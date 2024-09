La antigua escuela infantil renace con 23 mayores: "Vamos a llenar esto de vida, flores y alegría"

En la calle Don Rodrigo 5 de Córdoba hoy se ha vivido un día de fiesta. Los nuevos inquilinos de los apartamentos de Vimcorsa han acudido a la entrega de llaves de sus viviendas con la ilusión de los niños que acuden al primer día de cole. Si hasta hace una década, la antigua Escuela Infantil Félix Ortega vivía por estas fechas la llegada de los más pequeños a las aulas, en este 2024, ese primer día emocionante lo han vivido 23 mayores que se han encontrado con sus compañeros de puerta y han estrenado todo el material para esta nueva etapa vital.

En el grupo, como en el colegio, viejos amigos, conocidos de verse por la calle y caras nuevas. En lugar de profesores, les dieron la bienvenida el alcalde, José María Bellido, y concejales de todos los grupos políticos, tan encantados como ellos de poder dar una buena noticia después de cuatro años de obras y más de una década de idas y venidas, juicio incluido, sobre el futuro de este edificio de propiedad municipal.

Isidoro Córdoba, en su apartamento de la calle Don Rodrigo. / Víctor Castro

Entre los "nuevos alumnos" de la antigua escuela infantil, se encuentra Isidoro Córdoba, el antiguo quiosquero de la plaza de la Almagra, vecino de la zona de toda la vida que solicitó vivienda en Vimcorsa en 2007 tras su separación y hoy ha visto cumplido su sueño. "Esta es una fecha muy importante para mí, un día muy emotivo, he pasado toda la noche sin dormir y estoy encantado después de tantos años de espera", explicó agradecido. Con las llaves en su poder, aseguró que la vivienda es "muy mona, chiquita, pero perfecta para mí solo". Ya tiene los muebles nuevos comprados y en breve se instalará. Algunos ya le han adjudicado el papel de jardinero porque le encantan las flores. "Hay muy bien ambiente, la cosa promete", aseguró, "yo ya he repartido a más de uno mi teléfono y les he dicho que si necesitan algo, que me llamen".

En primer término, Álvaro Ferreras, en el momento de la entrega de llaves. / Víctor Castro

En la segunda planta vive también Álvaro Ferreras, capellán de la iglesia de San Rafael durante 12 años. Cocinero de la Junta de Andalucía durante más de cuatro décadas, gestionó en los ochenta el bar Villoslada en el barrio y es una cara conocida en esta zona. Hace poco, sufrió un ictus y se instaló temporalmente en uno de los apartamentos de Cáritas de la calle Isabel II. "Este piso me ha caído del cielo, llevo muchos años solo y por fin tengo algo donde vivir cómodo el resto de mi vida", confesó. Se mueve con una muleta. "Hay días que estoy mejor y otros en los que no puedo mover la pierna", comentó. Natural de Zamora, lleva toda la vida en Córdoba. "Solicité por primera vez piso en Vimcorsa hace 40 años, pero nunca me lo adjudicaron porque no cumplía las condiciones, hasta ahora". Su amiga Maricarmen y su marido le acompañaron en este primer día. "Está encantado y nosotros también por él, el piso es muy coqueto, está en un barrio con mucha alegría y tiene mucha claridad, así que perfecto", cometó Maricarmen.

Carlos Arias es uno de los que ocupará, con su hijo, uno de los pisos dibles. "Quien perservera llega a ver los sueños y hoy estamos en ello", aseguró Arias. Después de unos 14 años de espera, hoy estrena vida nueva. "Estoy muy agradecido, sé que hay mucha gente necesitada de vivienda y para mí esta es una gran oportunidad".

Rafael Artacho accede por primera vez a su apartamento. / Víctor Castro

Rafael Artacho, como muchos de los hombres solos de este bloque, está divorciado y lleva años viviendo de alquiler. "Tengo una pensión de 900 euros y he estado pagando 500 euros de alquiler más gas y luz... así que el día 8 ya estaba a cero". Contar con un alquier de 160 euros mensuales es una oportunidad para ganar calidad de vida. "He sido empleado de banca, he tenido un taller de coches, he sido vigilante jurado, pero por circunstancias de la vida, no tengo vivienda propia ahora y por eso este es un día muy feliz para mí". A sus 76 años, llega con ganas de hacer amigos y entablar buenas relaciones sociales con el resto de vecinos. "Aquí se trata de ayudarnos unos a otros y llevarnos todos bien".

Miguel Ángel Redondo abre las ventanas de su nuevo apartamento. / Víctor Castro

En la misma onda está Miguel Ángel Redondo, de 67 años, comercial durante años, que aspiraba desde 2000 a un alquiler de estas características. Se ve que tiene don de gentes. Mientras hablamos, varios vecinos vienen a saludar y a informarles de que viven al lado. "La mayoría de los que vivimos aquí somos singles, solo hay un par de apartamentos dobles, yo creo que la convivencia puede ser maravillosa", asegura, "yo que soy un cocinillas, ya he dicho que en la primera reunión hay que acordar dónde ponemos la barbacoa, hay amplitud de sobra". Está convencido de que a esta edad, un espacio como este es "mil veces mejor que una residencia porque cualquier persona, cuanto más independencia tenga, mejor". Extrovertido, está dispuesto a "hacer piña, me crié en una casa de vecinos y entre todos seguro que llenamos esto de vida, de flores y de alegría".

En las filas de Don Rodrigo 5, tienen a una de las mejores en cuestión de flores, a Ana Muñoz, la ganadora del concurso de patios en los últimos 3 años, con Tinte 9. Ella también se mudará a uno de los apartamentos de la planta baja. Hace unos días se cayó de la cama y acudió a la entrega de llaves con un collarín. "El patio no lo dejo, está aquí al lado y seguiremos cuidándolo como siempre, pero antes vivía con mi hermana y mi cuñado y ya se han ido todos". A sus 88 años, empieza este nuevo curso con ilusión. "El apartamento es muy bonito y está en mi barrio, no necesito más".

Foto de familia de los nuevos inquilinos de Vimcorsa. / Víctor Castro

