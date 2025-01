Córdoba buscará en 2025 consolidar el impulso del desarrollo logístico

Córdoba sigue fiando a la Base Logística del Ejército de Tierra su desarrollo económico futuro y un cambio de modelo productivo que tenga en el sector logístico su piedra angular. El año 2025 se presenta, por lo tanto, como un ejercicio continuista en el que seguir reforzando la posición de la capital y la provincia como oportunidad de inversión. Todos los sectores consultados sobre sus previsiones económicas para este año entrante coinciden en señalar algo que se repite como un mantra en Córdoba: hay que aprovechar el efecto tractor de la base, culminar las infraestructuras viarias y ferroviarias pendientes y hacer que todo lo que salga de ahí tenga un impacto efectivo en la vida de los ciudadanos.

Antonio Díaz, presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, afirma que la provincia está viviendo «un momento dulce empresarialmente hablando». En este sentido, Díaz confirma que se están tomando decisiones empresariales de calado, decisiones que podrían haber llegado antes, «pero no había confianza». La llegada de empresas de renombre, y esto es algo evidente, tiene mucho que ver con la instalación de la base logística, un proyecto que el presidente de CECO califica de «ilusionante» y sobre el que señala que «abre la ventana a muchas posibles inversiones». Pero todavía quedan por desarrollar infraestructuras que, para Díaz, son «totalmente necesarias», como el corredor central ferroviario o el tramo que falta por ejecutar la de la variante Oeste, de los que sí celebra que se estén «dando pasos». Pero la base, y esto es algo en lo que coinciden las fuentes consultadas, no puede serlo todo. Díaz explica que 2024 ha sido un año «satisfactorio» en sectores como el campo, el turismo o la industria, pero no se pueden lanzar campanas al vuelo en otros, como es el pequeño comercio. Sí se espera, y así lo confirman las previsiones de la CEOE, un incremento de la economía para este ejercicio de un 2,1% a nivel nacional, inferior al porcentaje de subida con el que se cierra 2024, de un 3%. En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio apunta a «cierta desaceleración» a nivel internacional y escenarios que afectarán directamente a Córdoba, como la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, que «acarrea muchas incertidumbres de cara a las decisiones empresariales y a la política arancelaria». Son, para Díaz, «nubarrones en el horizonte que habrá que resolver, aunque también los había en 2024». La otra gran preocupación dentro del sector empresarial tiene que ver con la carencia de potencia energética, algo muy necesario, alerta Díaz, si se espera que muchas zonas de la provincia prosperen.

Las empresas miran con incertidumbre la vuelta de Trump a la Casa Blanca

La demanda de vivienda en Córdoba seguirá siendo alta y la oferta volverá a ser escasa. En vivienda nueva habrá pocas posibilidades, tal y como señala Juan Manuel Gómez, responsable del portal inmobiliario Obra Nueva en Córdoba, que sí avanza un 2025 positivo en registros de la propiedad y escrituras por operaciones que se formalizaron hace un par de años. En cuanto a los nuevos inmuebles, Gómez apunta a que se terminarán de consolidar los suelos disponibles en los planes parciales O3 (Huerta de Santa Isabel Este) y O5 (Turruñuelos) mientras se siguen urbanizando los terrenos del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. Entretanto, será complicado, por no decir imposible, ver avances de calado en dos de las bolsas de suelo que hay por desarrollar en Córdoba: el Cordel de Écija y la Ciudad de Levante. Gómez, sobre este asunto, comenta que, sobre todo en la Ciudad de Levante, las cargas urbanísticas son «muy importantes» y quizá haya que esperar a innovaciones de los planes parciales o incluso ver más definición en el futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

En el mercado de la compraventa de vivienda, José Vaquero, el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias de Córdoba (Asaicor) y CEO de Inmobiliaria Califal, cree que será un buen momento para la compra, especialmente si se mantienen los tipos de interés a la baja. Pero también apostilla que el mercado del alquiler seguirá adoleciendo de los mismos problemas con los que se cierra 2024: mucha demanda, poca oferta y, por lo tanto, precios altos. El presidente de Asaicor augura unos precios «con tendencia a seguir subiendo» y vuelve a reclamar que se incentive la oferta a través de mejoras fiscales para los propietarios que quieran sacar sus pisos a este mercado. «Habiendo más oferta se palia la demanda y podríamos conseguir una bajada de precios», sentencia.

