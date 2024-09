Los músicos callejeros podrán seguir tocando en el Puente Romano de Córdoba

Los músicos y los artistas callejeros en general podrán seguir actuando en el entorno del Puente Romano y de la Mezquita-Catedral tal y como hacían hasta ahora. El Ayuntamiento de Córdoba ha dado marcha atrás en su pretensión de prohibir estas actividades en las inmediaciones del puente, lo que había suscitado el rechazo del colectivo y las críticas.

De este modo, las nuevas bases para que los músicos y artistas callejeros soliciten su licencia de actividad contemplan las mismas ubicaciones que tenían las anteriores normas, incluidas las que se habían eliminado en el borrador inicial de esta ordenanza. Cabe recordar que el rechazo a esta decisión había generado polémica y motivó incluso una recogida de firmas por parte de los músicos para "salvar la música" que se escucha cada día en estas zonas turísticas de la ciudad, además de para exigir un mayor control por parte de la Policía Local entre los músicos que no cuentan con licencia para la actividad.

Un criterio "subjetivo"

El delegado de Seguridad y Vía, Miguel Ángel Torrico, ha informado hoy de este particular y ha asegurado que el Ayuntamiento permitirá la música en el Puente Romano y la Mezquita "para no herir la sensibilidad (de los artistas callejeros) y porque no había un hecho objetivo para cambiar ese criterio en la redacción de las bases" por lo que los músicos podrán seguir actuando en los mismos lugares que han venido empleando como escenario al aire libre hasta la fecha.

En este sentido, Torrico ha asegurado que el cambio en las bases se había tomado "por criterio técnico" si bien los técnicos que habían hecho dicha propuesta en el cambio normativo no han sabido determinar "las circunstancias objetivas" que llevaban a adoptarla, por lo que "políticamente", ha dicho Torrico, se ha decidido retirarla y dejar las mismas ubicaciones que había hasta la fecha. "Políticamente hemos considerado que no procedía; no tenía sentido porque no había una circunstancia objetiva que lo justificase", ha admitido el edil del PP.

Por otro lado, Torrico ha avanzado que la ordenanza incluirá algunas novedades como la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil y "alguna cuestión técnica más para mayor seguridad de todos".

Críticas del PSOE

En última instancia, el también portavoz del gobierno local ha ironizado sobre las críticas del portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, acerca de esta cuestión que ha tildado de "serpiente de verano". El edil socialita, por su parte, entiende que la reversión de la decisión municipal evidencia que el equipo de gobierno se había equivocado al querer prohibir la música en el Puente Romano y entiende que "es un objetivo conseguido" que se vayan a rehacer las bases para "corregir los despropósitos que habían sido objeto de protesta y quejas".