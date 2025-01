Por una educación personalizada

La bajada de la natalidad es cada año el mayor reto que tiene Educación y que siendo una realidad que no parece que vaya a mejorar en los próximos años, las administraciones no han sabido aprovecharla para mejorar la calidad educativa, que pasa por bajar las ratios para una atención más personalizada, un objetivo que se repite año tras año y se vuelve a poner sobre la mesa cada vez que empieza un nuevo ejercicio. A ese gran reto se le suman otros objetivos y, sobre todo, preocupaciones que mantienen en vilo a los docentes para este 2025. Pero no solo la educación parece estar pasando por un momento de constante repetición, en los asuntos sociales también hay retos pendientes que se repiten, como la atención a la soledad no deseada en los mayores y la dependencia. En algunos casos esos retos empeoran, como el acceso a la vivienda, sin que lleguen las soluciones definitivas.

Desde CSIF, el sindicato de mayor representación dentro del sector educativo en Córdoba, enumeran los principales desafíos que ellos consideran que tenemos por delante este año, encabezando la lista por la mejora de las plantillas docentes de forma estructural, es decir, consolidando los efectivos. Para el responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, esto permitiría poner en marcha un plan de actuación contra las ratios elevadas para ofrecer una atención individualizada y de calidad a su alumnado, objetivo que no se consigue con las ratios establecidas, máxime aún si están sobrepasadas.

La falta de alumnado, según justificó en su momento Educación, ya provocó el año pasado el cierre de los colegios Alfonso Churruca y Duque de Rivas en Las Palmeras para integrarlos en el Pedagogo García Navarro, lo que da cuenta de las consecuencias de la bajada de la natalidad y las decisiones que se toman en consecuencia.

Pero mejorar la calidad del servicio y garantizar una mejor atención a la diversidad no solo se queda ahí, sino que es necesario, además, incrementar el profesorado vinculado a la atención a la diversidad (Maestros de educación especial: de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL) orientadores y profesorado para labores de apoyo y refuerzo.

La desburocratización de la labor docente y la adaptación al uso de las nuevas tecnologías para ello debería ser también prioridad en este 2025. La enorme carga burocrática que están soportando los docentes les quita muchísimo tiempo que se podría dedicar a las tareas que le son propias relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje, considera Pachón. Educación ni siquiera tiene cuantificada esta carga laboral entre los docentes.

En esta misma línea, desde CSIF piden mejorar las condiciones laborales del profesorado, entre las mismas cabe destacar la reducción del horario lectivo y exigen la retirada del nuevo manual de horarios y jornadas «que solo viene a incrementar la fiscalización del profesorado, que ya está sobrepasado en exigencias, tareas, funciones y responsabilidades». También es importante que su labor sea aún más reconocida y esto pasa por la implementación de una carrera profesional y medidas de promoción, que hoy en día los docentes no tienen.

El aumento de inversión en los centros públicos es primordial, tanto de las administraciones autonómica como local. Tras las obras del CEIP Pablo García Baena, que mantuvieron en vilo a los padres y la comunidad educativa por varios meses, existen centros con reformas pendientes, como el CEIP Algafequi o el CEIP Santos Mártires. Educación informó recientemente sobre una inversión de 4,6 millones de euros para equipamiento y mejora de 452 centros educativos de la provincia. El presupuesto está destinado en proyectos que los propios centros han solicitado y consideran imprescindibles para su labor, desde material hasta pequeñas obras.

En otro orden de ideas, el sector está especialmente preocupado por lo que consideran «una política implícita que se está llevando de privatización, especialmente con la Formación Profesional (FP)». En la provincia de Córdoba «resulta alarmante» la proliferación de oferta formativa en FP en centros privados, viéndose duplicado el número de alumnos matriculados en Ciclos Formativos de Grado Superior que se han visto obligados a dirigirse a la iniciativa privada, con el agravante del elevado coste esto que les supone.

Pero en Formación Profesional Educación también tiene el reto de consolidar la FP Dual, que es ya una obligación para los institutos, pero que, en algunos casos, empezó a implementarse con ciertas dudas debido a la gran cantidad de plazas por las pocas empresas adheridas y la carga laboral que supone para el profesorado, que se encarga de hacer el contacto con esas posibles empresas interesadas en firmar un convenio con los centros para que los alumnos desarrollen prácticas durante toda su formación. En este sentido, la FP Dual jugará un papel fundamental en los profesionales que trabajarán en la próxima Base Logística del Ejército de Tierra.

En materia universitaria, la Universidad de Córdoba y su nuevo claustro deben elaborar y aprobar los Estatutos de la Universidad, que deben adaptarse a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y a la futura Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). Además, y tras aumentar un 3% su presupuesto para este año, la UCO deberá reforzar y afianzar su crecimiento en materia de investigación, una de sus líneas estratégicas.

En cuanto a infraestructuras, la Universidad prevé invertir casi 4,3 millones de euros en la siguiente gran obra dentro del campus de Rabanales, la que se corresponde con la fase 1B del proyecto de reurbanización del espacio universitario. La siguiente gran obra del campus abarcará la zona de aparcamiento, incluirá todos los viales que están al sur del edificio Leonardo da Vinci y llegará hasta los viales de los alrededores de la instalación deportiva Monte Cronos.

Servicios sociales

En el ámbito de los servicios sociales, otra de las grandes macroáreas que debería ser una prioridad para las administraciones públicas, el 2025 estará marcado por las medidas concretas que se tomen para atender la urgente necesidad de vivienda asequible, ya no solo para las personas sin hogar, que son prioridad, sino para las familias trabajadoras que no llegan a fin de mes y que se ven obligadas a bajar su calidad de vida o incluso a acudir o pedir ayudas que antes no necesitaban para poder seguir pagando la hipoteca, el alquiler o hasta comer. En ello se incluye la atención a los migrantes, que cada vez son más en Córdoba y afrontan grandes dificultades de acceso a la vivienda y el empleo por el retraso para adquirir las citas para la solicitud de asilo o protección internacional, que en la provincia alcanzaba hasta los dos años.

Este año, además, la Junta de Andalucía deberá encargarse de gestionar -y que llegue a todos los que la necesitan- las tarjetas monedero para las familias con menores a cargo, que hasta ahora estaban siendo gestionadas por Cruz Roja con las derivaciones de los ayuntamientos.

Otra de las preocupaciones que muestran los colectivos de atención a las personas vulnerables es la soledad no deseada y la situación de vulnerabilidad de los mayores, con una población cada vez más envejecida y dependiente. Bajar las listas de espera de la Dependencia en Andalucía, y concretamente en Córdoba, debe ser prioridad para la Junta este año.

