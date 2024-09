Esto es lo que tendrá que pagar el Ayuntamiento de Córdoba a un conductor por un semáforo estropeado

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a un conductor que sufrió un accidente en la carretera de Palma del Río por "el mal funcionamiento" de un semáforo. Los juzgados han dado la razón de manera parcial al demandante que sufrió un choque por alcance en el punto kilométrico 5.800 de la citada carretera (A431), una de las de mayor siniestralidad de la capital cordobesa. El vehículo quedó siniestro total como consecuencia del accidente con otro coche que circulaba por esa misma vía y que frenó a tiempo al ponerse en rojo el semáforo.

El mal funcionamiento de la regulación semafórica, según recoge la sentencia, quedó acreditado por el informe de la Guardia Civil que probó lo ocurrido por la existencia de dos semáforos, en sentido Villarrubía, separados por 30 metros que no funcionaron de manera correcta. En concreto, los informes determinan que el segundo semáforo se puso en rojo, sin pasar por el ámbar, mientras el primero continuaba en verde lo que impidió al conductor estimar la frenada de manera conveniente. Además, también se constata que pese a que la Policía Local registró varias llamadas alertando de la avería, el Ayuntamiento tardó en exceso en arreglarla y no realizó ninguna actividad (señalización, advertencia, regulación del paso, apagado, etc) mientras lo hacía.

Es por todo ello, que el juez de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de Córdoba al pago de 507,75 euros más los intereses legales, todo ello sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas. El juzgado da la razón solo parcialmente al denunciante que reclamaba 2.000 euros a las arcas municipales, ya que entiende que no adecuó la velocidad a las circunstancias de la vía y que superaba en velocidad los 50 km/h de ese tramo de la vía.

El reparto de responsabilidades

"Es evidente que el cambio de fase verde a roja sin ámbar del semáforo debe tener alguna incidencia en la producción del siniestro. Si el semáforo estuviera apagado o ámbar intermitente, la responsabilidad sería íntegra de la parte recurrente pero ese mal funcionamiento debe tener su relevancia, pero escasa no cabe duda, porque las principales causas fueron la conducción desatenta y el exceso de velocidad, por lo que se establece una compensación de culpas de 75%/25%, entre ambas partes, por lo que la Administración sólo deberá abonar una cuarta parte de la cantidad reclamada", concluye el juez.