerdote.

Isabel Bueno, Rey Melchor

El Ayuntamiento de Córdoba ha escogido un año más, y por sorteo, al Rey Melchor de entre los cientos de cordobeses anónimos que se han postulado para encarnar a uno de los Reyes Magos más queridos por los pequeños.

La elegida como Rey Melchor de la Cabalgata de 2025 es Isabel Bueno, cordobesa de 50 años, y trabajadora de Fepamic.

Isabel Bueno encarnará al Rey Melchor. / Víctor Castro

"Lo he intentado durante doce años y ha llegado ahora, cuando mi hijo ha conseguido plaza en la Policía Local. Mis amigos y familiares me decían que esta vez me tocaba (el sorteo a rey mago) porque ya lo tengo", ha seguido Isabel.

Francisco José Pérez, Rey Gaspar

La Federación de Peñas Cordobesas ha sido la encargada de elegir este año mediante sorteo a la persona que representará a Gaspar y el escogido, entre más de 300 candidatos de 39 peñas, ha sido Francisco José Pérez, miembro de la Casa del Valle de Los Pedroches.

Francisco José Pérez será el Rey Gaspar en la Cabalgata / Manuel Murillo

Tras ser elegido como rey mago, Francisco José asegura seguir "muy nervioso y sin terminármelo de creer". Este cordobés de 54 años confiesa que vive la Cabalgata "con mucha intensidad, intentando disfrutarla al máximo» y que en su casa, se vive de manera especial los Reyes Magos, intentando que mis dos hijos lo disfruten al máximo".

Padre Eke, Rey Baltasar

El sacerdote de la parroquia de la Esperanza, Kingsley Ngozichukwu Eke, será el encargado de representar al Rey Baltasar. El padre Eke, como se le conoce popularmente, llegó a España en el año 2012 procedente de Nigeria, su país natal y, pocos meses después, en enero de 2013, se estableció en Córdoba.

El padre Eke, tras ser designado como Baltasar. / CÓRDOBA

Este sacerdote pertenece a la congregación de los Espiritanos, y ejerce su labor como vicario parroquial en la mencionada parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza; labor que compagina, desde hace cinco años, con la de capellán en el Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. Previamente, estuvo en las parroquias de San Acisclo y en La Trinidad, también como vicario parroquial.

Cortejo de 180 niños

Junto a sus Majestades de Oriente, 180 niños participarán en la Cabalgata de Córdoba como séquito de los Reyes Magos. La Federación de Peñas Cordobesas, que es la encargada de seleccionar a los asistentes, ha recibido más de 1.500 solicitudes para la Cabalgata de este año.