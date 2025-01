¿Hay clase en los colegios de Córdoba el 7 de enero?

Los escolares y docentes cordobeses apuran estos días las vacaciones de Navidad que tendrán como colofón la Cabalgata de los Reyes Magos y el Día de Reyes. Concluidas las fiestas, llegar el turno de volver a la rutina en Córdoba tras más de dos semanas de descanso y retomar las clases con el comienzo del segundo trimestre del calendario escolar 2024-2025.

Este año, este calendario tiene truco. Así, de acuerdo con la resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, las vacaciones de Navidad incluyen el periodo comprendido entre el 23 de diciembre y el festivo del 6 de enero. Entonces, ¿vuelven la comunidad educativa a clase el 7 de enero?

Este es el día de la vuelta a clase en Córdoba

Pues no, los escolares de la provincia pueden disfrutar este año de un día extra de las vacaciones de Navidad, puesto que el 7 de enero ha sido marcado por la Administración educativa como día no lectivo provincial. De este modo, los estudiantes y el profesorado de enseñanzas no universitarias dijeron adiós a las aulas el viernes 20 de diciembre y no volverán a clase hasta el miércoles 8 de enero.

Para disfrutar de las siguientes vacaciones habrá que esperar hasta Semana Santa, fijada en el calendario del 14 al 20 de abril de 2025.

Próximos festivos en las aulas cordobesas

Una vez regresen a las aulas, estudiantes y profesorado tendrán que esperar hasta finales de febrero para disfrutar de otro "megapuente" con motivo del Día de Andalucía. Los primeros festivos de 2025 en las aulas cordobesas con el jueves 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa) y el viernes 28 de febrero (Día de Andalucía), que dan como resultado un macropuente de cuatro días, del 27 de febrero al 2 de marzo.

Tras estos días, llegarán las vacaciones de Semana Santa, y ya solo quedará el festivo del 1 de mayo como día marcado en rojo en el calendario escolar de la provincia, que suma el 2 de mayo como día lectivo no provincial, dando lugar a otro puente de cuatro días, del 1 al 4 de mayo. Y ya solo en el caso de la capital, los escolares disfrutarán de descanso el jueves y viernes de Feria de Nuestra Señora de la Salud.

