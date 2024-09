«La evolución en niños con necesidades especiales es lo más importante»

-Para empezar, ¿qué es Miaoquehago? Ustedes mismos ya ponen énfasis en destacar que no son una asociación, sino una fundación.

-Es una fundación, con lo cual no tiene asociados. Todas las personas que están implicadas en la fundación lo hacen todo de forma voluntaria. Para hacer una fundación hay que conseguir una determinada cuantía, en este caso son 30.000 euros. Por ahí empezamos, con un blog que empezó a escribir mi marido sobre las experiencias de nuestra hija. Y fue tal la repercusión que tuvo en un fin de semana en redes sociales más de 100.000 visitas. Entonces vimos que eso había que plasmarlo de otra forma.

-¿No se esperaban ese éxito inicial?

-No, para nada. Fue una cosa fuera de lo normal. Entonces empezamos a darle vueltas y dijimos: ¿y si esto lo hacemos con más personas que estén en nuestra misma situación? La repercusión fue creciendo y vimos que había mucha gente en la misma situación que nosotros. Entonces surgió la idea de la fundación. Empezamos a conseguir apoyo, donaciones, aportaciones de empresas, venta de muchísimo merchandising, incluso los amigos hacían fiestas privadas. Se consiguió el dinero y a partir de ahí se hacen los estatutos y se diseña todo. Nosotros teníamos claro que queríamos ayudar a familias con niños con necesidades especiales, sobre todo económicas. Aunque la fundación tiene tres pilares fundamentales: poder ayudar a familias, orientación médica y orientación con trámites administrativos.

-¿Cómo se les ocurrió el nombre? Porque ha calado rápido en la sociedad, ¿no?

-Nosotros lo vemos como un precioso grito de guerra. Y realmente es lo que dicen los niños cuando quieren hacer de las suyas para llamar la atención. Dicen «mira lo que hago, mira lo que hago», una trastada o cualquier otra cosa. Esa frase la repetía mucho nuestra hija mayor y se nos quedó grabada. Además, entre otras muchas cosas, para nosotros significa evolución. Y evolución en estos niños es lo más importante. Por eso cogimos ese nombre.

-¿Quiénes forman el patronato? ¿Siguen buscando patrocinadores?

-Somos todos particulares, porque es una entidad totalmente de carácter privado, que es la diferencia con las asociaciones. No tenemos ninguna iniciativa pública que nos ayude ni nos aporte nada.

-¿No reciben ninguna subvención pública?

-La financiación es con donaciones... Con eventos privados, con actos, con empresas que quieren trabajar su responsabilidad social corporativa, que cada vez hay más. Lo hacemos por coherencia, porque nunca hemos querido tener una ayuda pública y por convicción. Nos va bien así y no queremos cambiar la forma de conseguir el dinero para dar ayudas.

-Pero podrían llegar a más familias con ayudas públicas.

-Quizás podríamos tener más, pero es que ahora mismo también somos una fundación pequeña, comparada con otras asociaciones. Somos pocas personas las que estamos alrededor de esto. Tampoco hay que ser ambiciosos. Nosotros la verdad es que tenemos la suerte de que hemos ido recaudando bastante. Hemos dado 400.000 euros en ayudas, que se dice pronto, quitando los 30.000 euros de la dotación que están depositados en el banco para la constitución. Han sido 400.000 euros en ayudas a familias que hemos entregado.

-¿Cómo ha visto la respuesta de la sociedad en esta década de trabajo?

-No podemos tener quejas. La respuesta, como he comentado desde el principio, desde que empezamos con el blog y la repercusión que tuvo en redes sociales, fue genial. Todo el mundo quería colaborar. Todo el mundo quería tener la pulserita. El símbolo son unas gafas porque nuestra niña pequeña tiene gafas. Eso te hace ver la vida de otra forma. Y nosotros decimos que la magia está por todas partes. Si no eres capaz de verlo, quizá necesites unas gafas. Empezamos a hacer las pulseras entre la familia y amigos y tuvimos la suerte de que gustaron mucho. El precio era una cosa ridícula para el trabajazo que esto tiene. Y así se vendieron muchísimas.

Suscríbete para seguir leyendo