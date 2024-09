«El 62% de los centros que ofertan plazas de 3 años tienen vacantes»

El inminente inicio del curso escolar llega a Córdoba con novedades, como la conclusión de 93 obras de bioclimatización en centros de enseñanza; el incremento de 67 unidades o grupos de educación especial; la apertura de cuatro nuevos comedores; la incorporación de seis nuevos ciclos formativos (tres de ellos vinculados a la demanda de formación de la futura base logística) o la implantación desde este año de toda la enseñanza de FP en modalidad dual.

-¿Con qué novedades comienza el curso escolar en Córdoba, en cuanto a nuevas aulas, comedores, obras, entre otros aspectos?

-En este curso que está a punto de comenzar se va a seguir con la mejora en la atención a la educación especial, porque hay que ayudar a los que no se pueden defender solos. El número de unidades o grupos destinados a la educación especial aumentó de 629 en el curso 2019/2020 a 696 en el curso 2023/2024. Esto ha supuesto un incremento de 67 unidades (entre pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y aulas específicas), lo que es un signo claro del compromiso de la Junta con la expansión de la educación especial y de la inclusión de más estudiantes en aulas específicas. En cuanto a la mejora de las infraestructuras educativas, la principal novedad será ver a pleno funcionamiento 93 obras en la provincia, ya acabadas, correspondientes al primer Plan de Bioclimatización de la Consejería de Desarrollo Educativo, que en Córdoba ha sido posible gracias a una inversión de más de 28 millones de euros. Además, continuaremos avanzando en nuestro plan de infraestructuras, en coordinación con la Agencia Pública Andaluza de Educación. En lo que respecta a nuevos comedores escolares, hemos impulsado cuatro nuevos para el curso 24-25, que elevarán el total a 189 en la provincia. Se trata de los que se instalarán en los centros CEIP Miragenil, de Puente Genil; CEIP Maestro Francisco Gómez, de Hinojosa; CEIP Antonio Machado, de Lucena, y CEIP San José, de Montilla, los cuales beneficiarán a 700 alumnos. Más del 45% de las familias cuentan con el 100% de bonificación para esta prestación.

-¿Cuántos alumnos comenzarán el curso en Córdoba?

-Aún no poseemos datos exactos de cuántos alumnos va a haber en la mayoría de enseñanzas. En el primer ciclo de Infantil se habían matriculado hasta el viernes 8.325 niños de menos de 3 años. Del resto de etapas, tenemos por ahora cifras del curso pasado, en el que hubo 62.336 alumnos de segundo ciclo de Infantil, Primaria y educación Especial, mientras que en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional fueron 76.264 estudiantes, y en régimen especial, 7.275. En su conjunto, 154.707 estudiantes, 12.530 docentes y 780 centros (entre públicos, concertados y privados).

-Una queja recurrente de los sindicatos de enseñanza es la falta de profesorado y la necesidad de reducir la ratio para una mejor calidad formativa. ¿Está dando respuesta la Junta a estas demandas?

-Andalucía tiene la plantilla más amplía de su historia con cerca de 108.000 docentes, así como la más estable y con menor interinidad estructural. A ello se une el acuerdo de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia a más de 125.000 docentes de Andalucía (12.350 en Córdoba). Este acuerdo histórico de equiparación salarial, que estará culminado en el curso 24/25, supone una inversión de más de 93 millones de euros. Por su parte, en Córdoba poseemos las ratios más bajas de la historia de nuestra región. Durante el curso 23/24, la ratio en la provincia se ha situado en 20,05 alumnos en educación Infantil; 23,47 en Primaria; 26,26 en Secundaria y 24,34 en Bachillerato. Todo ello supone una bajada de ratio respecto al curso anterior de 0,54 en Infantil; 0,38 en Primaria; 0,08 en Secundaria y 0,6 en Bachillerato. Estamos revirtiendo la situación que había cuando llegamos a la Junta de Andalucía en 2019.

Escolares en un aula / Agencias

-¿Se plantea la Delegación de Desarrollo Educativo cambiar próximamente las áreas de escolarización al haber surgido nuevos barrios en la capital?

-No. Hace un par de años, con la expansión de la capital en su zona oeste (Poniente), se planteó y analizó tal posibilidad. Pero el descenso de natalidad ha provocado que incluso sobren plazas escolares en centros educativos de dicha área metropolitana. Por eso, los cambios que se produzcan afectarán, como en años anteriores, solo a las nuevas calles que se incluyan en el callejero.

«Córdoba es referente andaluz en la enseñanza de Formación Profesional»

-Ante esa caída de la natalidad, ¿la Delegación tiene previsto reorganizar o suprimir unidades por falta de matrículas?

