Llantos y emoción en el primer día de 'cole' de los más pequeños en Córdoba

Cuando comienza septiembre hay personas que inician sus vacaciones, pero para otras ya empieza el curso y la vuelta a la rutina. Los primeros en comenzar el 'cole' en Córdoba este lunes han sido los niños de 0 a 3 años que se han matriculado este curso en las 249 escuelas infantiles existentes en la provincia. Por ser precisamente el primer día y como se trata de menores, que en algunos casos, ni siquiera dan aún sus primeros pasos y que se encuentran muy apegados a sus familias, en las escuelas infantiles se establece un periodo de adaptación, para que los niños se vayan concienciando poco a poco de que van a pasar una parte del día en la escuela, con el objetivo de aprender habilidades, interaccionar y muchos más contenidos que van a ser de mucha valía para ellos, y también para que sus progenitores puedan conciliar el trabajo y la familia.

Uno de las escuelas infantiles que han recibido este lunes a niños de 0 a 3 años ha sido el centro Educare Eduquere, del Campo de la Verdad en Córdoba capital. Las monitoras que allí trabajan destacan que por mucho que pasen los años hay algo que no cambia. Y es que siempre habrá algún niño que no extrañe y que se quede tan a gusto dentro de las clases, animado por los colores bonitos de las paredes, por los numerosos juguetes que se encuentra a su alrededor y por las canciones y cariño de las monitoras. Pero un gran grupo muestra extrañeza, porque le cuesta separarse de sus madres, padres, abuelos y, al final, rompen a llorar, por lo que por imitación otros también acaban llorando.

La adaptación progresiva surge efecto

Sin embargo, la experiencia de las profesionales que trabajan en las escuelas infantiles (que son en su mayoría mujeres) se impone y, cuando pasa esta primera semana, la práctica totalidad de los niños está deseando ir a ese 'cole' de pequeñitos, en el que juegan, garabatean, cantan, comen y duermen (que en las edades tempranas como reza el dicho: "es más importante el dormir que el comer"), apunta una madre antes de dejar a su hijo en esta escuela.

En la escuela infantil La Cometa, en la barriada de la Paz y muy próxima a Arroyo del Moro, han recibido en esta jornada por primera vez también a varios nuevos alumnos, a la vez que se han reencontrado con otros menores que ya llevan desde el curso anterior allí matriculados. Las madres o padres de estos bebés y no tan bebés han podido permanecer junto a sus vástagos durante el periodo de adaptación fijado por esta escuela para los primeros días de clase de los que se matriculan por primera vez.

Mayte Perales, una de las responsables de la escuela infantil La Cometa, ha expuesto que cada vez más las matriculaciones se producen a lo largo del año, pues hay familias que deciden inscribir a sus hijos fuera del periodo habitual cuando perciben lo beneficioso que para otros niños de su edad supone que acudan a estos centros.

Para muchos pequeños cordobeses este lunes ha sido su primer día de 'cole' en Infantil. / Manuel Murillo

Las guarderías demandan más ayudas

Perales ha incidido en que se nota cada año la bajada de la natalidad, aunque en su centro todos los años se cuenta con un buen grupo de niños cuyas familias optan por este centro. Cuentan, como la mayoría de escuelas, con aulas diferenciadas por edades, y también con comedor y otras prestaciones.

La responsable de esta escuela infantil estima que si la Junta de Andalucía subvencionara el 100% del coste de las guarderías, serían más familias las que matricularían a sus hijos en centros como el que en ella trabaja. Por otro lado, Mayte Perales se lamenta de los muchos gastos que afrontan las escuelas infantiles, de servicios básicos, limpieza, personal o impuestos. "Sin embargo, el precio por plaza no sube y la situación cada vez se complica más para poder seguir abiertos", se lamenta Mayte Perales.

La coordinadora de escuelas apuesta por la gratuidad

El presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A), José Luis Victorio, ha manifestado que "el nuevo curso del primer ciclo de Educación Infantil se inicia sin haber acometido los problemas pendientes que están provocando el cierre de muchos centros y abocando a muchas familias a renunciar a la escolarización de sus hijos e hijas en esta etapa". “Las Escuelas Infantiles somos las hermanas pobres del sistema educativo andaluz. Está más que demostrado que es crucial en el desarrollo de los bebés de 0 a 3 años”, ha remarcado. Victorio ha apuntado que la nueva consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, "asuma la promesa de su predecesora de sentarse y trabajar codo con codo con las escuelas para la modificación del Decreto 149/2009 por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil y la implantación de la gratuidad en el curso 2025/26".

Qué hace falta para incrementar las matrículas

“Actualmente, Andalucía tiene más de 23.000 plazas sin cubrir y una tasa de escolarización del 52%. La gratuidad de esta etapa educativa permitiría incrementar esa tasa y evitaría que la economía sea un impedimento para que las familias escolaricen a sus hijos e hijas de 0 a 3 años”, ha señalado José Luis Victorio.

Esta coordinadora ha solicitado en varias ocasiones "la revisión del precio de la plaza escolar para el primer ciclo de Educación Infantil ante el aumento de costes laborales derivados de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de otros costes de gestión y mantenimiento de los centros (electricidad, alimentación, material escolar, etc.). Sin esta revisión, muchas escuelas no pueden sufragar gastos y se ven obligadas a reducir sus estándares de calidad o, por desgracia, a cerrar sus puertas, enviando al paro a sus trabajadoras, porque no hay que olvidar que este es un sector muy feminizado, con más de 16.000 trabajadoras en Andalucía”, hace hincapié Victorio.

La Junta reitera su compromiso de implantar la gratuidad de forma progresiva en el curso 2025/26 La Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha ofertado en Andalucía para este curso 124.660 plazas para los menores de tres años, 11.728 en centros de la provincia de Córdoba. Atendiendo a que las matrículas formalizadas hasta ahora en Córdoba de 0 a 3 años son 8.325, se han quedado hasta ahora casi el 30% de plazas sin cubrir, en concreto el 29%. Como el proceso de matriculación en estas escuelas infantiles está abierto todo el curso, la Consejería prevé que se añadan más matriculaciones en Córdoba, de forma que se pueda llegar a la cifra de más de 9.800 niñas y niños en la red de escuelas infantiles. La Junta ha destacado que destinará este año 249,6 millones de euros a ayudas a las familias en el primer ciclo de Infantil, lo que significa un incremento de 67,3 millones (casi un 37%) desde 2018. En relación a la implantación de la gratuidad en este ciclo, la consejera ha manifestado en una atención a medios que "queremos trabajar para que empiece de manera progresiva a partir del curso 2025/2026.