El escenario de la vivienda

La construcción

Este 2025 no será un mal año para la construcción, pero el sector tiene una serie de retos por delante. Los comenta la presidenta de Construcor, María Dolores Jiménez, que explica que las empresas, si bien esperan cumplir las expectativas, «tienen reservas en cuanto a la actividad del sector por cuestiones normativas como, por ejemplo, la Ley del Suelo». No será la única causa de no mirar al futuro con todo el optimismo posible, ya que, como manifiesta Jiménez, existe una necesidad «de poner en marcha con urgencia planes de formación para jóvenes, conseguir atraer a más mujeres al sector y facilitar la llegada de inmigrantes regulares», puesto que «la falta de trabajadores es el mayor problema al que nos enfrentamos». En cualquier caso, la construcción vendrá de un año positivo en el que, añade Jiménez, se ha cumplido la mayor parte de los objetivos, aunque «el estrechamiento de márgenes debido al alza de costes de todo tipo ha influido en sus resultados finales».

Construcción de bloques de viviendas en una de las zonas de expansión de la ciudad.

El turismo

Hay razones para imaginar un 2025 positivo para el sector turístico. Las cuenta Manuel Fragero, presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor). En 2025 lo que buscará el sector será consolidar la subida registrada en 2024, que se ha apoyado en gran medida en el impulso vivido en el turismo congresual. «Vienen nuevos hoteles y esperamos que eso ayude a vender más», comenta Fragero, que en su carta a los Reyes Magos también pide un despegue definitivo para el aeropuerto de Córdoba con los vuelos regulares y una consolidación de la estrategia de promoción nacional a turoperadores. Se espera además para este ejercicio la ordenanza que limitará las viviendas turísticas en los distritos sur y centro, una norma que desde los hoteles se ha apoyado. «Exigimos al Ayuntamiento que de una manera u otra ordene la oferta», apunta Fragero, que recuerda que el casco «no puede quedarse vacío, queremos que haya de todo y para todos, y para eso es necesaria una ordenación que es obligación del Ayuntamiento».

Numerosos turistas pasean por el Puente Romano en uno de los días de estas pasadas Navidades. / MANUEL MURILLO

El comercio

En cuanto al comercio de cercanía, el presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, traslada la opinión del sector, que «confía en que cierta tendencia que auguraba un auge del comercio de cercanía pueda ser una realidad. Se está empezando a ver cierta tipología de consumidor que cada vez valora más el comprar en los comercios locales». Pero esto no llegará, advierte, «si no hay una voluntad decidida de las distintas administraciones públicas», de forma que se alcance «el tan necesario equilibrio entre los distintos formatos de la distribución comercial». También para 2025, Comercio Córdoba espera que el sector siga trabajando «en la especialización, ofreciendo un trato más cercano» y, «por supuesto, en el salto a la transformación digital y la venta on line».

Recogida de la aceituna. / A.J. GONZÁLEZ

Sindicatos

En cuanto al ámbito laboral, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego, detalla que el gran avance será la reducción de la jornada laboral, recordando que recortar horas de trabajo manteniendo el mismo salario será «beneficioso para la clase trabajadora». También espera Borrego cerrar los acuerdos que quedan dentro de la negociación colectiva, aunque apostilla que «la patronal está muy cicatera y nos está llevando mucho llegar a acuerdos».

Por su parte, el secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, también hace referencia a esa reducción de la jornada laboral, pero más allá de eso, espera un crecimiento sostenido que venga de la inercia positiva del año que acaba de terminar. Sí entiende que todavía no se ha recuperado el nivel adquisitivo de las familias ante una evidente «carestía de la vida» y espera que la base y todo lo que generará sepa aprovecharse bien para que repercuta en el mercado laboral de la provincia.