-Lógicamente, y debido al descenso de natalidad, la reorganización del mapa de escolarización es una necesidad. Pero es complicado indicar qué centros se verán afectados, sobre todo porque el proceso de escolarización es un procedimiento que está vivo prácticamente durante todo el año. Este mes de septiembre, por ejemplo, es uno de los más ajetreados por la cantidad de peticiones de cambio de centro que se reciben, unas 1.000 de las 3.000 demandas de cambio que hay todo el curso, llegando a afectar al 3 % del total del alumnado matriculado. La única realidad es que, según los datos ofrecidos el pasado mayo, tras el periodo de escolarización, el 62% de los centros públicos y concertados que ofertaron plazas de nuevo ingreso en Infantil de 3 años en centros públicos y concertados tienen vacantes. Es decir, de 260 centros de la provincia que ofertan esta enseñanza, 161 no han cubierto todas sus plazas. El dato positivo es que más del 98% de las familias han podido elegir el centro solicitado en primera opción, prueba inequívoca del esfuerzo realizado por la Junta en esta materia.

-Debido entonces a la caída de la natalidad, ¿se han quedado sin cubrir muchas plazas del primer curso de educación Infantil, de 3 años, este nuevo curso?

-A falta de la actualización de datos de este mes de septiembre, de las 8.774 plazas de 3 años ofertadas en la provincia de Córdoba, han quedado vacantes el 37,4%, es decir, un total de 3.287 plazas.

-La Consejería cierra a partir de este curso los colegios Alfonso Churruca y Duque de Rivas, ubicados en Las Palmeras, centralizándose las matrículas de ambos en el colegio Pedagogo García Navarro. ¿A qué se van a dedicar a partir de ahora el Alfonso Churruca y el Duque de Rivas?, ¿se va a adoptar una decisión parecida en otros colegios con menos matrículas?

-No podemos hablar de cierre de colegios, sino de la integración de tres centros, en el caso de Las Palmeras. Esta idea ya estaba sobre la mesa en la Delegación de Educación desde 2011, pero nadie se atrevía a dar un paso más que necesario. El pasado curso, entre los tres centros de la barriada sumaban solo 68 niños y niñas. Eso no es beneficioso para el alumnado, que ve limitada, entre otros aspectos, su necesidad de socialización. Con la integración de matrículas en el Pedagogo García Navarro, cuyo claustro votó positivamente por unanimidad esta propuesta, se aumentan los recursos en todos los aspectos, tanto de profesorado como de servicios complementarios, pues se dispone de aula matinal, comedor, actividades extraescolares, aula específica de educación Especial y dos de integración. Para este curso hay 53 matrículas en el Pedagogo García Navarro. El colegio Alfonso Churruca seguirá como Ceper (centro de educación de adultos), en horario de mañana y tarde, que antes solo lo hacía en horario vespertino, y el uso del Duque de Rivas depende del Ayuntamiento, ya que es un edificio de competencia municipal. Con respecto a la segunda pregunta, no se contempla una medida similar de integrar centros en otra zona.

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, José Francisco Viso Sánchez. / Víctor Castro

-¿Qué estrenos en cuanto a nuevos estudios va a haber?

-Este curso empezarán a impartirse seis nuevos ciclos formativos, tres de grado superior (Transporte y Logística, en el IES Luis de Góngora de la capital, y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y en Desarrollo de Aplicaciones Web, en el IES Florencio Pintado en Peñarroya-Pueblonuevo y en el IES Marqués de Comares en Lucena, así como Comercio Internacional en el IES El Tablero) y otros tres de grado medio (Mecanizado, en el IES Zoco en Córdoba; Electromecánica de Maquinaria, en el IES Antonio Galán Acosta, de Montoro, y Peluquería y Estética Capilar, en el IES Guadalquivir). Por otro lado, el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco va a ser el primer centro andaluz en incorporar Sonología, para lo que hay lista de espera, y el IES Galileo Galilei comenzará a funcionar este curso como primer Centro Integrado de FP.

- ¿El estreno de nuevos ciclos de FP va a suponer la desaparición de otros con menos demanda?

-No, no desaparecerá ningún ciclo formativo para el curso 24-25. Todo lo contrario. La apuesta de la Junta por la FP es más que firme. Y Córdoba es referente andaluz en la enseñanza de Formación Profesional. Para el curso 24-25 se ofertarán en nuestra provincia 18.135 plazas de nuevo ingreso de FP, todas ya en dual, lo que supone una creación de 6.166 nuevas plazas en seis años. Además, se ha ampliado la oferta con los seis ciclos nuevos ya citados. En relación a las necesidades de la futura Base Logística del Ejército (BLET) en Córdoba, las conversaciones con la institución militar han sido constantes durante estos años. Muchos de los ciclos demandados en nuestra provincia ya existían, si bien la Consejería ha querido dar respuesta a las demandas formativas de la BLET con los grados medios de Mecanizado (IES Zoco) y el de Electromecánica de Maquinaria (IES Antonio Galván Acosta, en Montoro) y el Grado Superior de Transporte y Logística (IES Góngora, en la capital), que permitirán potenciar el talento de nuestra provincia y aportar personal cualificado a este sector productivo.

